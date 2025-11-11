"ERDOĞDU YANINDA DOLAR DOLU ÇANTA GETİRDİ" Bu görüşmeden birkaç gün sonra, Aykut Erdoğdu yeniden Ertan Yıldız 'ı aradı ve Saraçhane'de buluşmak istediğini bildirdi. Yıldız kabul etti. Görüşme sırasında Erdoğdu yanında bir çanta getirdi. Kısa süre sonra odaya İBB yöneticilerinden Fatih Keleş girdi. Görüşmede yaklaşık 1 milyon 200 bin dolar tutarında bir meblağ telaffuz edildi. Fatih Keleş, Erdoğdu'ya "tamam mı?" diye sordu; olumlu yanıt aldıktan sonra çantayı aldı. Çantanın içinin dolarlarla dolu olduğu görüldü. İddianamedeki somut veriler ve beyanlar ışığında banka hesapları incelemeye alındı. 1.25 milyon dolarlık rüşvet trafiği tespit edildi. Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından 1 Haziran 2020 tarihinde Akbank Yenişehir Şubesi'ne Cihan Duman isimli çalışan aracılığıyla 1 milyon 250 bin Amerikan Doları ödeme talimatı verilmişti. Aynı gün ödeme yapıldı.

İŞTE RÜŞVETİN DEKONTU



1.25 milyon dolarlık dekont da iddianamede yer aldı.



Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, Çiftay İnşaat'ın muhasebe personeli Cihan Duman, yöneticilerinden Gülant Candaş ve Aytaç Bozkurt'un talimatı ile bu parayı bankadan çekip Serkan Aydın'a teslim ettiğini söyledi.

Serkan Aydın ise parayı Aykut Erdoğdu'ya elden verdiğini, bu paranın belediyenin yapacağı kreş projeleri için "bağış" olarak istendiğini öne sürdü. Ancak ifadesinin devamında, İBB'nin Vega Hereko sözleşmesini devralma sürecinde şartları ağırlaştırarak şirketini zarara uğrattığını, pay oranının yüzde 7,5'ten yüzde 12,5'e çıkarıldığını, bu nedenle bağışı vermeye mecbur kaldığını anlattı.





Ertesi gün, 2 Haziran 2020'de, Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Saraçhane'de Ertan Yıldız ve Fatih Keleş ile buluştuğu ve parayı teslim ettiği tespit edildi.

Bir gün sonra, 3 Haziran 2020'de, İSTAÇ ile Vega Hereko arasında devir sözleşmesi imzalandı. 10 Haziran'da ise İBB Başkanlık Makamı "olur" kararıyla sözleşmeyi onayladı.