Vurgun 'eko'sisteminde "pasta bölünecek" kavgası! Murat Abbas'ın itiraflarına bir de böyle bakın: Necati Özkan - Murat Ongun savaşı

Özkan, İmamoğlu için kitap yazmış, bu kitabın karşılığını da ihalelerle almıştı (Takvim.com.tr / Arşiv)





İTİRAFIN ARKA PLANINDAKİ İÇ KAVGA: NECATİ ÖZKAN VE MURAT ONGUN BİRBİRİNDEN NEFRET EDİYOR



Peki kendi isteğiyle itirafçı olan Murat Abbas, neden ağırlıklı olarak Murat Ongun'un usulsüzlüklerini açıkladı? Kamuoyu bu sorunun cevabını merak ederken İmamoğlu'nun ekibindeki iç kavga ayyuka çıktı.



Ekrem İmamoğlu'nun "akıl hocası" olarak bilinen Necati Özkan ve Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un birbirinden nefret ettiği öğrenildi.



Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla yaptığı itiraflarda Murat Ongun'u işaret etmesinin arka planında bu kavganın yattığı söyleniyor.



Bilindiği üzere Necati Özkan, Abbas'ı Zorlu'dan İBB'ye transfer eden isim olarak biliniyor.