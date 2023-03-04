CHP'nin kirli planı deşifre oldu! Millete hizmet değil devleti bölüşme koalisyonu: HDP'ye bakanlık verecekler

"Üzülerek söylüyorum ki dün itibarıyla altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir" açıklaması ile 6'lı koalisyonu ve masayı deviren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından rotayı aşırı sol ve terörün siyasi ayağı HDP'ye çeviren CHP'nin devleti bölme planı ortaya çıktı. Daha önce çok sayıda CHP'li isim "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasında bulunmuştu.
5'Lİ KOALİSYONDAN AŞIRI SOL VE HDP'YE YEŞİL IŞIK
Koalisyonun üyeleri İyi Parti'siz toplantı kararı aldı. CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi Genel Başkanları Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 4.5 saat süren toplantı sona erdi. Açıklamada Kılıçdaroğlu'nun koalisyona davet ettiği terörün siyasi ayağa HDP'ye de mesaj verildi. 5'li koalisyonun yaptığı açıklamada, "Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz." denildi.
TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HDP'YE 2 BAKANLIK
Koalisyonda bulunan partilere milletvekilleri verecek olan CHP'nin HDP'ye de 2 bakanlık vereceği iddia edildii. Buna göre 5'li koalisyonda bulunan ve dışarıdan görüşülen aşırı sol ve terörün siyasi ayağa HDP'ye verilecek bakanlık ve milletvekillikleri ortaya çıktı. İşte devleti bölüşme listesi: