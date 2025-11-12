CHP'li Ekrem İmamoğlu’na 2 bin 352 yıl hapis! 160 milyar liralık tarihin en büyük yolsuzluk iddianamesi hazır

Aziz İhsan Aktaş (takvim.com.tr)

AZİZ İHSAN AKTAŞ İTİRAFÇI OLDU



Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri olan Aziz İhsan Aktaş itirafçı oldu. Aktaş, İmamoğlu'nun yaptığı yolsuzluklarla ilgili çok önemli itiraflarda bulundu.

Örgüt yöneticileri olarak Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün'ün isimleri sıralandı. Şemada, 10 ismin ise doğrudan İmamoğlu'na bağlı çalıştığı iddia edildi. Bu isimler şöyle sıralandı:

Mehmet Murat Çalık

Tuncay Yılmaz

Yakup Öner

Mustafa Akın

Resul Emrah Şahan

Mehmet Pehlivan

Yiğit Oğuz Duman

Bakir Aydöner

Hakan Karaniş

Sarp Yalçınkaya İddianamede, örgüt yöneticisi olarak tanımlanan isimlere bağlı olarak çalıştığı iddia edilen kişilerin listelerine de yer verildi. İmamoğlu Emirgan'da 50 milyon dolar değerinde 3 süper lüks villayı neredeyse bedavaya rüşvet olarak aldı.

İŞTE O SUÇLAR



Suç örgütü kurma ve yönetme

Suç örgütüne üye olma

Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme

Rüşvet alma

Rüşvet verme

İrtikap

İhaleye fesat karıştırma

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

Kişisel verilerin kaydedilmesi

Kişisel verileri ele geçirme ve yayma

Çevrenin kasten kirletilmesi

Orman Kanunu'na muhalefet

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

Kamu malına zarar verme

Maden Kanunu'na muhalefet

HER ŞEY İDDİANAMEDE: ÖRGÜTÜN 3 HEDEFİ



CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alma sürecindeki "para sayma" görüntüleriyle örgütün ilk görüntüsünü verdiği değerlendirmesi yapıldı. 7 ayrı bölümden oluşan iddianamede Ekrem İmamoğlu'na "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün lideri" dendi. İmamoğlu ve ekibinin mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşmenin çok önemli olduğu belirtildi.