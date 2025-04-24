SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Vurgun 'eko'sisteminde "pasta bölünecek" kavgası! Murat Abbas'ın itiraflarına bir de böyle bakın: Necati Özkan - Murat Ongun savaşı

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, İBB'deki yolsuzluğu rakam rakam, isim isim anlatıp itirafçı oldu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Abbas, Murat Ongun'u işaret etti. Bu itirafların arka planında ise İmamoğlu'nun çekirdek ekibindeki iç savaş var. Necati Özkan ve Murat Ongun'un birbirinden nefret ettiği, Abbas'ın itiraflarının altında bu kavganın yattığı öğrenildi. Bilindiği üzere Abbas'ı Zorlu'dan İBB'ye transfer eden isim Necati Özkan. Bir diğer iddia Abbas'ın "etkin pişmanlık" tercihini “Ne yapayım, CHP de benim arkamda durmadı" diyerek açıkladığı yönünde.

Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 17:07 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 17:25
Vurgun ’eko’sisteminde pasta bölünecek kavgası! Murat Abbas’ın itiraflarına bir de böyle bakın: Necati Özkan - Murat Ongun savaşı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ekrem İmamoğlu ve A Takımı'nın tutuklandığı İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa verdiği ifadeyle yolsuzluk ağını ifşa etti.

Paravan ihalelerden, seçim kampanyalarına aktarılan gizli fonlardan yurt dışındaki lüks yatırımlara, tehdit ve şantaja kadar birçok detayı rakam rakam, isim isim anlatan Abbas, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Murat Abbas ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Murat Abbas ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)


Murat Abbas'ın ifadelerine göre; İBB'de oluşturulan medya fonuyla milyonlarca lira kayıtsız şekilde dağıtıldı, projelere ait harcamalar şişirildi ve siyasi kampanyalara usulsüz destek sağlandı.

İBB kasasından 43 milyon TL örtülü harcama yapılan Dijital Müze Projesi'ndeki usulsüzlükleri ifşa eden Abbas, projeye katılan firmalardan 13 milyon TL rüşvet alındığını dile getirdi.

Murat Ongun (Takvim.com.tr Arşiv)Murat Ongun (Takvim.com.tr Arşiv)


38 MİLYONLUK AÇIK, ATİNA VE BERLİN'DEKİ EVLER... MURAT ONGUN'U İŞARET ETTİ

Sayıştay raporu hazırlanmadan önce 38 milyon TL'lik bir açıktan söz eden Murat Abbas, Murat Ongun'un yanında projeye dahil edilen bazı isimlerin Atina ve Berlin'de evler satın aldığını, kendi yardımcısının da Moda'da kirada oturduğunu evini satın aldığını beyan etti. İhaleleri kimin kazanacağının paraların nasıl aktarılacağının talimatlarının Murat Ongun'dan geldiğini söyledi.

Özkan, İmamoğlu için kitap yazmış, bu kitabın karşılığını da ihalelerle almıştı (Takvim.com.tr / Arşiv)Özkan, İmamoğlu için kitap yazmış, bu kitabın karşılığını da ihalelerle almıştı (Takvim.com.tr / Arşiv)


İTİRAFIN ARKA PLANINDAKİ İÇ KAVGA: NECATİ ÖZKAN VE MURAT ONGUN BİRBİRİNDEN NEFRET EDİYOR

Peki kendi isteğiyle itirafçı olan Murat Abbas, neden ağırlıklı olarak Murat Ongun'un usulsüzlüklerini açıkladı? Kamuoyu bu sorunun cevabını merak ederken İmamoğlu'nun ekibindeki iç kavga ayyuka çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun "akıl hocası" olarak bilinen Necati Özkan ve Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un birbirinden nefret ettiği öğrenildi.


Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla yaptığı itiraflarda Murat Ongun'u işaret etmesinin arka planında bu kavganın yattığı söyleniyor.

Bilindiği üzere Necati Özkan, Abbas'ı Zorlu'dan İBB'ye transfer eden isim olarak biliniyor.

Murat Abbas ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Murat Abbas ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)


NECATİ ÖZKAN ONGUN'A KARŞI MURAT ABBAS'I GETİRDİ

Habertürk Yazarı Oray Eğin, İBB'deki iç kavga ve Murat Abbas'ın itiraflarıyla gözler önüne serilen Necati Özkan - Murat Ongun savaşını bugünkü köşesine taşıdı.

Murat Abbas'ın İBB'ye geliş sürecinin liyakattan kaynaklandığı için değil, belediye içindeki bir iç savaşın yansıması olarak değerlendiren Eğin, "Kültür A.Ş.'nin daha evvel başında Ekrem İmamoğlu'nun en yakın adamı Murat Ongun'un gazetecilik yaptığı yıllardan tanıdığı bir kameraman vardı. Bu işin altını dolduracak biri değildi; bir dönem bu alanda hiçbir tecrübesi ve yeterliliği olmadığı halde Ulaşım A.Ş.'nin başına atanan Ongun kendi kadrolarını kurmak, gücünü içeride daha da artırmak istiyordu. Siyasetin bu karşı cephesinde de kimsenin derdi liyakat değildi. Mabbas bu iktidar oyununda sadece bir piyondu aslında, satranç masasının diğer tarafında yazdığı kitapta Ekrem İmamoğlu'nun seçim başarısını sadece kendisine mal eden iletişimci Necati Özkan vardı. Mabbas'ı belediyeye getiren de oydu" dedi.

"Özkan ve Ongun ilk günden beri birbirlerinden nefret etti, ilk günden beri İmamoğlu'nu kendi etki alanlarına almak istedi" diyen Eğin, "Murat Abbas kültür-sanat dünyasındaki iktidarını korumak için koşa koşa başladığı belediyedeki görevinin en az dokuz yılla başlayacak bir hapis cezasına dönüşebileceğini gördü ve bir tercih yaptı" ifadelerini kullandı.

İtirafçı olan Murat Abbas yolsuzluk tezgahını anlattı! İfadesinde kimlerin ismini verdi? Yine o ekip... Operasyon öncesi gizli toplantıİtirafçı olan Murat Abbas yolsuzluk tezgahını anlattı! İfadesinde kimlerin ismini verdi? Yine o ekip... Operasyon öncesi gizli toplantı




"CHP ARKAMDA DURMADI" DEYİP İTİRAFÇI OLDU

Eğin, "Murat Abbas bir iddiaya göre "Ne yapayım, CHP de benim arkamda durmadı," diye açıklıyormuş "etkin pişmanlık" tercihini" şeklinde konuştu.


CHPli İBBye yolsuzluk soruşturması: İtirafçı olan Murat Abbas ve Emre Serkan Bayraktar adli kontrolle tahliye edildi!CHPli İBBye yolsuzluk soruşturması: İtirafçı olan Murat Abbas ve Emre Serkan Bayraktar adli kontrolle tahliye edildi!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Vurgun ’eko’sisteminde pasta bölünecek kavgası! Murat Abbas’ın itiraflarına bir de böyle bakın: Necati Özkan - Murat Ongun savaşı
CHP’nin olağanüstü kurultayına iptal davası! TAKVİM duruşma tutanağına ulaştı: Özgür Özel görevden alınsın Kılıçdaroğlu ve ekibi gelsin
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan’dan deprem üzerinden siyasi rant peşinde koşanlara çağrı: Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma zamanıdır
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu duyurdu: İstanbul’da deprem hangi ilçede ne kadar hissedildi?
İstanbul depremi sonrası GSM hatları neden çöktü? Bakan Uraloğlu açıkladı: Yüzde 75’ini karşıladık
Koza Altın
Riskli bölgenin riskli bölgesi: İstanbul’da 13 ilçeye dikkat!
CHP’li Altıeylül Belediyesi’nden skandal: 23 Nisan’da çocukların gözü önünde direk dansı yaptırıldı
Papa Franciscus’un son anları! Ölmeden önce ne istedi? Doktoru anlattı
Donald Trump’tan Putin’e doğrudan mesaj: Vladimir dur!
Böcek iddiasını kanıtlayamamıştı! CHP’li Burcu Köksal’dan Siyaseten söyledim savunması!
CANLI | İstanbul’da deprem fırtınası! Bakan Yerlikaya: 101 bin kişinin barıma ihtiyacı karşılandı | Ağır hasarlı bina var mı?
Hindistan ile Pakistan savaşın eşiğinde! Keşmir saldırısından sonra anlaşmalar bozuldu vizeler iptal edildi
Deprem fırsatçıları online! Çadır fiyatlarına bir anda 8 bin 500 TL zam
Terörsüz Türkiye için hukuki zemin! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti görüştü: PKK ne zaman silah bırakacak?
Yenidoğan Çetesi davasında dikkat çeken ifade! Yenidoğan yoğun bakımına 28 günlük bebek: CİMER’e şikayet ettim
MSB’den 6.2’lik deprem sonrası İstanbul’a 5 İHA! İmamoğlu’nun Eurofighter yalanı çöktü!... BAHA ve Sungur envantere alındı
İstanbul’u deprem vurdu CHP sokakları karıştırdı! Aslı Baykal Gün yürüme günü mü? deyip Özel’e girişti: Çocuklarınızı CHP’den koruyun
Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı! Polonya rüzgarı esecek