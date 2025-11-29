PODCAST CANLI YAYIN

Ekrem İmamoğlu'nun para kasası Adem Soytekin'e 8 yılda 14 milyarlık ihale!

Ekrem İmamoğlu’nun “para kasası” olarak anılan Adem Soytekin’in, Beylikdüzü, İBB Yapı İşleri ve KİPTAŞ’tan sadece 8 yılda 14 milyar liralık ihale aldığı ortaya çıktı. İddianamede, 10 yıl önce inşaat kalfasıyken bugün 124 tapu ve 142 araçlık servete ulaşan Soytekin’in bu mal varlığı artışının rüşvet ve yolsuzluk gelirleriyle bağlantılı olduğu vurgulandı. Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Soytekin, kısa süreli tahliyesinin ardından ekimde yeniden tutuklandı.

161 milyar liralık kamu zararının oluştuğu tarihin en büyük yolsuzluğunun iddianamesinde yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde örgüt lideri olan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü döneminden son dönemine kadar yanında olan bir numaralı kasası, daha 10 sene önce inşaatlarda kalıpçılık yapan "Sıvacı" lakaplı Adem Soytekin'in mal varlığındaki milyarlarca liralık artış, örgütün rüşvet ve yolsuzluktan elde ettiği geliri gözler önüne serdi.

KALFALIKTAN MİLYARDERLİĞE: 14 MİLYARLIK İHALE!
2014'te inşaat kalfası olan 2 yıl sonra ise patronluğa yükselen Soytekin'in sadece şirketlerinde 124 adet tapu kaydı ve 142 araç kaydına rastlandı. Soytekin'in, 8 yılda Beylikdüzü, İBB Yapı İşleri Müdürlüğü ve KİPTAŞ'tan aldığı ihale miktarının ise 14 milyar lira olduğu ortaya çıktı. İddianamede Soytekin'in ihaleye davet edilecek kişileri belirlediği, rüşvete aracılık ettiği ve bundan kendisinin de faydalandığı belirtilerek hem kendi hem de şirketlerindeki mal varlığındaki artış gözler önüne serildi.

İTİRAFÇI OLDU AMA YENİDEN TUTUKLANDI
Soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanarak 3 ayrı ifade veren Soytekin önce ev hapsi verilerek 10 Temmuz'da tahliye edildi. Ancak geçtiğimiz ekim ayında verdiği ifadeler yeniden değerlendirilerek tekrar tutuklandı.

