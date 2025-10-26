Türk siyasetine FETÖ-MI6 müdahalesi! İmamoğlu'nun CHP'yi kapattıracak casusluk temasları: Rotayı İngilizler çizdi paraları İngiltere'ye kaçırdı

FETÖ-MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün ʺWikrʺ uygulaması üzerinden İmamoğlu'nun ekibiyle yaptığı gizli yazışmalar (Takvim.com.tr)



"Wikr" uygulaması üzerinden İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'la yaptığı gizli yazışmaları deşifre oldu. Gün'ün "Jupiter1881" koduyla Özkan'la yazıştığı, Özkan'ın "Bluestar81" rumuzunu kullandığı saptandı.



Gün'ün Özkan'a "Bilmenize memnun olacaksınız ki, İstanbul Belediyesi veri tabanı kopyalama sorunu risklerini azaltmak için yapay zeka dijital ordumuzu etki aracı kullandık ve aktive ettik. Bu kadar hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız. Çünkü bize resmi yetki verilmiş değil. Ama ben riski aldım... "Umarım siz, kampanya ve dolayısıyla Ekrem Bey dijital istihbarat analizimizi faydalı bulur ve uygun şekilde kullanır. Herhangi bir sorunuz olursa bana bildirin" şeklinde mesaj attığı görüldü.



İBB'DEKİ VERİ KOPYALAMA İŞİNİN ALTINDA FETÖ-MI6-CIA İZİ



Wickr üzerindeki "Bize resmi yetki verilmedi ama riski aldım" denilerek yapılan "veri tabanı" itirafı, İmamoğlu'nun mazbatasını alır almaz İBB verileri kopyalama girişimini akıllara getirdi.



Veri kopyalama girişiminin arkasında Hüseyin Gün mü var?



17 Nisan 2019'da mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, ertesi gün ilk imzasını attı:

İBB ve bağlı kuruluşlara ait tüm veri tabanlarının kopyalanması talimatı! Ancak İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 1 gün sonra yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Şimdi ortaya çıkan bu mesajlaşmalar, o dönemdeki "veri kopyalama" işleminin İBB'nin değil, Hüseyin Gün'ün kontrolünde gerçekleştiği iddiasını güçlendiriyor.



Hüseyin Gün'ün Merdan Yanardağ ile olan yazışmaları

CASUSLUĞUN MEDYA AYAĞI TELE 1



Casusluk operasyonun medya ayağında karşımıza TELE 1 çıkıyor.



Gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın Hüseyin Gün ile olan itaatkar konuşmaları, MI6-FETÖ'nin medya üzerinden CHP'yi nasıl dizayn ettiğini de ortaya koyuyor.



Ortadaki somut veriler "İBB'deki yolsuzluk devede kulak kalır" dedirtti.



Devlet güvenliğini ilgilendiren bir casusluk söz konusu... Ekrem İmamoğlu ve ekibinin CHP'yi kapatma noktasına götürecek bir ihanet mekanizmasına çark olduğu belgelendi.



FETÖ'den MI6'ya, CIA'den MOSSAD'a, askeri casuslar ve ajanlardan oluşan çok kapsamlı temas noktaları belirlendi.