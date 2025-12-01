CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu

İstanbul Zincirlikuyu'daki Raffels Hotel (takvim.com.tr) 'BANA BAYAN DEĞİL KADIN DİYECEKSİN'

Servet Yıldırım ifadesinde, "Operasyon sonrasında ev hapsindeyken ağabeyim Güven Yıldırım bana, İBB'ye ilk operasyon yapılmadan yaklaşık 10-15 gün önce otelde kiralanan 2604 numaralı odada kızıl saçlı bir kadın savcı ile İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın yaklaşık 4 saat görüştüklerini söyledi. Kızıl saçlı kadını odaya asansörle kendisinin çıkardığını anlattı. Hatta görüşmeye kızıl saçlı kadının yanında bir erkeğin de geldiğini, bu kişiye "yanındaki bayan kim" diye sorunca, kızıl saçlı kadının 'Bana bayan diye hitap edemezsin, kadın diye hitap edeceksin' dediğini, bunun üzerine erkek şahsın da 'Savcı hanım ile konuşurken üslubuna dikkat et' dediğini, böylece kadının savcı olduğunu anladığını söyledi" demişti. Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), görüşme iddiasının gerçekliğini araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi. İncelemede otel kamera görüntüleri, HTS kayıtları, yazışmalar ve görüşme trafiği değerlendirildi. Kadın savcının İstanbul Adliyesi'nde görev yapan S.Ç.S. olduğu ortaya çıktı. Savcıyı gören Güven Yıldırım, savcıyı fotoğrafından teşhis etti. HTS baz istasyonu incelemesi de iddiaları somutlaştırdı. Kadın savcı S.Ç.S. ile İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın aynı saat aralığında Raffles Otel'de oldukları belgelendi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan (takvim.com.tr) ÜSTÜ KAPALI TEHDİT Savcı S.Ç.S.'nin, İBB soruşturmasını yürüten soruşturma savcılarından birini de üstü kapalı tehdit ettiği ortaya çıktı. S.Ç.S.'nin, soruşturmayı yürüten savcılardan birini ziyaret ederek, "Bu dosyalar sıkıntılı, kendine dikkat et. Bunların yarın sana dönüşü olur" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.