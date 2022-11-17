İşte HDP'ye vadedilen 4 bakanlık! 6'lı masada gizli pazarlık! Hepsi deşifre oldu

ltılı Masa'nın gizli ortağı HDP, yapılan teklifleri ve kendi taleplerini 12 ilde teşkilatlara anlattı. Üç bakanlık teklifi alan HDP; Aile, Kültür-Turizm ile Gençlik ve Spor Bakanlığını istedi. Dördüncü bakanlık için de gözleri 'Çevre ve Şehircilik'te... Diyanet İşleri için de ısrarcı olan HDP, eş başkanlık modeli ile bir kadın atamayı, AK Parti ile de radikal şekilde hesaplaşmayı planlıyor.
Altılı masanın gizli ortağı HDP'nin yöneticileri sahaya indi. Seçim stratejisi ve altılı masa ile yapılan görüşmeleri Doğu ve Güneydoğu'daki il, ilçe yönetimleri ile paylaşan HDP kurmayları, bakanlık ve daha alt düzeyde yürütülen kadro pazarlıklarını anlattı. HDP'li vekiller, Van, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Ağrı, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Mardin, Diyarbakır ve Tunceli gibi merkezlerde gerçekleşen istişarelerde altılı masada kendilerine üç bakanlık vadedildiği bilgisini paylaştı.
VAADEDİLEN BAKANLIKLAR
HDP yöneticileri, seçimi kazanmaları durumunda istedikleri bakanlıkların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğunu ve karşılıklı görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
Bölgede yaptığı araştırmalarla tanınan Sosyolog Dr. Adem Palabıyık, HDP'ye sadece bakanlık değil genel müdürlük ve başkanlıklar verilmesi konusunda da önemli mesafe alındığını kaydetti.