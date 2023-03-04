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    • Haberler
    • 04.03.2023 23:19
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    • 04.03.2023 23:19
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    CHP'nin kirli planı deşifre oldu! Millete hizmet değil devleti bölüşme koalisyonu: HDP'ye bakanlık verecekler

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyonu dağıtmasının ardından CHP, rotayı aşırı sol ve terörün siyasi ayağı HDP'ye çevirdi. Daha önce çok sayıda CHP'li isim "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasında bulunmuştu. HDP'ye bakanlık vaat eden CHP'nin devleti bölme planı da ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Millete hizmet değil devleti bölüşme koalisyonu!

    "Üzülerek söylüyorum ki dün itibarıyla altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir" açıklaması ile 6'lı koalisyonu ve masayı deviren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından rotayı aşırı sol ve terörün siyasi ayağı HDP'ye çeviren CHP'nin devleti bölme planı ortaya çıktı. Daha önce çok sayıda CHP'li isim "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasında bulunmuştu.


    5'Lİ KOALİSYONDAN AŞIRI SOL VE HDP'YE YEŞİL IŞIK
    Koalisyonun üyeleri İyi Parti'siz toplantı kararı aldı. CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi Genel Başkanları Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 4.5 saat süren toplantı sona erdi. Açıklamada Kılıçdaroğlu'nun koalisyona davet ettiği terörün siyasi ayağa HDP'ye de mesaj verildi. 5'li koalisyonun yaptığı açıklamada, "Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz." denildi.

    TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HDP'YE 2 BAKANLIK
    Koalisyonda bulunan partilere milletvekilleri verecek olan CHP'nin HDP'ye de 2 bakanlık vereceği iddia edildii. Buna göre 5'li koalisyonda bulunan ve dışarıdan görüşülen aşırı sol ve terörün siyasi ayağa HDP'ye verilecek bakanlık ve milletvekillikleri ortaya çıktı. İşte devleti bölüşme listesi:



        Davutoğlu 1 Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, 1 Bakanlık, 20 Vekil.

        Babacan 1 Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, Hazine Bakanlığı, 15 Vekil.

        Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu, 1'er Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı 1'er Bakanlık 5'er Vekillik.

            Terörün siyasi ayağı HDP'ye 2 Bakanlık

            TİP ve aşırı sol marjinal partilere 10 vekil.

            DAHA ÖNCE HDP'YE BAKANLIK VAADEDEN CHP'LİLER
            Geçtiğimiz aylarda 6'lı koalisyonun görüşmelerinin devam ettiği dönemde çok sayıda CHP'li isim "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasında bulunmuştu. İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısına bakanlık vaadinin ardından Uşak Milletvekili Özkan Yalım, çıtayı yükselterek HDP'nin bir değil, birden fazla da bakanlık alabileceğini söylemişti. Sezgin Tanrıkulu, Aytuğ Atıcı ve Dursun Çiçek de HDP'ye bakanlık açıklaması yapan CHP'liler arasında yer almıştı.

                İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyonu dağıtmadan önce CHP'nin terörün siyasi ayağı HDP'ye bakanlık vaat ettiğini partinin yetkili isimleri açıklamıştı. Geçtiğimiz aylarda Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği haberlerde HDP'ye verilen bakanlıklar da ortaya çıkmıştı. HDP yapılan teklifleri ve kendi taleplerini 12 ilde teşkilatlara anlattı. Üç bakanlık teklifi alan HDP; Aile, Kültür-Turizm ile Gençlik ve Spor Bakanlığını istedi. Dördüncü bakanlık için de gözleri 'Çevre ve Şehircilik'te... Diyanet İşleri için de ısrarcı olan HDP, eş başkanlık modeli ile bir kadın atamayı, AK Parti ile de radikal şekilde hesaplaşmayı planlıyor.

                Altılı masanın gizli ortağı HDP'nin yöneticileri sahaya indi. Seçim stratejisi ve altılı masa ile yapılan görüşmeleri Doğu ve Güneydoğu'daki il, ilçe yönetimleri ile paylaşan HDP kurmayları, bakanlık ve daha alt düzeyde yürütülen kadro pazarlıklarını anlattı. HDP'li vekiller, Van, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Ağrı, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Mardin, Diyarbakır ve Tunceli gibi merkezlerde gerçekleşen istişarelerde altılı masada kendilerine üç bakanlık vadedildiği bilgisini paylaştı.

                VAADEDİLEN BAKANLIKLAR
                HDP yöneticileri, seçimi kazanmaları durumunda istedikleri bakanlıkların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğunu ve karşılıklı görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

                Bölgede yaptığı araştırmalarla tanınan Sosyolog Dr. Adem Palabıyık, HDP'ye sadece bakanlık değil genel müdürlük ve başkanlıklar verilmesi konusunda da önemli mesafe alındığını kaydetti.

                    DİYANETİ DE İSTİYORLAR
                    HDP'nin öncelikli gündemi, ittifakın ana bileşeni olan İyi Parti konusunda tabanın ikna edilmesi. HDP milletvekilleri, Kürt seçmen Kılıçdaroğlu'nu istiyor algısının güçlenmesini ve bunun özellikle CHP üzerinde baskı oluşturmasını istiyor. Bölge dinamiklerini en iyi analiz eden isimlerden Dr. Palabıyık, bu görüşme turlarında özellikle bakanlık ve bu makama getirilecek isimler konusunun özel önem taşıdığına dikkat çekti.

                    AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İÇİN FİGEN YÜKSEKDAĞ VE İDRİS BALUKEN İSİMLERI ÖN PLANDA
                    HDP'nin, Aile ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının yanında Diyanet İşleri Başkanlığı konusunda da ısrarcı olduğunu aktaran Palabıyık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için Figen Yüksekdağ ve İdris Baluken isimleri ön planda.

                    Halen tutuklu olan bu isimler üzerinden AK Parti ile radikal bir hesaplaşma planı yaptıklarını ifade eden Palabıyık "HDP bununla birlikte bakanlık ve diğer elde edecekleri makamlara eş başkanlık modelini taşımaya hazırlanıyor. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı için DİAYDER eski Başkanı Zahit Çiftkuran ile birlikte bir kadın eş başkan modeli ile görev yapsın istiyorlar" dedi.

                        GENÇLERE DOKUNAN KURUMLAR... TEMEL MOTİVASYONU PKK'YA GÜÇ KAZANDIRMAK
                        HDP'nin, parti teşkilatları ile yaptığı görüşme trafiğinde özellikle gençlere dokunan resmî kurumların istendiği, Aile, Spor, Kültür, Şehircilik gibi bakanlıkların bu amaçla talep edildiği vurgulanıyor. Palabıyık'a göre bu stratejinin temel motivasyonu PKK'ya güç kazandırmak. Palabıyık ayrıca il, ilçe teşkilatları ile MİT, Anayasa Mahkemesi, YÖK, TÜBİTAK, Cumhurbaşkanlığı özel kaleminden, sözcüsüne kadar her başlığın konuşulduğunu anlattı. HDP, İçişleri, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının CHP'de olmasını istiyor. Bu noktada HDP'nin temel aldığı strateji CHP kadroları Kılıçdaroğlu ile birlikte ABD'ye de yakın isimlerden oluşmalı. FETÖ yedeğini de önemseyen HDP, KHK'lı isimlerin yeni dönemde kritik görevlerde bulunması konusunda ısrarcı olacak. Bu görüşme notlarına göre HDP ajandasında CHP ve İyi Parti özel önem arz ederken DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat partileri neredeyse yok sayılıyor. Aynı ajandada dikkat çeken bir diğer husus ise tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ismine yer verilmemesi, herhangi bir makam ya da konum tahsis edilmemesi.

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                        Haberler Haberler CHP'nin kirli planı deşifre oldu! Millete hizmet değil devleti bölüşme koalisyonu: HDP'ye bakanlık verecekler
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