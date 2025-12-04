"Eko"sistemin ipi Müsavat Dervişoğlu'na mı uzanıyor? Hafriyatçı Murat Gülibrahimoğlu'nu sisteme sokan görüşme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu hakkında hazırladığı çıkar amaçlı suç örgütü iddianamesi, CHP’li İBB yönetimindeki dev hafriyat vurgununu tüm boyutlarıyla ortaya koydu. 111 milyarlık rantın merkezine yerleşen Murat Gülibrahimoğlu’nun “ünlü bir siyasetçinin” referansıyla İBB’de kritik kapıların açıldığı iddia edildi. 2021’de Beylikdüzü’ndeki bir restoranda yapılan bu gizemli görüşmenin, kulislere göre dönemin İYİ Partili ismi Müsavat Dervişoğlu ile gerçekleştiği öne sürülüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tamamladığı, yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'na yönelik çıkar amaçlı suç örgütü iddianamesine ilişkin bomba detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
İMAMOĞLU VE ÇEKİRDEK EKİBİ ÖRGÜT ŞEMASINDA
407 şüpheliyi kapsayan iddianamede, İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak ve suç gelirlerini aklamak" gibi 143 eylemden 2.430 yıla kadar hapsi istendi. Savcılık, örgütün 160 milyar TL ve 24 milyon dolar kamu zararına yol açtığını belirtti. İmamoğlu örgüt kurucusu olarak yer alırken, çekirdek ekibindeki Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve MI6 ajanı Hüseyin Gün ise "örgüt yöneticisi" olarak gösterildi.
İddianamede, İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nde yönetici konumunda bulunan Murat Gülibrahimoğlu ile hafriyat vurgunu detaylı şekilde yer aldı.
İBB'NİN KASASINA GİRECEK PARA GÜLİBRAHİMOĞLU'NUN CEBİNE GİRDİ
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütü, Cebeci maden sahasında faaliyet gösteren şirketi baskı, şantaj yoluyla ele geçirdi. Ardından İSTAÇ'ı devre dışı bırakarak tüm maden sahasını kaçak hafriyat dökümüne açtı. 2021 ile 2025 arasında 111 milyarlık vurgun yapıldı. Döküm sahasını İSTAÇ'ın işletmesi durumunda ton başına 140 TL döküm ücretinden İBB'nin kasasına girmesi gereken 31 milyar 277 milyon TL, İmamoğlu'nun kasası olarak gösterilen Murat Gülibrahimoğlu'nun cebine girdi.
GÜLİBRAHİMOĞLU'NU SİSTEME MÜSAVAT DERVİŞOĞLU MU SOKTU?
Hafriyat vurgununun baş aktörlerinden olan İbrahim Gülibrahimoğlu ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Gülibrahimoğlu'nun kariyerindeki kırılma noktası, 2021 yılında Beylikdüzü'ndeki bir restoranda yaptığı kritik görüşme oldu. Etkin pişmanlık ifadeleri ve tanık anlatımlarında, bu görüşmenin "ünlü bir siyasetçiyle" yapıldığı belirtiliyor. Görüşmenin ardından İBB'de açılan kapılar ve sağlanan imkânların, Gülibrahimoğlu'nu sistemin merkezine taşıdığı iddia ediliyor. Meseleyi köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervioğlu'nu işaret ederek önemli kulis bilgileri verdi.
"O hafriyatçının referansı Gülibrahimoğlu mu?" başlığını atan Övür şu ifadeleri kullandı:
Türkiye, siyasetin ve belediyeciliğin karanlık dehlizleriyle defalarca yüzleşti. Ama "İmamoğlu Suç Örgütü" iddianamesi içinde yer alan Murat Gülibrahimoğlu dosyası, son yılların en çarpıcı, en şaşırtıcı ve en sistemsel örneği olarak tarihe geçecek nitelikte. Ortada sıradan bir ticari hikâye yok. Ortada bir "başarı öyküsü" de yok. Ortada, bir kişinin doğru kapıdan içeri girdikten sonra 5 yılda trilyonluk bir rant düzeninin merkezine nasıl yerleştiğinin fotoğrafı var.
YILLIK 200 MİLYON DOLARLIK RANT
Daha birkaç yıl önce adını bilen yoktu. Bugün özel uçaklı gezileri yazılıyor. İBB'nin en kritik işlerinde söz sahibi. Ve iddialara göre yılda 150-200 milyon dolar dönen bir rantın ortağı konumunda. Savcılık iddianamesi 31 milyar TL'yi işaret ediyor ama sektörün içinden gelen bilgi çok daha çarpıcı: İddianameye giren rakam, gerçek hacmin en fazla dörtte biri. Türkiye'de hafriyat trafiği hiçbir zaman kâğıt üzerinde görünenle sınırlı değil. Tartı fişleri, irsaliyeler, döküm sahaları, sahadaki yönlendirmeler... Kayıtlara giren rakam ne kadar yüksek görünürse görünsün, gerçek hacim mutlaka katlanır.
Peki, sıradan bir işadamı bu devasa çarkın tam ortasına nasıl yerleşti?
RESTORANDA AKŞAM BULUŞMASI
Tarih 2021... Mekân Beylikdüzü'ndeki Defne Restoran, akşamüstü... Etkin pişmanlık ifadeleri ve iddianamede yer alan anlatımlar ortak bir noktaya işaret ediyor: Gülibrahimoğlu, "ünlü bir siyasetçiyle" buluşuyor. Buluşmanın ardından Gülibrahimoğlu'na İBB içindeki kapılar açılıyor, hafriyat döküm sahaları ona veriliyor ve İBB içinde kurulan "sistem"in merkez gücü hâline geliyor.
Bir işadamının kaderi tek bir görüşme sonrası böyle değişiyorsa, o görüşmenin siyasi karşılığı olmalı. Bir süredir kulislerde bu siyasetçinin o günlerde İyi Parti'nin etkili isimlerinden Müsavat Dervişoğlu olduğu yazıldı. Bu bir suçlama değil, ama kamuoyunun bilmek zorunda olduğu bir iddiadır. Asıl ilginç olan ise şu: Dervişoğlu'nun bu iddia karşısındaki suskunluğu... İmamoğlu dosyasıyla ilgili sert çıkışlar yapan Dervişoğlu'nun bu konuda susması siyaseten de kamu vicdanı açısından da anlaşılır değil.
DERVİŞOĞLU İLE SIK GÖRÜŞME
Acaba o suskunluğun nedeni Kemerburgaz'daki büro mu? Çünkü o büroda Dervişoğlu, Gülibrahimoğlu ile defalarca görüşmüş. Bunu da itirafçılar değil gerçek bir işadamı anlatıyor ve kulisleri doğruluyor. Kemerburgaz'da bir petrol istasyonunun sahibi olan işadamı, o günlerde bürosunu ortağı Gülibrahimoğlu'yla paylaşıyor. Doğal olarak Gülibrahimoğlu'nun önemli görüşmelerinin de birinci elden tanığı.
Bugün İyi Parti Genel Başkanı olan Müsavat Dervişoğlu da o büronun müdavimlerinden. Tanık işadamı, Dervişoğlu'nun o büroya sık sık geldiğini ve Gülibrahimoğlu ile uzun görüşmeler yaptığını söylüyor.
Şimdi açıkça soralım: Gülibrahimoğlu'nu İmamoğlu ile siz mi tanıştırdınız?
Türkiye siyasetinde hiçbir kritik ilişki, parti liderlerinin bilgisi dışında yürümez. Bu kapsamda şu sorunun cevabı da merak ediliyor: İyi Parti'nin o günkü genel başkanı Meral Akşener'in bu ilişkiden haberi var mıydı? Ve Gülibrahimoğlu, İyi Parti'ye finansal bir katkıda bulundu mu?
Bu sorular bir kişiyi hedef almak için değil; Türkiye'de siyasetin nasıl fonlandığını anlamak açısından sorulması gereken sorular.
Daha önemlisi, bu ülkenin gözünün içine baka baka büyüyen ve siyaseti dizayn etmeye kalkan rant düzeninin nasıl çalıştığını göstermektir. 31 milyar TL'lik resmi hacim bile korkutucuyken, gerçek rakamın bunun dört katı olduğu konuşuluyorsa, Türkiye'nin sorunu kişiler değil, çarpık sistemdir.
Bu yüzden temel soru şudur: Murat Gülibrahimoğlu'nu "Sistem"e kim soktu ve sistemden kimler nemalandı?"
HAFRİYAT VURGUNU İDDİANAMEDE
İBB iddianamesinde suç örgütünün en büyük vurgun alanı olarak gösterilen ve Kamu zararıyla birlikte toplamda 111 milyar lirayı bulan hafriyat vurgununda İmamoğlu'nun yüzde 50 ortağı olduğu belirtilen firari Murat Gülibrahimoğlu'nun 2018'de maden alanı ilan edilen Cebeci'deki maden şirketlerine mafyavari yöntemlerle nasıl çöktüğü iddianamede anlatıldı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Cebeci maden sahası, bölgedeki maden ocaklarının daha verimli çalışması ve tek elden denetlenebilmesi hedefiyle 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla "maden ruhsatlı alan ilan" edildi. Bölgede faaliyet yürüten 14 maden şirketi, Kuzey Cebeci Madencilik San. Tic. A.Ş. unvanıyla kurulan kamu-özel statüsündeki şirket çatısı altında birleştirildi. 10 yıl süreyle maden işletme ruhsatı düzenlendi.
MADENCİLERE TEK TEK ÇÖKTÜLER
İşadamı Murat Gülibrahimoğlu ise çatı şirket Kuzey Cebeci Madencilik San. Tic. A.Ş. bünyesindeki bir şirketi satın alarak maden sahasının hissedarı oldu. Hedefi, şirketteki tüm hisseleri satın almak olan Gülibrahimoğlu, baskı, şantaj ve hülle yoluyla diğer şirketleri de ele geçirdi. 2021'de Gülibrahimoğlu, Kuzey Cebeci Madencilik San. Tic. A.Ş.'nin en büyük hissedarı oldu. Gülibrahimoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun yolu aynı yıl kesişti. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü, İstanbul'daki hafriyat döküm alanlarını işleten İBB iştiraki İSTAÇ'ı (İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic.
A.Ş) bir anda devre dışı bıraktı.
İSTAÇ'ın işletmekte olduğu farklı hafriyat döküm sahaları Fatih Keleş ve İbrahim Bülbüllü'nün marifeti ve Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla kullanım dışı bırakıldı.
Hafriyat döküm alanı olarak belirlenen Cebeci maden sahasına hileli ve usulsüz yöntemlerle tam 185 milyon ton hafriyat döküldü. Bu sahaya 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında 7 milyon 400 bin kamyon kaçak hafriyat döküldüğü belirlendi.
31 MİLYAR 277 MİLYON GÜLİBRAHİMOĞLU'NUN CEBİNE GİRDİ
Döküm sahasını İSTAÇ'ın işletmesi durumunda ton başına 140 TL döküm ücretinden İBB'nin kasasına girmesi gereken 31 milyar 277 milyon TL, İmamoğlu'nun kasası olarak gösterilen Murat Gülibrahimoğlu'nun cebine girdi.