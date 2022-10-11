CHP'li Murat Karayalçın'dan "HDP ile görüşme" itirafı! 6'lının masa altı ortağı HDP

"CHP 6'LI MASADAN BAĞIMSIZ OLARAK GÖRÜŞÜYOR"

CHP'nin 6'lı masadan bağımsız olarak HDP ile görüştüğünü söyleyen Karayalçın, bu görüşmenin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Karayalçın'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde oldu:

CHP'li Murat Karayalçın'dan "HDP ile görüşme" itirafı | Video

"Bir ilişkimiz var Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ben HDP ile birlikteliği başlangıçta yüksek sesle dile getirdim. Çıktım televizyon programlarında da bu önerimi tekrar ettim. Şimdi 6'lı masa çıktı ortaya ve biz burada bu 6'lı masaya katılan bizim dışımızdaki beş partinin her birinin duyarlılığını dikkate almak durumundayız.