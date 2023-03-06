6'lı koalisyonun aylardır devam eden adaylık krizi 13. toplantının ardından masanın dağılmasıyla sonuçlandı. Peki; 6'lı masa aslında neden dağıldı? Masada yeni sürprizler olacak mı? Meral Akşener'in adayı kim olacak? Meral Akşener masaya geri döner mi? İYİ Parti'nin ayrıldığı koalisyona HDP mi dahil edilecek? Masadan kalkan mı, yoksa masadan kalanlar mı kaybetti? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.