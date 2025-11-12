EKREM İMAMOĞLU ELEBAŞI ÇEKİRDEK EKİBİ SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNECİSİ 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirlerini aklama" gibi 142 eylemden 2430 yıla kadar hapsi istendi. Savcılık, örgütün 160 milyar TL ve 24 milyon dolar kamu zararına yol açtığını belirtti.

Ekrem İmamoğlu örgüt kurucusu olarak aktarılırken İmamoğlu'nun çekirdek ekibinde yer alan Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve MI6 Ajanı Hüseyin Gün örgütün yönetici kadrosunda gösterildi.

Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu

REKLAM VURGUNU İDDİANAMEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan reklam ana ve alt kiralama ihalelerinin suç örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ve suç örgütünün yöneticisi konumunda bulunan Murat Ongun'un yönlendirmesiyle organize edildiği ve örgüt için kullanılmak üzere "sistem"e aktarıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, kamu zararına sebep olan bazı ihalelere ilişkin tespitlere yer verildi.

İddianamede, "ihaleye fesat karıştırma" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarını içeren 61'inci eylemde, kamu zararının 490 milyon 996 bin 653 lira artı KDV olduğu belirtildi.

İHALELERE KATILIMLAR ENGELLENDİ

İBB mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan alanlarda mevcut ve tesis edilecek olan 2 bin raket tipi ile 400 megalight tipi reklam uygulamasının 10 yıl süreyle işletmeye verilmesi işi kapsamında yapılan ihalenin ilanında ve şartnamesinde, işin niteliği ile miktarının tam olarak belirtilmediği kaydedilen iddianamede, bu hususun açıkça belirtilmesi halinde ihaleye katılım sağlayacak firmalar nezdinde bir artış olmasının kuvvetle muhtemel olduğu ancak açıkça belirtilmemesi nedeniyle suça konu ana ihaleye daha fazla isteklinin girmesinin kasıtlı olarak engellendiği ifade edildi.