Milli Eğitim Bakanlığı'nın etkinliğinde boya fırlatıp arbede çıkardılar! 17 şüpheli gözaltına alındı

Milli Eğitim Bakanlığı , Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlenen ' Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi ', Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla başladı.

Burada üzerlerinde yazılı yelekler bulunan yaklaşık 30-40 kişilik bir grup, seminer salonuna girerek kırmızı boya fırlattı ve pankart açtı.

ŞAHISLAR GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRDI

Bunun üzerine özel güvenlik görevlileri tarafından eylem yapan şahıslara müdahale edildi. Otel dışına çıkarılmak istenen şahıslar özel güvenlik görevlilerine tekme, yumruk ve sert cisimler atarak saldırdı. Bu esnada da otelin kapısı ve masaları da zarar gördü. Daha sonra grup görevliler tarafından otel dışına çıkarıldı.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda eylemleri gerçekleştiren şahıslardan 8 'i kadın olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından yarın Bakırköy Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.