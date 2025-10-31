Kripto telefondan çıkanlar... MI6'dan İmamoğlu ve ekibine güvenlik protokolü: Murat Ongun'u CIA'e Necati Özkan mı takip ettirdi?

Ekrem İmamoğlu , Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın tutuklandığı "casusluk" soruşturmasında yeni ve çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkıyor. 2019 yerel seçimlerinde İstanbulluların kişisel verileri üzerinden Ekrem İmamoğlu ve kampanya direktörü Necati Özkan'a istihbari faaliyetler sağlayan MI6 ajanı Hüseyin Gün 'ün bu süreci CIA'den ortağı Aaron Barr ile yürüttüğü tespit edildi. İmamoğlu'nun kampanya ekibi ile bağlantıyı Hüseyin Gün'ün "mommy'im" dediği Seher Erçili Alaçam'ın kurduğu söyleniyor. Seçim sonrası Gün ve Alaçam'ın İmamoğlu'nun makam odasından kayda geçen görüntüleri mevcut. Gün'ün Seher Alaçam 'ın Ekrem İmamoğlu ile çekildiği fotoğraf için CIA'ci ortağına "Ortadaki kadın benim patronum (aile reisi, anne)" mesajı attığı biliniyor.





MI6'NIN İMAMOĞLU VE EKİBİ İÇİN HAZIRLADIĞI GÜVENLİK PROTOKOLÜ



Hüseyin Gün'ün çözümlenen kriptolu telefonundan tam 721 sayfalık not çıktı. Telefonda deşifre edilen mesajlarda ise MI6'nın Ekrem İmamoğlu ve kampanya ekibi için hazırladığı güvenlik protokolü dikkat çekti.



"RAPOR YAZIN, KOPYALARI SİLİN, TOPLANTILARA TELEFONLA GİRMEYİN, LİNKLERE TIKLAMAYIN"



Hüseyin Gün, Wickr üzerinden yapılan konuşmalarda Necati Özkan'a yapılması gerekenleri şöyle anlattı:



- Her gün güncelleme raporu yazdırın



- Dizüstü bilgisayarınızdaki tüm elektronik kopyaları silin

- Hassas özel kampanya toplantılarına telefon götürmeyin.

- İmamoğlu'nun birincil çevresindeki tüm personel herhangi bir gruptan gelen linklere tıklamasın









"MURAT ONGUN'UN TELEFONUNDA CASUS YAZILIM VAR"



İkili arasındaki mesajlaşmalarda "güvenlik protokolü"ne değiniliyor.



"Jupiter1881" ruzumunu kullanan Hüseyin Gün, Murat Ongun'un kişisel telefonunda casus yazılım olduğunu söylüyor. Ongun'un Ekrem İmamoğlu ile olan toplantılara telefonunu sokmamasını istiyor.



Murat Ongun'ın Whatsapp mesajlarında casus yazılım içeren bir link gördüğünü beyan eden Gün, "Murat'ın Ekrem Bey ile yapılacak hassas, özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesi çok önemlidir" dediği görülüyor.