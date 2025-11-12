Murat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi sosyal medya hesapları hangi isimler? O gazeteciler fonlandı

142 EYLEM, 2430 YIL HAPİS İSTEMİ! İddianamede, İmamoğlu'nun "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirlerini aklama" suçlarından 2430 yıla kadar hapsi istendi. Savcılık, örgütün 160 milyar TL ve 24 milyon dolar kamu zararına yol açtığını belirtti.

Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra, İmamoğlu'nun çekirdek ekibinde yer alan Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve MI6 Ajanı Hüseyin Gün örgütün yönetici kadrosunda gösterildi.

PARTİ İÇİ DARBE PLANI VE "TROL ORDUSU"

İddianamede, İmamoğlu'nun İBB imkanlarını kullanarak kurduğu suç örgütüyle hem kendisi ve ekibini zenginleştirdiği, hem de CHP yönetimini ele geçirmek için medya ve sosyal medya operasyonları yürüttüğü vurgulandı.

Medya ağına ilişkin iddianamede şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının verdiği imkan ve yetkileri çıkar amaçlı suç örgütüne kazanç kaynağı haline getiren örgüt lideri, suçtan elde ettiği kazancın bir kısmıyla kendisinin ve örgüt yöneticileri/üyelerinin zenginleşmesinde bir kısmıyla da Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini ele geçirmede kullanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından Kemal KILIÇDAROĞLU yönetimini partiden uzaklaştırmaya yönelik çalışmalar yürüten örgüt liderinin bu amaç doğrultusunda kamuoyu desteği sağlamak üzere çeşitli gazetecilere fon sağlayarak pr yaptırmıştır. Suç örgütünün medya ve sosyal medya üzerindeki faaliyetlerini örgüt yöneticisi Murat ONGUN' un organize etmiştir. Soner YALÇIN. Şaban SEVİNÇ, Batuhan ÇOLAK. Yavuz OĞHAN ve Ruşen ÇAKIR gibi gazetecilerle çeşitli televizyon kanalları suç örgütü tarafından fonlanmıştır."