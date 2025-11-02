Reha Muhtar THY tarafından kara listeye alındı! İstanbul Havalimanını birbirine kattı!

Reha Muhtar, uçağı kaçırınca İstanbul Havalimanı'nı birbirine kattı.



KADIN GÜVENLİK PERSONELİNE BAĞIRIP ÇAĞIRDI



Elinde telefon varken X-Ray cihazından geçen ve çıkışsız bir kapıya yönelen Muhtar, güvenlik görevlilerinin kendisini uyarması üzerine "Zulmetmeyi annenizden mi, babanızdan mı öğrendiniz?" diye bağırmaya başladı.



İşinin gerekliliğini yerine getiren kadın güvenlik personeline hiddetle çıkıştı.