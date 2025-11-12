CHP'li Ekrem İmamoğlu’na 2 bin 352 yıl hapis! 160 milyar liralık tarihin en büyük yolsuzluk iddianamesi hazır

Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmasında iddianame mahkemeye verildi. 3 bin 900 sayfalık iddianamede 402 şüpheli yer aldı. İmamoğlu'nun çıkar amaçlı suç örgütü kurmak suçlamasıyla cezalandırılması istendi.
İddianameyi açıklayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yürütülen soruşturma sonucunda 105'i tutuklu, 171'i adli kontrol altında, 7'si hakkında yakalama kararı bulunan toplam 402 şüpheli için işlem yapıldığını belirtti.
Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu, sadece doğrudan işlediği suçlardan değil, örgüt üyeleri tarafından işlenen suçlardan da sorumlu tutuldu. Buna göre İmamoğlu'nun 142 eylemden sorumlu olduğu ve 16 ayrı suç işlediği iddia edildi.
AMAÇ DEVLETİ ELE GEÇİRMEK
1. Hedef: Maddi zenginleşme
2. Hedef: CHP'yi ele geçirme
3. Hedef: Devleti ele geçirme
İmamoğlu'na 2352 yıla kadar hapis talebi
3 BİN 900 SAYFA İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hem İBB'ye yolsuzluk iddiaları hem de Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü kurduğu iddiaları üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. 402 şüpheli ve 143 eylemin yer aldığı 3 bin 900 sayfalık iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ekrem İmamoğlu Suç Örgütüne ilişkin hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulundu. Gürlek, "Bugün konumuz 19 Mart'ta İBB Başkanı ile ilgili operasyon yapmıştık. Artık soruşturma bitti iddianameyi mahkemeye sunacağız. Fedakarca görev yapan arkadaşlarımıza, emeği geçen personele teşekkür ediyorum. Çok yoğun çalıştık. Toplam 3 bin 900 sayfa. 402 şüpheli hakkında iddianame sunacağız. 143 farklı eylem var" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada yer alan "Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99'u örgüt mensubu 1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, 92'si örgüt üyesi olmak üzere, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumundadır" ifadeler dikkat çekti.