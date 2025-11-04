PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Havalimanı'nda güvenlik görevlilerine küfrettiği için kara listeye alınan Reha Muhtar'ın, ağustos ayında da THY'nin Bodrum uçağında olay çıkardığı ortaya çıktı. Ekonomi bileti olmasına rağmen zorla business class'ta uçmak isteyen ünlü televizyoncu, kabin personeline hakaret edip uçuşu engelledi. Olaya şahit olan bir yolcu, "Rezalet tam yarım saat sürdü. Uçak bu yüzden geç kalktı." diyerek Muhtar'a tepki gösterdi.

Reha Muhtar'ın ilk vukuatı değil! THY'nin Bodrum seferinde rezalet çıkardı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nı birbirine katan Reha Muhtar'ın ağustos ayında da THY'nin Bodrum uçağında olay çıkardığı bildirildi.

Türk Hava Yolları tarafından kara listeye alınan Muhtar'la aynı uçakta olan yolcu Bodrum seferi öncesi yaşananları anlattı.

MUHTAR KARA LİSTEDE
Türk Hava Yolları (THY), uçuşu öncesinde güvenlik kurallarını ihlal etmeye çalışıp, görevli personele karşı uygunsuz davrandığı gerekçesiyle gazeteci Reha Muhtar'ın kara listeye alındığını duyurdu.



EKONOMİ PARASI VERDİ BUSINESS'A ATLADI

Sabah'ta yer alan habere göre, bulunduğu ekonomi sınıfı koltuktan "business class" bölümündeki boş koltuğa geçmeye çalışan Muhtar'ın kendisini uyaran görevlilere küfürler ettiği ortaya çıktı.

Reha Muhtar (Takvim.com.tr)Reha Muhtar (Takvim.com.tr)

Rezaleti anlatan yolcu şu ifadeleri kullandı:

"Bodrum'dan İstanbul'a gitmek için uçağa bindik. Son uyarılar yapılırken Muhtar ekonomi sınıfındaki koltuğundan kalkıp business class'a yöneldi. Uyarılara aldırış etmeden o bölümdeki boş koltuğa oturdu. Kabin çalışanları, Muhtar'ın biletini kontrol edip 'Reha bey biletiniz ekonomi sınıfı. Buraya geçemezsiniz' diyerek ısrarla uyarı yaptı."

Reha Muhtar (Takvim.com.tr)Reha Muhtar (Takvim.com.tr)

UÇAK GEÇ KALKTI

"Ancak Muhtar, kimseye aldırış etmediği gibi kabin memurlarına küfürler yağdırdı. Rezalet tam yarım saat sürdü. Uçak bu yüzden geç kalktı. THY personeli profesyonelce ve sabırlı davranak rezaletin daha da büyümesini engelledi. Muhtar'ı en sonunda kalkıp ekonomideki kendi yerine oturmaya ikna ettiler. Olan uçak personeline ve rezalet yüzünden beklemek zorunda kalan yolculara oldu."

