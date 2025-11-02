Reha Muhtar İstanbul Havalimanı'nı birbirine kattı! THY kara listeye aldı: "İnsana saygı bizim için öncelikli"

Reha Muhtar , uçağı kaçırınca İstanbul Havalimanı'nı birbirine kattı. KADIN GÜVENLİK PERSONELİNE BAĞIRIP ÇAĞIRDI Elinde telefon varken X-Ray cihazından geçen ve çıkışsız bir kapıya yönelen Muhtar, güvenlik görevlilerinin kendisini uyarması üzerine "Zulmetmeyi annenizden mi, babanızdan mı öğrendiniz?" diye bağırmaya başladı. İşinin gerekliliğini yerine getiren kadın güvenlik personeline hiddetle çıkıştı.





"UÇUŞ GÜVENLİĞİ VE İNSANA SAYGI HER ZAMAN ÖNCELİKLİ"



THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, konuya ilişkin, "Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz.

Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir" açıklamasında bulundu.



Üstün, "Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir" dedi.



