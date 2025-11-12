HAKSIZ KAZANÇ EKO"SİSTEM"E AKTARILDI
Ana ihalenin suç örgütü tarafından organize edilerek Kültür AŞ nezdinde bırakıldıktan sonra üç kışıma ayrıldığı belirtilen iddianamede, bu alt kiralama ihalelerini kazanan Panoffect Medya AŞ, BVA Reklam ve Danışmanlık AŞ ile Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi isimli her üç şirket yetkililerinin buradan elde ettiği haksız kazançları örgüt içerisinde kurulan "sistem" isimli yapıya aktardıkları ifade edildi.
İddianamede, ana ihalenin ve ona bağlı olarak yapılan üç alt kiralama ihalelerinin, Ekrem İmamoğlu elebaşılığında kurulan suç örgütünün plan ve organizasyonu dahilinde yapıldığı, ihalelerin aslında hileli bir şekilde organize edilerek, örgütün maddi açıdan desteklenmesi için kullanılan bir araç olduğu ve buradan elde edilen gelirlerin bir kısmının İmamoğlu ile yöneticilerine nakit ve elden teslim edildiği, şüphelilerin bu hileli hareketleri ile kamu zararına sebep olduklarının tespit edildiği kaydedildi.
"ONGUN, BU ORGANİZASYONU SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ÜYELERİ ÜZERİNDEKİ HİYERARŞİK İLİŞKİSİNİ KULLANARAK YERİNE GETİRDİ"
İddianamedeki 63'üncü eylemde, kamunun "ihaleye fesat karıştırma" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 61 milyon 466 bin 618 lira kamu zararına uğratıldığı ifade edildi.
İBB tarafından yapılan ana ihalelerin ve daha sonrasında bu ihaleye bağlı olarak 4734 Sayılı Yasanın ilgili maddesi kapsamında davet usulüyle yapılan alt kiralama ihalelerin daha en başından suç örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ve suç örgülünün yöneticisi konumunda bulunan şüpheli Murat Ongun'un yönlendirmesiyle organize edildiği kaydedilen iddianamede, Ongun'un bu organizasyonu suç örgütünün üyeleri üzerindeki hiyerarşik ilişkisini kullanarak yerine getirdiği belirtildi.
Murat Ongun
İHALE YAPILMADAN ÖNCE KİME GİDECEĞİ BELLİ!
İddianamede, daha ana ihale yapılmadan önce dahi bu ihaleyi BVA Reklam ve Danışmanlık isimli firmanın alacağının belirli olduğu kaydedildi.
ATM'lerin yan yüzeylerine verilen reklamlarla ilgili ihalenin yer aldığı 64'üncü eylemde, kamunun 1 milyon 740 bin lira zarara uğratıldığı belirtilen iddianamede, Kültür AŞ tarafından Reklam İstanbul Medya ve Reklamcılık Anonim Şirketi, Ponte Dijital Reklam Danışmanlık ve Teknoloji Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti ile İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi'nden muhammen bedelin belirlenmesi için teklif aldığı ve teklifi belirlediği, mal ve hizmet alımı için firma havuzunda belirlediği çok sayıda firma olmasına rağmen yapılan alt kiralama ihalesine de yine bu üç firmayı davet ettiği aktarıldı.
MASAK RAPORUYLA TESPİT
İddianamede, MASAK raporu doğrultusunda, "Fiiliyatta İmamoğlu suç örgütü yöneticisi olan Ongun'un, resmiyette ise şüpheli Mustafa Nihat Sütlaş'ın şirketi olan Reklam İstanbul isimli firmanın gelir tablosunda yer verilen veriler incelendiğinde, 2022 yılında nispeten satışları artan şirketin karlılık oranı ortalama düzeylerde kalmasına rağmen 2024 yılında şirketin satışında ve karlılığında yüksek seviyede artış gerçekleşmiştir. Bu tespit, iş bu eylemde yer alan şüpheli ve tanık ifadelerini desteklemekte olup, Sütlaş'ın, İmamoğlu'nun ve Ongun'un talimatıyla iştirak şirketlerden aldığı usulsüz iş ve ihaleler neticesi elde edilen haksız gelir vasıtasıyla şirketinin olağanüstü bir şekilde kar ettiğini göstermektedir." tespitlerine yer verildi.
İddianamedeki 65'inci eylemde, M6 ve M7 metro hatlarında çalışan araçlarla T5 tramvay hattında çalışan araçların içerisinde yer alan toplam 1332 ekrana dijital bilgi platform kurulması ve 3 yıl işletilmesiyle ilgili ihalede kamunun 2 milyon 850 bin lira zarara uğratıldığı belirtildi.
M4, M7 ve M8 metro hatları ve F4 füniküler hattında çalışan araçlar içerisinde yer alan ekranlara dijital bilgi platformu kurulmasıyla ilgili 66'ncı eylemde kamunun 2 milyon 582 bin 681 lira zarara uğratıldığı ifade edilen iddianamede, söz konusu ihalenin Medya AŞ uhdesinde kaldığı ve ihaleye teklif veren tek firmanın da Medya AŞ olduğu bildirildi.
İddianamede, söz konusu ihalelerde görev alan İBB çalışanları hakkında soruşturmanın devam ettiği, bu aşamada sorumluluğu sabit görülen şüphelilere iddianamede yer verildiği kaydedildi.
İKİ İHALEDE 278 MİLYONLUK KAMU ZARARI
Öte yandan iddianamede, İBB Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü ile Kültür AŞ arasında iki ihale için imzalanan sözleşmede toplam kamu zararının 278 milyon 606 bin 75 lira olduğu iddiası da yer aldı.
KÜLTÜR-SANAT AYAĞINA VURGUN
İddianamede, İBB Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğünce, İstanbul genelinde yapılacak muhtelif kültürel ve sanatsal etkinlikler, kültür ve sanat organizasyonları, bu etkinlik ve organizasyonların tanıtım ve duyuru hizmetleri ile muhtelif baskılı materyallerin temini hizmet alımı işinde, 10 Ocak 2024'e 468 kalemden oluşan bir ihale yapıldığı anlatıldı.
Firmalardan 6'sının doküman indirmesine rağmen sadece Kültür AŞ'nin teklif verdiği aktarılan iddianamede, İBB Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü ile Kültür AŞ arasında 934 milyon 447 bin 750 lira artı KDV bedelle sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Bu kapsamda, "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırma" suçlarının işlendiği aktarılan iddianamede, ana ihalenin ardından işlerin 18 kısma bölünerek toplam 346 milyon 126 bin 875 lira tutarındaki kısmının alt yüklenicilere verildiği tespit edildiği belirtildi.
226 MİLYONLUK DAHA KAMU ZARARI
Hazırlanan iddianamede, söz konusu ihalede kamu zararının 225 milyon 33 bin 125 lira olduğu aktarıldı.
İddianamede, bilirkişiler tarafından hazırlanan raporda ihale sürecinde usulsüzlükler yapıldığı ifade edildi.
Raporda, hizmet alımı adı altında bazı mal alımlarının da gerçekleştirildiği, mal, hizmet ve yapım işlerinin bir arada ihale edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, ayrıca 468 kalemden oluşan ihalenin kısmi teklife kapalı tutulmasının rekabeti engellediği belirtildiği de iddianamede yer aldı.
İddianamede, farklı hizmet gruplarının ve doğal bağlantısı bulunmayan 51 kalem işin tek bir ihale kapsamında birleştirildiği, bu durumun da teknik yeterliliği olan firmaların katılımını zorlaştırdığı kaydedildi.
Konuya ilişkin tanık ve şüphelilerin de ifadelerine yer verilen iddianamede, beyanlarda, İBB tarafından yapılan ana ihaleler ile alt ihalelerin hangi şirketler üzerinde kalacağının başından itibaren belli olduğu belirtildi.
Beyanlarda ortak şekilde ihalelerin önceden ayarlanarak adrese teslim şekilde gerçekleştiğinin ifade edildiği kaydedilen iddianamede, çok sayıda kişinin aynı yönde ifade vermesinin tesadüf olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.
Hazırlanan iddianamede, Medya AŞ'de görevli olan şüpheli Fatoş Ayık'ın kullandığı laptop üzerinde yapılan incelemede, "Signal" isimli uygulama üzerinden birtakım konuşmaların yapıldığının da tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu konuşmalar, İmamoğlu suç örgütü yöneticisi şüpheli Murat Ongun, örgüt üyesi olan şüpheliler Emrah Bağdatlı, Elif Güven, Fatoş Ayık, Nazlı Dalar, Can Akın Çağlar, Hakan Karaköse ve Kağan Sürmegöz tarafından İBB ve iştirakleri tarafından düzenlenen ihaleler ve iş alımlarının usulsüzce organize edildiğini, tüm süreci şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla şüpheli Murat Ongun eliyle başta şüpheli Emrah Bağdatlı olmak üzere adı yer alan diğer şüpheliler tarafından hileli bir şekilde düzenlendiğini, bu suretle İmamoğlu suç örgütüne maddi kaynak sağlanma şeklini gözler önüne sermektedir."
İddianamede, ihalelerde görev alan İBB ve iştirak şirketlerin çalışanları olan bazı şüpheliler hakkında soruşturma işlemlerinin devam ettiği ve bu şüphelilere iddianamede yer verilmediği kaydedildi.
AYNI İŞİN 2021 YILINDAKİ İHALESİNDE 53 MİLYONLUK KAMU ZARARI
İddianamede, aynı iş kapsamında 31 Aralık 2021 tarihinde 446 kalemden oluşan ihale yapıldığı, dokümanının 5 firma tarafından indirilmesine rağmen ihaleye sadece Kültür AŞ tarafından teklif verildiği ve İBB Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü ile Kültür AŞ arasında, 217 milyon 907 bin 400 lira artı KDV bedelle sözleşme imzalandığı da yer aldı.
İhalenin Kültür AŞ tarafından alındıktan sonra 9 kısma bölünerek 74 milyon 416 bin 200 lira tutarındaki işlerin alt yüklenicilere davet usulü ile yaptırılmasına karar verildiği belirtilen iddianamede, bu kapsamda 9 ayrı alt ihale yapıldığının anlaşıldığı, ihale kapsamında hizmet alımı adı altında yapılan bazı alımların mal alımı olduğunun anlaşıldığı aktarıldı.
İddianamede, ihale sonucunda kamu zararının 53 milyon 572 bin 950 lira olduğu belirtildi.