Ekrem İmamoğlu’ndan çelişkili ifadeler: “Ben olabilirim ama ilgim yok”

Casusluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. İmamoğlu’nun ifadesinde, seçim döneminde yürütülen dijital operasyonlara, Hüseyin Gün ile bağlantısına ve yabancı istihbarat çevreleriyle temas iddialarına ilişkin dikkat çeken detaylar yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "casusluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi gün yüzüne çıktı. Soruşturma, İmamoğlu ile birlikte Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında da devam ediyor.

Casusluk soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun savcılık ifadesi tamamlandı

"HÜSEYİN GÜN'Ü HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Savcılığın yönelttiği sorular üzerine Hüseyin Gün'ü tanıyıp tanımadığı sorulan İmamoğlu, "Hakkında bu soruşturma kapsamında soruşturma başlatıldığını öğrendikten sonra medyaya düşen bu şahsın ve yanında bulunan kadın bir şahsın benimle olan fotoğrafımın avukatlarım tarafından bana gösterilmesinden sonra da Hüseyin Gün ismi şahsı tekraren anımsayamadım" sözleriyle kendisini savundu.

İmamoğlu, 2019 yılında yapılan tebrik ziyaretini hatırladığını ancak "fotoğraftaki kadının adını bilmediğini" belirterek, "Bu kadının şık giyimli ve adeta evlat yaklaşımlı bir kadın olduğunu hatırlıyorum" dedi. Ancak, dikkat çekici biçimde "Hüseyin Gün isimli şahsı tanımam" diyerek iddiaları reddetti.

"YAZIŞMALARDA GEÇEN BAŞKAN BEN OLABİLİRİM AMA İLGİM YOK"

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan İmamoğlu, dijital yazışmalarda geçen "Mr. Mayor, Başkan Bey, Ekrem Başkan" ifadeleriyle kendisinin kastedilip kastedilmediği sorulduğunda ise çelişkili bir açıklama yaptı:
"Bilmiyorum ama tahminimce Ekrem İmamoğlu ismi ile kastedilen ben olabilirim. Fakat bu yazışmalarla bir ilgim yoktur."

İmamoğlu ayrıca, "Wickr Me" isimli kriptolu mesajlaşma uygulamasını ilk defa duyduğunu öne sürerek, "Bu programda üyeliğim hiçbir şekilde olmamıştır" ifadelerini kullandı.

"150 BİN KİŞİLİK DİJİTAL ORDUYU" İNKAR ETTİ

Yazışmalarda geçen "150 bin kişilik dijital ordu" ifadesiyle ilgili olarak da İmamoğlu, "Ne kastedildiğini bilmiyorum, tahminimce İstanbul Gönüllüleri olabilir" diyerek kendisini savundu. Ancak, 2019 seçim sürecinde yürütülen dijital kampanyalarla ilgili hiçbir bilgisi olmadığını söylemesi dikkat çekti.

15 GÜNDE SEÇİM YÖNLENDİRMESİ AKLA MANTIĞA UYGUN DEĞİL

Hüseyin Gün'ün seçimden önce İBB verileri üzerinde analiz yaptığına ilişkin ifadesi sorulduğunda İmamoğlu, "Hayatımda duyduğum en saçma yorumlardan ibaret beyanlar" dedi. Seçim kampanyasının aylar sürdüğünü belirten İmamoğlu, "15 gün içinde bütün kampanyamı yönlendirmesi mümkün değildir" sözleriyle iddiaları küçümsemeye çalıştı.

"CASUSLUK SUÇLAMASI HAYATIMA HAKARETTİR"

İmamoğlu, casusluk suçlamasını "vatan hainliğiyle eşdeğer" olarak nitelendirdi ve "Bu suç sebebiyle davet edilmem benim bütün hayatıma hakarettir" dedi. Ardından, "Bu dosyanın oluşumunda veya yürütülmesinde yer alanlar ile alakalı hukuki haklarımı kullanacağım" ifadeleriyle savcılığı eleştirdi.

"ROMA'YI BENİM YAKTIĞIM DAHA GERÇEKÇİDİR"

İfadesinde sık sık alaycı bir üslup kullanan İmamoğlu, Hüseyin Gün'ün beyanlarını "komplo teorisi" olarak nitelendirerek, "Benim ne istihbarat örgütleriyle ne de çalışanlarıyla ilgim olabilir. Komplo teorisiyle karşı karşıyayım. Roma'yı benim yaktığım daha gerçekçidir" ifadelerini kullandı.

