Reha Muhtar THY tarafından kara listeye alındı! İstanbul Havalimanını birbirine kattı!
İstanbul Havalimanı'nı birbirine katan ve kadın güvenlik personeline hiddetle bağıran Reha Muhtar, Türk Hava Yolları tarafından kara listeye alındı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir" ifadelerini kullandı.
Reha Muhtar, uçağı kaçırınca İstanbul Havalimanı'nı birbirine kattı.
KADIN GÜVENLİK PERSONELİNE BAĞIRIP ÇAĞIRDI
Elinde telefon varken X-Ray cihazından geçen ve çıkışsız bir kapıya yönelen Muhtar, güvenlik görevlilerinin kendisini uyarması üzerine "Zulmetmeyi annenizden mi, babanızdan mı öğrendiniz?" diye bağırmaya başladı.
İşinin gerekliliğini yerine getiren kadın güvenlik personeline hiddetle çıkıştı.