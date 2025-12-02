Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde neler konuşuldu? Süper Lig’de 14. Haftanın VAR kayıtları açıklandı
Süper Lig’de 14. Haftanın VAR kayıtları yayınlandı. Fenerbahçe’nin derbide iptal edilen golünde konuşulanlar da paylaşıldı. İşte detaylar…
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta geride kaldı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile heyecanın doruk noktasına ulaştığı haftanın VAR konuşmaları Merkez Hakem Kurulu tarafından yayınlandı.
İşte derbideki çok tartışılan o pozisyonun konuşmaları...
VAR: Yasin duyuyor musun?
- Yasin Kol: "Söyle Ali"
- VAR: Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı inceleme öneriyorum.
- Yasin Kol: Ne dediğini anlamadım bir dakika.
- VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum Yasin.
- Yasin Kol: Tamam.
- VAR: Son akışını da göstereceğiz.
- Yasin Kol: Gördüm.
- VAR: Bir açıdan daha göstereceğim bekle.
- Yasin Kol: Göster.
- VAR: Yavaş, temas noktasında dur.
- Yasin Kol: Tamam Ali.
- VAR: Devam edeceğim APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et.
- Yasin Kol: Tamam.