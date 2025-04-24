Vurgun 'eko'sisteminde "pasta bölünecek" kavgası! Murat Abbas'ın itiraflarına bir de böyle bakın: Necati Özkan - Murat Ongun savaşı

Özkan, İmamoğlu için kitap yazmış, bu kitabın karşılığını da ihalelerle almıştı (Takvim.com.tr / Arşiv)
İTİRAFIN ARKA PLANINDAKİ İÇ KAVGA: NECATİ ÖZKAN VE MURAT ONGUN BİRBİRİNDEN NEFRET EDİYOR
Peki kendi isteğiyle itirafçı olan Murat Abbas, neden ağırlıklı olarak Murat Ongun'un usulsüzlüklerini açıkladı? Kamuoyu bu sorunun cevabını merak ederken İmamoğlu'nun ekibindeki iç kavga ayyuka çıktı.
Ekrem İmamoğlu'nun "akıl hocası" olarak bilinen Necati Özkan ve Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un birbirinden nefret ettiği öğrenildi.
Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla yaptığı itiraflarda Murat Ongun'u işaret etmesinin arka planında bu kavganın yattığı söyleniyor.
Bilindiği üzere Necati Özkan, Abbas'ı Zorlu'dan İBB'ye transfer eden isim olarak biliniyor.
Murat Abbas ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)
NECATİ ÖZKAN ONGUN'A KARŞI MURAT ABBAS'I GETİRDİ
Habertürk Yazarı Oray Eğin, İBB'deki iç kavga ve Murat Abbas'ın itiraflarıyla gözler önüne serilen Necati Özkan - Murat Ongun savaşını bugünkü köşesine taşıdı.
Murat Abbas'ın İBB'ye geliş sürecinin liyakattan kaynaklandığı için değil, belediye içindeki bir iç savaşın yansıması olarak değerlendiren Eğin, "Kültür A.Ş.'nin daha evvel başında Ekrem İmamoğlu'nun en yakın adamı Murat Ongun'un gazetecilik yaptığı yıllardan tanıdığı bir kameraman vardı. Bu işin altını dolduracak biri değildi; bir dönem bu alanda hiçbir tecrübesi ve yeterliliği olmadığı halde Ulaşım A.Ş.'nin başına atanan Ongun kendi kadrolarını kurmak, gücünü içeride daha da artırmak istiyordu. Siyasetin bu karşı cephesinde de kimsenin derdi liyakat değildi. Mabbas bu iktidar oyununda sadece bir piyondu aslında, satranç masasının diğer tarafında yazdığı kitapta Ekrem İmamoğlu'nun seçim başarısını sadece kendisine mal eden iletişimci Necati Özkan vardı. Mabbas'ı belediyeye getiren de oydu" dedi.
"Özkan ve Ongun ilk günden beri birbirlerinden nefret etti, ilk günden beri İmamoğlu'nu kendi etki alanlarına almak istedi" diyen Eğin, "Murat Abbas kültür-sanat dünyasındaki iktidarını korumak için koşa koşa başladığı belediyedeki görevinin en az dokuz yılla başlayacak bir hapis cezasına dönüşebileceğini gördü ve bir tercih yaptı" ifadelerini kullandı.
"CHP ARKAMDA DURMADI" DEYİP İTİRAFÇI OLDU
Eğin, "Murat Abbas bir iddiaya göre "Ne yapayım, CHP de benim arkamda durmadı," diye açıklıyormuş "etkin pişmanlık" tercihini" şeklinde konuştu.