PODCAST CANLI YAYIN

Murat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi sosyal medya hesapları hangi isimler? O gazeteciler fonlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tamamladığı “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” iddianamesi Ekrem İmamoğlu’nun çevresinde kurulan devasa ağın kirli ilişkilerini gün yüzüne çıkardı. iddianamede suç örgütünün medya ve dijital ayağını örgüt yöneticisi Murat Ongun ile örgüte yakınlığı ve trol yapılanmasını finanse eden aracı Emrah Bağdatlı’nın organize ettiği belirtildi. İddianamede, Bağdatlı’nın sahibi olduğu Karpuz Medya üzerinden Pusholder Medya, Zam Haber, Aykırı, Boşuna Tıklama gibi hesaplara ve sosyal medya trolllerine milyonlarca lira aktarıldığı, ayrıca Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Yavuz Oğhan, Ruşen Çakır, Bahar Feyzan, Soner Yalçın, İsmail Saymaz gibi gazeteciler ile Halk TV, Tele1 gibi kuruluşların fonlandığı yer aldı. Sosyal medyada kurulan trol ağı ve bu hesapları yöneten isimler de tek tek tespit edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Murat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi sosyal medya hesapları hangi isimler? O gazeteciler fonlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin iddianamesini tamamladı.

Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede örgütün medya ve dijital yapılanması da deşifre edildi.

142 EYLEM, 2430 YIL HAPİS İSTEMİ!
İddianamede, İmamoğlu'nun "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirlerini aklama" suçlarından 2430 yıla kadar hapsi istendi. Savcılık, örgütün 160 milyar TL ve 24 milyon dolar kamu zararına yol açtığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: İBB iddianamesi hazır! Ekrem İmamoğlu örgüt kurucusu! Hangi suçlar işlendi? Akın Gürlekten flaş mesajİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: İBB iddianamesi hazır! Ekrem İmamoğlu örgüt kurucusu! Hangi suçlar işlendi? Akın Gürlekten flaş mesaj

Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra, İmamoğlu'nun çekirdek ekibinde yer alan Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve MI6 Ajanı Hüseyin Gün örgütün yönetici kadrosunda gösterildi.

PARTİ İÇİ DARBE PLANI VE "TROL ORDUSU"
İddianamede, İmamoğlu'nun İBB imkanlarını kullanarak kurduğu suç örgütüyle hem kendisi ve ekibini zenginleştirdiği, hem de CHP yönetimini ele geçirmek için medya ve sosyal medya operasyonları yürüttüğü vurgulandı.

Medya ağına ilişkin iddianamede şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının verdiği imkan ve yetkileri çıkar amaçlı suç örgütüne kazanç kaynağı haline getiren örgüt lideri, suçtan elde ettiği kazancın bir kısmıyla kendisinin ve örgüt yöneticileri/üyelerinin zenginleşmesinde bir kısmıyla da Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini ele geçirmede kullanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından Kemal KILIÇDAROĞLU yönetimini partiden uzaklaştırmaya yönelik çalışmalar yürüten örgüt liderinin bu amaç doğrultusunda kamuoyu desteği sağlamak üzere çeşitli gazetecilere fon sağlayarak pr yaptırmıştır. Suç örgütünün medya ve sosyal medya üzerindeki faaliyetlerini örgüt yöneticisi Murat ONGUN' un organize etmiştir. Soner YALÇIN. Şaban SEVİNÇ, Batuhan ÇOLAK. Yavuz OĞHAN ve Ruşen ÇAKIR gibi gazetecilerle çeşitli televizyon kanalları suç örgütü tarafından fonlanmıştır."

Ekrem İmamoğlu ile Murat OngunEkrem İmamoğlu ile Murat Ongun

MURAT ONGUN'UN TROL AĞI İDDİANAMEDE
İBB'nin eski basın danışmanı ve Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden itibaren yanında olan Murat Ongun, iddianamede örgütün medya yapılanmasını organize eden isim olarak yer aldı.

BAĞDATLI'NIN KARPUZU!
Ongun'un, doğrudan kendisine bağlı firari Emrah Bağdatlı üzerinden sosyal medya trollerini yönettiği, Karpuz Medya adlı şirket aracılığıyla bu ağın finanse edildiği belirlendi.

Emrah BağdatlıEmrah Bağdatlı

HANGİ HESAPLARA PARA AKTARILDI
MASAK raporlarına göre yalnızca Karpuz Medya üzerinden 13 milyon 237 bin 500 TL ödeme yapıldı. Bu paralar düzenli olarak Pusholder Medya, Zam Haber, Aykırı ve Boşuna Tıklama gibi hesaplara aktarıldı.

Hangi sosyal medya hesabına ne kadar para aktarıldı (Takvim.com.tr)Hangi sosyal medya hesabına ne kadar para aktarıldı (Takvim.com.tr)

İddianameye göre Emrah Bağdatlı'nın ortağı olduğu Karpuz Danışmanlık Ltd.Şti.'nin para transfer ettiği sosyal medya ajansları şu şekilde sıralandı:

Pusholder Medya Limited Şirketi ( 2.580.000 TL)

BPT Haber Medya Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi (2.280.000 TL)

BT Yeni Medya Reklam Haber ve Dijital Hizmetler Ticaret L. (1.860.000 TL)

Batuhan Çolak (1.680.000 TL)

Fikirkolik Dijital Medya Danışmanlık (1.632.000 TL)

Ardahan Arda (1.405.500 TL)

Sinan Özüdoğru (1.260.000 TL)

Dağ Yeni Medya (360.000 TL)

Serkan Kafkas (180.000 TL)

ÖRGÜTE BAĞLI TROLLLER: HANGİ HESABI KİM YÖNETİYOR?
Savcılık, örgüte bağlı sosyal medya hesaplarını ve kullanıcılarını da tek tek tespit etti.

İddianamede şu hesaplar ve isimler yer aldı:

@veganomi (Hasan Erkan Kabakçı)

@ytukampuscom (Mesut Taşkın)

@istanbulbd, @ekremedit, @askersuleyman_, @thealtiok, @Edit_Efendisi (Mahir Gün)

@halkbaskanlari (Tuğba Koçak)

@beehaber (Utku Doğruyol)

@ibbchpgrubu (Kazım Eren Sönmez)

@gencligimizvarr (Mustafa Sezer Yerli)

@AlicanAyvatsCHP (Alican Ayvataş)

@kozmopolitikcom (Şükrü Fındık)

Birçok şüpheli hesapları kullandıklarını itiraf etti. Mahir Gün'ün, "Ekrem Edit, İBB Haber ve Süleyman Askeri Bey" gibi hesapları yönettiğini ve örgüt lehine içerikler ürettiğini kabul ettiği aktarıldı.

Ekremedit hesabının kurultay sürecinde yaptığı paylaşım da iddianamede yer aldıEkremedit hesabının kurultay sürecinde yaptığı paylaşım da iddianamede yer aldı

Murat Ongun'un trol ağından yer aldığı iddia edilen hesaplardan bazılarıMurat Ongun'un trol ağından yer aldığı iddia edilen hesaplardan bazıları

GAZETECİLERE PARA AKIŞI
Tanık ifadelerine göre, Emrah Bağdatlı tarafından getirilen paralar, Halk TV, Tele1, Milli Gazete ve bazı YouTube kanallarına yönlendirildi.

Bahar Feyzan, İsmail Saymaz, Yavuz Oğan, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak, Barış Pehlivan, Aslı Aydıntaşbaş, Nagehan Alçı, Şaban Sevinç gibi gazeteciler ile medya kuruluşları Oda TV ile Halk TV de bu şekilde Ongun tarafından fonlanıyordu.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun kanalına finansman sağlanmakla birlikte boğazdaki villasının ruhsatı da bu türden bir destek olarak verildi.

İddianamede, geçtiğimiz gün ifadeleri alınan Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Yavuz Oğhan ve Ruşen Çakır gibi gazetecilere örgüt tarafından fon sağlandığı belirtildi.

Murat Ongun tarafından fonlandığı iddia edilen isimlerMurat Ongun tarafından fonlandığı iddia edilen isimler

Murat Ongun'un, Medya A.Ş. üzerinden yakın çevresine şirket kurdurarak doğrudan teminli işler dağıttığı, her ödeme talimatının da Bağdatlı üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi.

HTS KAYITLARI HER ŞEYİ ORTAYA KOYDU
Şüpheliler, aralarındaki bağlantıyı reddetse de HTS kayıtları yoğun iletişim trafiğini ortaya çıkardı.

İddianamede şu ifadeler yer aldı:

"Şüpheli Emrah BAĞDATLI' nin şüpheliler ASLİ AYDINTAŞBAŞ, Hüseyin Soner YALÇIN, Ruşen ÇAKIR, Şaban SEVİNÇ, Yavuz OĞHAN ile. Örgüt Yöneticisi Murat ONGUN' un şüpheliler Aslı AYDINTAŞBAŞ, Batuhan ÇOLAK, Hüseyin Soner YALÇIN, Ruşen ÇAKIR, Şaban SEVİNÇ, Yavuz OĞHAN' ın çok sayıda hts kaydı olduğu anlaşılmıştır."

İddianameye göre trol yapılanması, WhatsApp grupları üzerinden günlük planlar yapıyor, hangi hesabın hangi kişiyi hedef alacağı, hangi etiketin gündeme sokulacağı, hangi içeriklerin eşzamanlı paylaşılacağı önceden kararlaştırılıyordu.

CHPli İBBdeki yolsuzluk çetesinin medya ayağı ifade verdi! Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı bağlantısı açığa çıktıCHPli İBBdeki yolsuzluk çetesinin medya ayağı ifade verdi! Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı bağlantısı açığa çıktı

İBB hangi gazetecilere para veriyor? Gizli tanığın o iddiası Ekrem İmamoğluna soruldu! Murat Ongun finanse ederİBB hangi gazetecilere para veriyor? Gizli tanığın o iddiası Ekrem İmamoğluna soruldu! Murat Ongun finanse eder

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için mesaj: Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz | CHP'ye ve Özgür Özel'e tepki
"Eko"sistemin gelir kaynakları iddianamede! İş insanlarını haraca bağladılar: Kaşıkla ver kepçeyle geri alırsın | KİPTAŞ vurgunu!
Takasbank
Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek... Hangi konular masada?
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 19 şehidin naaşına ulaşıldı | Kara kutu bulundu
CHP'yi "ESÖ" ve "siyasal casusluk" yaktı! İddianameden satır araları: "Kapatma" tantanaları... "Siyasi yasak" ihtimali ve anayasanın ihlali
Sucukta hile şoku! Tarım Bakanlığı 11 markayı ifşa etti: Baş, kalp, kanatlı eti... İçinde yok yok! İşte yeni tağşiş listesi
C-130 kazasında uçak havada parçalandı iddiası! 7-8 bin metre yükseklikte ne oldu?
ABD Gazze’de üs mü kuruyor? İsrail’den 500 milyon dolarlık iddia! Pentagon’dan ayrı Tel Aviv’den ayrı cevap
Gence’de neler oldu? Azerbaycan medyası 8 Kasım ile ilgisine işaret etti: Bakü’de havalanan F-16’lar…
Kültür A.Ş üzerinden "reklam" vurgunu! Ekrem İmamoğlu talimat verdi Murat Ongun yönlendirdi: Haksız kazanç Eko"sistem"e aktarıldı
CANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: "Vatan size minnettardır"
Türkiye'yi ağlatan görüntü! Şehadet haberini böyle verdi: "Osman Amca sen artık bir şehit babasısın"
C-130 uçağı neden düştü? Uzmanlar A Haber'de açıkladı: 4 ihtimal var
Kastamonu’da korkunç olay: Huriye Helvacı’nın çıplak cesedi şüpheleri artırdı! Müge Anlı detayları paylaştı
Şehit İlker Aykut'un son mesajı ortaya çıktı... Babası Ünal Aykut askerlere sarılarak ağladı
Trump- Şara zirvesinin ardından tarihi karar! Şam DEAŞ koalisyonuna katılıyor: YPG/SDG'nin ipi çekildi
İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı"
Türkiye’nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları
Kuruluş Orhan’ın Şahinşah Bey’i Barış Falay’ın 19 yıllık eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!