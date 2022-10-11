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    • Güncel
    • 11.10.2022 12:35
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    • 11.10.2022 13:06
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    CHP'li Murat Karayalçın'dan "HDP ile görüşme" itirafı! 6'lının masa altı ortağı HDP

    Son dakika haberi | Bir dönem Devlet Bakanlığı görevini de yürüten CHP'li Murat Karayalçın, katıldığı bir yayında HDP ile CHP'nin gizli bir şekilde görüştüğünü itiraf etti. CHP'li Karayalçın, CHP'nin HDP ile yaptığı görüşmelerle ilgili olarak "Bizim HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu." ifadesini kullandı. Takvim.com.tr daha önce defalarca HDP'nin 6'lı masanın 7. ortağı olduğunu yazmıştı...

    CHP’li Murat Karayalçın’dan HDP ile görüşme itirafı

    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı televizyon programında "HDP'ye elbette bakanlık verilebilir" çıkışının ardından HDP'ye bir destek de eski Devlet Bakanı Murat Karayalçın'dan geldi. Katıldığı yayında 6'lı masayı karıştıracak açıklamalarda bulunan Karayalçın, "HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu" ifadesini kullandı.

    "CHP 6'LI MASADAN BAĞIMSIZ OLARAK GÖRÜŞÜYOR"
    CHP'nin 6'lı masadan bağımsız olarak HDP ile görüştüğünü söyleyen Karayalçın, bu görüşmenin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Karayalçın'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde oldu:

    CHP'li Murat Karayalçın'dan "HDP ile görüşme" itirafı | Video

    "Bir ilişkimiz var Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ben HDP ile birlikteliği başlangıçta yüksek sesle dile getirdim. Çıktım televizyon programlarında da bu önerimi tekrar ettim. Şimdi 6'lı masa çıktı ortaya ve biz burada bu 6'lı masaya katılan bizim dışımızdaki beş partinin her birinin duyarlılığını dikkate almak durumundayız.

    "BİZİM HDP İLE BİRLİKTE OLMAMIZ GEREKİYORDU"
    Net olarak söylüyorum; başlangıçta benim önerim buydu. Bizim HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu ama bizim görüşmemiz sürüyor ve sürmeli birliktelikten ayrı olarak."

        TAKVİM.COM.TR 6'LININ GİZLİ ORTAĞINI YAZMIŞTI
        2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi defalarca toplanan 6'lı masanın 7. ortağının HDP olduğunu Takvim.com.tr daha önce defalarca yazmıştı. CHP'nin HDP'ye "bakanlık sözü" vermesiyle iyice ifşa olan ilişkinin ardından, masada HDP pazarlığı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Buna göre, "her partinin cumhurbaşkanı yardımcısı olsun, hukuk, ekonomi gibi her birinin alanı olsun, böylece ortak bir akılla yönetim kurulsun" konuları konuşuldu. Bu da masanı altındaki ortağı HDP'nin de bakanlık alacağı anlamına geliyor.
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        CHP’li Murat Karayalçın’dan HDP ile görüşme itirafı
        Haberler Güncel CHP'li Murat Karayalçın'dan "HDP ile görüşme" itirafı! 6'lının masa altı ortağı HDP
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