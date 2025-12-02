PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde neler konuşuldu? Süper Lig’de 14. Haftanın VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig’de 14. Haftanın VAR kayıtları yayınlandı. Fenerbahçe’nin derbide iptal edilen golünde konuşulanlar da paylaşıldı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde neler konuşuldu? Süper Lig’de 14. Haftanın VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta geride kaldı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile heyecanın doruk noktasına ulaştığı haftanın VAR konuşmaları Merkez Hakem Kurulu tarafından yayınlandı.

İşte derbideki çok tartışılan o pozisyonun konuşmaları...

VAR: Yasin duyuyor musun?

- Yasin Kol: "Söyle Ali"

- VAR: Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı inceleme öneriyorum.

- Yasin Kol: Ne dediğini anlamadım bir dakika.

- VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum Yasin.

- Yasin Kol: Tamam.

- VAR: Son akışını da göstereceğiz.

- Yasin Kol: Gördüm.

- VAR: Bir açıdan daha göstereceğim bekle.

- Yasin Kol: Göster.

- VAR: Yavaş, temas noktasında dur.

- Yasin Kol: Tamam Ali.

- VAR: Devam edeceğim APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et.

- Yasin Kol: Tamam.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan vesayet artıklarına yeni Türkiye ayarı: "Zamanla hazmedeceksiniz"
Özgür Özel'den 'cellat' geri vitesi! DEM Parti önce "akıl tutulması" dedi sonra eski defterleri açtı: Hepiniz borçlu çıkarsınız
Netanyahu Trump’a savaş açtı! Mossad ajanları teknoloji devlerine sızdı: İsrail'den FBI’a emir geldi
Komisyondan sonra İmralı Heyeti gitti! DEM Parti 10. kez elebaşı Öcalan'la görüştü | Önceki 9 turda ne yaşandı?
Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde neler konuşuldu? Süper Lig’de 14. Haftanın VAR kayıtları açıklandı
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı | Putin'den Ukrayna'ya tehdit
Witkoff Moskova’da: Toplantı başladı! Rus basını yazdı: Kiev masada mı menüde mi?
11 ilde son tuğlalar son çiviler! Bakan Kurum Kahramanmaraş'ta duyurdu: 453 bin konut ve iş yerinin yüzde 80'i tamam
Türkiye ve Pakistan arasında enerji anlaşması: İmzalar atıldı
Polar vorteksle kar rotası değişti! Yeni sağanak dalgası 48 saat sonra geliyor!
Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan açıkladı: Tüm tarafları masada görmek istiyoruz
Galatasaray'a süper yıldız! Menajeriyle görüşüldü
Maltepe'de kriz: Belediye çalışanı iş bıraktı sokaklarda çöp dağları oluştu
Borsa manipülatörlerine operasyon: 12 şüpheli yakalandı! Listede Aref ve Gökhan Gönül de var
CHP'nin ihraç edemediği Ertan Yıldız ilk kez konuştu! İşte "arkasındayım" dediği ifade: İmamoğlu hafriyat paralarını Londra'ya kaçırdı
Putin 200 bin asker gönderdi: Rusya kritik bölgeyi ele geçirdi! Zamanlamaya dikkat
Piyasalardan Türkiye'ye güçlü mesaj! Son 7 yılın rekor düşüşü geldi
Son dakika! Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır"
Emekliye yüzde 13 memura yüzde 19 zam! En düşük maaş ne kadar olacak? Ocak hesabı TAKVİM'de
Oyunculuk babadan oğula! Gözleri KaraDeniz'in Osman Maçari'si Mehmet Özgür’ün oğlu meğer...