CHP'li Ekrem İmamoğlu’na 2 bin 352 yıl hapis! 160 milyar liralık tarihin en büyük yolsuzluk iddianamesi hazır

160 milyar liralık tarihin en büyük yolsuzluğu iddianamesi hazır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü’ iddianamesini açıkladı. İmamoğlu için 143 suçtan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istendi. Başsavcı Akın Gürlek, Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu örgütün şemasını da paylaştı.

Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmasında iddianame mahkemeye verildi. 3 bin 900 sayfalık iddianamede 402 şüpheli yer aldı. İmamoğlu'nun çıkar amaçlı suç örgütü kurmak suçlamasıyla cezalandırılması istendi.

İddianameyi açıklayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yürütülen soruşturma sonucunda 105'i tutuklu, 171'i adli kontrol altında, 7'si hakkında yakalama kararı bulunan toplam 402 şüpheli için işlem yapıldığını belirtti.

Ekrem İmamoğlu ve çetesi

Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu, sadece doğrudan işlediği suçlardan değil, örgüt üyeleri tarafından işlenen suçlardan da sorumlu tutuldu. Buna göre İmamoğlu'nun 142 eylemden sorumlu olduğu ve 16 ayrı suç işlediği iddia edildi.

AMAÇ DEVLETİ ELE GEÇİRMEK

1. Hedef: Maddi zenginleşme
2. Hedef: CHP'yi ele geçirme
3. Hedef: Devleti ele geçirme

İmamoğlu'na 2352 yıla kadar hapis talebi

3 BİN 900 SAYFA İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hem İBB'ye yolsuzluk iddiaları hem de Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü kurduğu iddiaları üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. 402 şüpheli ve 143 eylemin yer aldığı 3 bin 900 sayfalık iddianame hazırlandı.

Başsavcı Akın Gürlek, Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu örgütün şemasını paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ekrem İmamoğlu Suç Örgütüne ilişkin hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulundu. Gürlek, "Bugün konumuz 19 Mart'ta İBB Başkanı ile ilgili operasyon yapmıştık. Artık soruşturma bitti iddianameyi mahkemeye sunacağız. Fedakarca görev yapan arkadaşlarımıza, emeği geçen personele teşekkür ediyorum. Çok yoğun çalıştık. Toplam 3 bin 900 sayfa. 402 şüpheli hakkında iddianame sunacağız. 143 farklı eylem var" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada yer alan "Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'u örgüt mensubu 1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, 92'si örgüt üyesi olmak üzere, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumundadır" ifadeler dikkat çekti.

Murat Ongun

ŞEMADA KİMLER VAR? MURAT ONGUN'A BAĞLI İSİMLER:

(FİRARİ) Emrah Bağdatlı, Özge Bağdatlı, Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Serdal Taşkın, Buğra Gökçe, Kaan Sürmegöz, Pınar Türker, Kadriye Kasapoğlu, Gözdem Ongun, Fatoş Ayık, Turan Aydoğan, Barış Kılıç, Nihat Uçan, Elif Atayman, Güldem Şık, Erdinç Çolak, Ulaş Yılmaz, Ömür Yılmaz, Vedat Şahin, Kahraman Yeşilyurt, Metin Bal, Elif Güven, Mete [Soyadı Belirsiz], Nazlı Dalar, Esma Bayrak...

Fatih Keleş

FATİH KELEŞ'E BAĞLI OLDUĞU İDDİA EDİLEN İSİMLER:


Ekrem Kurt, Şafak Başa. İmamoğlu'nun para kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in kurduğu ekip de deşifre oldu. Elçin Karaoğlu, Ali Nuhoğlu, Süleyman Atik, İbrahim Bülbüllü, Yavuz Saltık, Ali Rıza Yılmaz, Can Akın Çağlar, Gürkan Alpay, Ramazan Gülten, Mehmet Çakırlıoğlu, Murat Yazıcı, Ufuk Karakaya, Taner Çetin, Arzu Can, Çağla Demir.

Ertan Yıldız

ERTAN YILDIZ'A BAĞLI İSİMLER


Ziya Gökmen Togay, Ali Sukas, Burak Sıralı, Ali Kurt, Şafak Başa.

Murat Gülibrahimoğlu

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU'NA BAĞLI İSİMLER:


Hakan Karanis, Sarp Yalçınkaya.

Hüseyin Gün

HÜSEYIN GÜN'E BAĞLI İSİMLER:


Necati Özkan, Erol Özgüner, Melih Geçek, Emrah Yüksel, Esra Bulduk, Zehra Keleş, İsmet Kobil.

Aziz İhsan Aktaş

AZİZ İHSAN AKTAŞ İTİRAFÇI OLDU


Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri olan Aziz İhsan Aktaş itirafçı oldu. Aktaş, İmamoğlu'nun yaptığı yolsuzluklarla ilgili çok önemli itiraflarda bulundu.

Murat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi hesaplar hangi isimler? O gazeteciler fonlandıMurat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi hesaplar hangi isimler? O gazeteciler fonlandı

Örgüt yöneticileri olarak Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün'ün isimleri sıralandı. Şemada, 10 ismin ise doğrudan İmamoğlu'na bağlı çalıştığı iddia edildi. Bu isimler şöyle sıralandı:

Mehmet Murat Çalık
Tuncay Yılmaz
Yakup Öner
Mustafa Akın
Resul Emrah Şahan
Mehmet Pehlivan
Yiğit Oğuz Duman
Bakir Aydöner
Hakan Karaniş

Sarp Yalçınkaya İddianamede, örgüt yöneticisi olarak tanımlanan isimlere bağlı olarak çalıştığı iddia edilen kişilerin listelerine de yer verildi. İmamoğlu Emirgan'da 50 milyon dolar değerinde 3 süper lüks villayı neredeyse bedavaya rüşvet olarak aldı.

İBB iddianamesinde ortaya çıktı! Capacity AVMyi aşan rüşvet: Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit talebiİBB iddianamesinde ortaya çıktı! Capacity AVMyi aşan rüşvet: Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit talebi

İŞTE O SUÇLAR


Suç örgütü kurma ve yönetme
Suç örgütüne üye olma

Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme
Rüşvet alma

Rüşvet verme
İrtikap

İhaleye fesat karıştırma
Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

Kişisel verilerin kaydedilmesi
Kişisel verileri ele geçirme ve yayma

Çevrenin kasten kirletilmesi
Orman Kanunu'na muhalefet

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
Kamu malına zarar verme

Maden Kanunu'na muhalefet
Orman Kanunu'na muhalefet

İDDİANAME | Ekosistem haramı kurumsallaştırdı! Parsadan Aykut 1.25 milyon dolarlık rüşvetin kuryesi çıktı: Floryada organize haraç ağıİDDİANAME | Ekosistem haramı kurumsallaştırdı! Parsadan Aykut 1.25 milyon dolarlık rüşvetin kuryesi çıktı: Floryada organize haraç ağı

HER ŞEY İDDİANAMEDE: ÖRGÜTÜN 3 HEDEFİ


CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alma sürecindeki "para sayma" görüntüleriyle örgütün ilk görüntüsünü verdiği değerlendirmesi yapıldı. 7 ayrı bölümden oluşan iddianamede Ekrem İmamoğlu'na "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün lideri" dendi. İmamoğlu ve ekibinin mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşmenin çok önemli olduğu belirtildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alma sürecindeki "para sayma" görüntüleriyle örgütün ilk görüntüsünü verdiği değerlendirmesi yapıldı.

AMAÇ DEVLETİ ELE GEÇİRMEK


İkinci amacının CHP'yi ele geçirme üçüncü planının ise devleti ele geçirip rüşvet düzenini memleket geneline yaymak olduğu belirtildi. İddianamede CHP'nin şaibeli kurultayından, para kulelerine çok sayıda konu başlığı yer aldı.

Şüpheli Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan ''İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün'' silahlı olmadığı, maddi menfaate dayalı ve çıkar amaçlı kurulduğu, örgüt lideri dahil olmak üzere yönetici ve üye kadrosunda yer alan kişilerin bir kısmının kamuda (belediyelerde ya da bağlı iştiraklerde) görevli oldukları, bundan kaynaklı olarak örgütün; gerçekleştirmiş olduğu eylemlerinde daha çok kamunun kendilerine sağlamış olduğu gücü kullandıkları da ortaya çıktı.

Paralar Ekrem İmamoğlu'nun 34 ATA 034 plakalı aracıyla taşındı.


BU ARAÇLA PARALAR TAŞINDI

Ekrem İmamoğlu'nun 34 ATA 034 plakalı araçla, İstanbul'un birçok noktasına milyonlarca euro taşındı.

İDDİANAMEDEN NOTLAR


Örgütün temelleri Beylikdüzü Belediyesi'nde atıldı.
CHP delegeleri satın alındı. Pavyonda para dağıtıldı.
Gazeteciler ve TV kanalları fonlandı.
Kültür AŞ ve Medya AŞ kanalıyla kamu bütçesi örgüte aktarıldı.
İşadamları ve müteahhitler, tehdit edilerek örgüte finans sağlandı.

İBB iddianamesinden CHPnin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: Delegeler Özgür Özel lehine satın alındıİBB iddianamesinden CHPnin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı
Ekrem İmamoğluna 2352 yıla kadar hapis! TAKVİM İBB iddianamesine ulaştı: Önce paralar ve CHPyi sonra devleti ele geçirmek istedilerEkrem İmamoğluna 2352 yıla kadar hapis! TAKVİM İBB iddianamesine ulaştı: Önce paralar ve CHPyi sonra devleti ele geçirmek istediler
İDDİANAME | Ekosistem haramı kurumsallaştırdı! Parsadan Aykut 1.25 milyon dolarlık rüşvetin kuryesi çıktı: Floryada organize haraç ağıİDDİANAME | Ekosistem haramı kurumsallaştırdı! Parsadan Aykut 1.25 milyon dolarlık rüşvetin kuryesi çıktı: Floryada organize haraç ağı

