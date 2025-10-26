PODCAST CANLI YAYIN

Türk siyasetine FETÖ-MI6 müdahalesi! İmamoğlu'nun CHP'yi kapattıracak casusluk temasları: Rotayı İngilizler çizdi paraları İngiltere'ye kaçırdı

İBB'deki yolsuzluk "Eko"sistemi organize suç vasfını aşarak ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştı. İstanbul'la sınırlı kalmayan bu yapı; kolları FETÖ'den MI6'ya, CIA'den MOSSAD'a uzanan bir ahtapota dönüştü. Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'cü Mustafa Özcan'la bağlantılı Hüseyin Gün üzerinden İngiliz istihbaratı MI6 ile yol yürümesi ve ortaya çıkan belgeler CHP'yi kapattırmaya kadar götürecek nitelikte. Nitekim casusluk soruşturması sadece bir veri hırsızlığına indirgenecek kadar basit ve masum değil. Türk siyasetine yabancı istihbaratların müdahalesi söz konusu. Balıkçı köşelerinde İngiliz Büyükelçi ile yapılan pazarlık ve İmamoğlu'nun Gülbahar Kolejleri'nden başlayan FETÖ bağlantıları bu süreçten bağımsız değerlendirilmemeli. Taşları yerine oturtan iki detay ise dikkat çekici. İmamoğlu'na siyasi rotayı çizenler İngiliz... İmamoğlu'nun İBB'deki yolsuzluktan kaldırdığı astronomik paraları kaçırdığı adres de İngiltere.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türk siyasetine FETÖ-MI6 müdahalesi! İmamoğlu'nun CHP'yi kapattıracak casusluk temasları: Rotayı İngilizler çizdi paraları İngiltere'ye kaçırdı

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmaların kapsamı genişledikçe "vatana ihanet" noktasında yeni skandallar gün yüzüne çıkıyor.

"Yolsuzluktan" yargılanan Ekrem İmamoğlu ve "Eko"sistem aktörlerinin casusluk ve ajanlık faaliyetleri gün yüzüne çıktı. İmamoğlu'nun İngiliz istihbaratı MI6 ile bağlantısı belgelendi. 2019'dan bugüne seçim süreçlerinin casusluk operasyonlarıyla manipüle edildiği, seçmen bilgilerinin yurt dışına sızdırıldığı kanıtlandı.

Tam da bu noktada İmamoğlu'nun mazbatasını alır almaz İBB'deki verileri kopyalama girişimi ve "Eko"sistemin kilit taşı Murat Ongun'un denetiminde geliştirilen "İstanbul Senin" isimli uygulamaya dikkat çekmekte fayda var.

16 milyonun mahremine girdiler! İBBden veri vurgununa ihale kıyağı: Ongun-Taşkın-Atma üçgenindeki milyon liralar casus yazılıma mı gitti?16 milyonun mahremine girdiler! İBBden veri vurgununa ihale kıyağı: Ongun-Taşkın-Atma üçgenindeki milyon liralar casus yazılıma mı gitti?



Takvim.com.tr, mezkur uygulamayla ilgili ortaya çıkan bir ses kaydını deşifre etmiş, Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve Reklamİst'in sahibi Uğurhan Atma'nın casus yazılım kullanarak "Kişisel Veri Vurgunu" yaptığını satır satır yazmıştı.

OLAY VERİ HIRSIZLIĞINA İNDİRGENECEK KADAR MASUM DEĞİL... ORGANİZE VE SİSTEMATİK CASUSLUK

Bugün yürütülen casusluk soruşturması sadece bir veri hırsızlığına indirgenecek kadar basit ve masum değil. Türk siyasetine FETÖ-CIA-MI6-MOSSAD bağlantılı derin ve kripto yapıların müdahalesi söz konusu.

İngiliz MI6 için çalışan, CIA ve Mossad’la ilişkili FETÖ’cü Mustafa Özcan’a yakın isim Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu’nun odasında görülüyor.İngiliz MI6 için çalışan, CIA ve Mossad’la ilişkili FETÖ’cü Mustafa Özcan’a yakın isim Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu’nun odasında görülüyor.


MI6-FETÖ-CIA... KİM BU HÜSEYİN GÜN?

Ekrem İmamoğlu'nu seçim sürecine bizzat İngilizlerin hazırladığı, MI6, FETÖ ve CIA bağlantılı casus Hüseyin Gün'ün, Necati Özkan üzerinden İmamoğlu'na siyasi yol haritası çıkardığı, talimatlar yağdırdığı belgelerle sabit.

Gün, Emniyet ve MİT'in MI6-CIA bağlantılı casusluk şebekesine düzenlediği operasyonda yakalanan ve 4 Temmuz'da tutuklanan bir isim.

AJAN HÜSEYİN GÜN

Ajan Hüseyin Gün'ün, İngiliz istihbaratıyla gizli temaslar kurduğu, eski bakanların fotoğraflarının uzaktan çekilip paylaşılmasında rol aldığı belirlendi. Gün'ü savcılığa ihbar edenin ise kendi üvey oğlu Ü.D.A olduğu öğrenildi. Üvey oğul, Gün'ün İngiltere, İsrail ve ABD lehine ajanlık yaptığını, seçimlerde hükümet karşıtı propagandayı finanse ettiğini ileri sürdü. Gün'e ait kriptolu telefon ve belgeler savcılığa teslim edilirken, dijital incelemede İngiliz eski istihbaratçısı Chris McGrath ile "Wickr" üzerinden yapılan gizli yazışmalar ve FETÖ kodlamaları tespit edildi.



MİT HER BİR DETAYI İNCELEDİ... FETÖ ELEBAŞI İLE BAĞLANTILI

Gün'e ait mareyaller MİT tarafından kapsamlıca incelendi. Telefonundan sivillerin ya da şirketlerin ele geçirmesi mümkün olmayan askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflar, İsrail'de askeri ya da siyasi alanda faaliyet gösteren kişilere ait pasaport fotoğrafları bulundu.

Gün'ün FETÖ elebaşlarından Mustafa Özcan ile görüştüğü de saptandı.

CIA, MOSSAD, İSRAİL ORDUSU, NECATİ ÖZKAN VE EKREM İMAMOĞLU...

İngiliz istihbaratçı Christopher Paul McGrath, MI6 ajanı Allen Sir Mark, CIA direktör yardımcısı Miscik, MOSSAD ajanı ve Netanyahu'nun eski özel temsilcisi David Meidan, ABD Hava Kuvvetleri eski subayı Adam Zarazinski, İngiltere Eski Genel Kurmay Başkanı Guthrie, İsrail istihbarat subayı Ophir Shoham ve İngiltere ordusundan emekli general Shaw ile bağlantılı olan Hüseyin Gün'ün telefonunda "Bluestar81 Necati W Handle" notu bulundu.

FETÖ-MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün ʺWikrʺ uygulaması üzerinden İmamoğlu'nun ekibiyle yaptığı gizli yazışmalar (Takvim.com.tr)FETÖ-MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün ʺWikrʺ uygulaması üzerinden İmamoğlu'nun ekibiyle yaptığı gizli yazışmalar (Takvim.com.tr)

"Wikr" uygulaması üzerinden İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'la yaptığı gizli yazışmaları deşifre oldu. Gün'ün "Jupiter1881" koduyla Özkan'la yazıştığı, Özkan'ın "Bluestar81" rumuzunu kullandığı saptandı.

Gün'ün Özkan'a "Bilmenize memnun olacaksınız ki, İstanbul Belediyesi veri tabanı kopyalama sorunu risklerini azaltmak için yapay zeka dijital ordumuzu etki aracı kullandık ve aktive ettik. Bu kadar hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız. Çünkü bize resmi yetki verilmiş değil. Ama ben riski aldım... "Umarım siz, kampanya ve dolayısıyla Ekrem Bey dijital istihbarat analizimizi faydalı bulur ve uygun şekilde kullanır. Herhangi bir sorunuz olursa bana bildirin" şeklinde mesaj attığı görüldü.

İBB'DEKİ VERİ KOPYALAMA İŞİNİN ALTINDA FETÖ-MI6-CIA İZİ

Wickr üzerindeki "Bize resmi yetki verilmedi ama riski aldım" denilerek yapılan "veri tabanı" itirafı, İmamoğlu'nun mazbatasını alır almaz İBB verileri kopyalama girişimini akıllara getirdi.

Veri kopyalama girişiminin arkasında Hüseyin Gün mü var?Veri kopyalama girişiminin arkasında Hüseyin Gün mü var?

17 Nisan 2019'da mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, ertesi gün ilk imzasını attı:

İBB ve bağlı kuruluşlara ait tüm veri tabanlarının kopyalanması talimatı! Ancak İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 1 gün sonra yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Şimdi ortaya çıkan bu mesajlaşmalar, o dönemdeki "veri kopyalama" işleminin İBB'nin değil, Hüseyin Gün'ün kontrolünde gerçekleştiği iddiasını güçlendiriyor.

Hüseyin Gün'ün Merdan Yanardağ ile olan yazışmalarıHüseyin Gün'ün Merdan Yanardağ ile olan yazışmaları

CASUSLUĞUN MEDYA AYAĞI TELE 1

Casusluk operasyonun medya ayağında karşımıza TELE 1 çıkıyor.

Gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın Hüseyin Gün ile olan itaatkar konuşmaları, MI6-FETÖ'nin medya üzerinden CHP'yi nasıl dizayn ettiğini de ortaya koyuyor.

Ortadaki somut veriler "İBB'deki yolsuzluk devede kulak kalır" dedirtti.

Devlet güvenliğini ilgilendiren bir casusluk söz konusu... Ekrem İmamoğlu ve ekibinin CHP'yi kapatma noktasına götürecek bir ihanet mekanizmasına çark olduğu belgelendi.

FETÖ'den MI6'ya, CIA'den MOSSAD'a, askeri casuslar ve ajanlardan oluşan çok kapsamlı temas noktaları belirlendi.



BALIĞIN KOKUSU ÇIKTI...

Tam da bu noktada "balığın" kokusu çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun 24 Ocak 2022'de Sarıyer'deki Balıkçı Kahraman restoranında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yediği akşam yemeği İngiliz istihbaratına çalışan Hüseyin Gün'den bağımsız düşünülemez.

İmamoğlu'nun elçiyle olan temasını Gün'ün organize ettiği söyleniyor.

Haraçhane ahtapotunun her kolu hırsızlık dolu! Rüşvet villalarından Londraya giden paralara... CHPnin cevap veremediği 9 soruHaraçhane ahtapotunun her kolu hırsızlık dolu! Rüşvet villalarından Londraya giden paralara... CHPnin cevap veremediği 9 soru



ROTAYI İNGİLİZLER ÇİZDİ, PARALARI İNGİLTERE'YE KAÇIRDI

Gelinen bu noktada şu hakikati es geçmemekte fayda var;

Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'a seçim sürecinde akıl hocalığı yapıp talimatlar yağdıran Hüseyin Gün bir İngiliz MI6 casusu.

Gün, FETÖ'nün İngiltere İmamı Mustafa Özcan'la irtibat halinde.

İmamoğlu seçildikten sonra balıkçı köşelerinde İmamoğlu'na siyasi rota çizen bir İngiliz Büyükelçi.

İBB'deki başkanlığı sürecinde yolsuzluk rüşvet ve hafriyat sahalarındaki gayriresmi ortaklıktan kaldırılan astronomik paraları kaçırdığı adres de İngiltere.

FETÖye İMAŞ çalışması! İmamoğlunun usulsüz yatay geçişinden Trabzondaki ilk haşhaşi koleje... TAKVİM Gülbahar belgelerini açıklıyorFETÖye İMAŞ çalışması! İmamoğlunun usulsüz yatay geçişinden Trabzondaki ilk haşhaşi koleje... TAKVİM Gülbahar belgelerini açıklıyor

Öte yandan İmamoğlu'nun FETÖ-MI6 desteğiyle hareket etmesi akıllara Gülbahar Kolejleri'nden başlayan FETÖ-Süleymancı bağlantılarını da getirdi.

Bilindiği üzere;

İmamoğlu'nun Trabzon'dan KKTC'ye KKTC'den Beylikdüzü ve İBB'ye uzanan süreçte örülen kariyer basamakları ardında pek çok muamma barındırıyor.

Trabzon'a ilk FETÖ okulunu açan Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz 2016 öncesi FETÖ'nün ekran yüzlerinden biri olduğu biliniyor. FETÖ kanalında FETÖ kumpaslarına destek veren İmamoğlu, firari FETÖ'cülerle de görüştü. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan ile iş tuttu.

İMAMOĞLU'NUN FETÖ ARŞİVİ

Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'nün ekran yüzü olduğu dönemler, FETÖ'cülerle iş tutması ve Dilek İmamoğlu'nun 15 Temmuz'la ilgili skandal paylaşımları ise arşivdeki yerini koruyor.

TRABZON'A İLK FETÖ OKULU

1997: İmamoğlu Ailesi, FETÖ'nün Trabzon'daki ilk okulu olan Gülbahar Hatun Koleji'ni açtı.

İmamoğlu FETÖ kanalında FETÖ kumpaslarını savundu (Takvim.com.tr / Arşiv)İmamoğlu FETÖ kanalında FETÖ kumpaslarını savundu (Takvim.com.tr / Arşiv)

FETÖ KANALINDA FETÖ KUMPASINA DESTEK VERDİ

Temmuz 2011: İkinci şike operasyonu dalgasında Samanyolu TV'ye telefon bağlantısı ile katılan İmamoğlu, FETÖ'cü savcı ve polislere tam destek verdi.

Kumpası çok olumlu bulduğunu belirten İmamoğlu, Samanyolu TV'de yaptığı açıklamada, FETÖ'cü savcı ve polisleri olayın üzerine kararlı gidişleri nedeniyle kutladı.

İmamoğlu şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bunu olumlu yorumlamanın dışında yapacak bir şey yok. Çok olumlu yorumluyorum. Artı, söylediğiniz bir şeyin karşılığı olarak; (şike) kanıtlanamıyordu, ispatlanmıyordu diyorsunuz... Bence öyle söylemeyelim bugüne kadar kanıtlanmak istenmiyordu! İspatlanmak istenmiyordu, diyelim.

Kararlı gidişlerini ve bu süreci yürüten herkesi kutluyorum. İnşallah sonuca en kısa sürede varılır. Sonuç çok önemli, süreç uzadığı sürece farklı yorumlara başlanır ve fayda yerine sıkıntı vermeye başlar. Sürecin çok hızlı işlemesi lazım."



İmamoğlu Samanyolu TV'de firari FETÖ'cülerle bir arada (Takvim.com.tr)İmamoğlu Samanyolu TV'de firari FETÖ'cülerle bir arada (Takvim.com.tr)

FİRARİ FETÖ'CÜLERİN AYAĞINA GİTTİ

4 Kasım 2013: Ekrem İmamoğlu, FETÖ'nün medya üssü Samanyolu TV'de üst düzey FETÖ'cüleri ziyarete gitti. Ziyaret sonrası firari vatan haini Metin Yıkar'a teşekkür eden İmamoğlu "Samanyolu Haber TV ziyaretimizden bir kare.. Göstermiş oldukları ilgi ve alaka için teşekkür ederim" dedi.

İmamoğlu FETÖ dershanesinde (Takvim.com.tr / Arşiv)İmamoğlu FETÖ dershanesinde (Takvim.com.tr / Arşiv)

13 Mart 2014: Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'nün kapatılan dershanelerine destek ziyaretine gitti.

4 Nisan 2014: İmamoğlu, FETÖ'nün amiral gemisi ZAMAN'a Beylikdüzü Belediye makamında röportaj verdi.



İmamoğlu'nun FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'a iş tuttuğu biliniyor (Takvim.com.tr / Arşiv)İmamoğlu'nun FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'a iş tuttuğu biliniyor (Takvim.com.tr / Arşiv)

FETÖ'NÜN BELEDİYELER İMAMI İLE İŞ TUTTU

2014 - 2016: İmamoğlu'nun FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'a Beylikdüzü Belediyesi'nden danışmanlık ve eğitim hizmeti alım işi adı altında sürekli iş verdiğini ve bu durumun Karaarslan'ın FETÖ bağlantısının basında yer aldığı Eylül 2016'ya kadar sürdüğü ifade edildi.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü kalkışmaya selam çakan paylaşımları:

FETÖ'cü darbecilere üzülen Dilek İmamoğlu, "Sokaklara dökülen bu halka akıl fikir diliyorum o kadar" dediği, darbenin bastırılmasının ardından ise, "Ülkemin beyin ölümü gerçekleşmiştir. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandığı belirlendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türk siyasetine FETÖ-MI6 müdahalesi! İmamoğlu'nun CHP'yi kapattıracak casusluk temasları: Rotayı İngilizler çizdi paraları İngiltere'ye kaçırdı
Ne zaman başvuru yapmalıyım? sorusunu soran emekliler dikkat! Bu yıl başvuran daha avantajlı... İşte detaylar...
İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM'de! Ajan Hüseyin Gün'den talimatlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan net mesaj! "Türkiye'siz denklem kurulamıyor"
MI6’dan MOSSAD’a uzanan gizli hat: Hüseyin Gün’ün bağlantı ağı deşifre edildi
Okan Buruk'lu Galatasaray bu yıl arkasına bile bakmadı!
Fırtına'nın gençleri iş başında! Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
PKK'dan "tarihi adım" çıkışı! Bese Hozat teslim mi oluyor?
Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...
CHP’den “Kadın ve Aile” kılıfıyla LGBT propagandası: Çankaya Belediyesi’nden skandal karar
Türkiye’nin geleceği Beylikova’da şekilleniyor! A Haber nadir elementlerin kalbine indi
Trump’ın eski danışmanı “Netanyahu’nun Büyük İsrail projesi patladı” dedi: “Bölge Erdoğan’a göre şekilleniyor”
Okan Buruk Göztepe maçının 11'ini belirledi! Forma o yıldızların
Sergen Yalçın Kasımpaşa - Beşiktaş maçı için ilk 11'ini netleştirdi
İngiliz basınından Hamas provokasyonu! Kahire’de adım adım takip ve ifşa
İzmir Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'ndan acı haber! Sele kapıldığı anın görüntüsü de ortaya çıktı
O marka ve ürünü ifşalandı: Peynirde nişasta yoğurtta jelatin! YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ
10 il SARI KODLU ALARM listesinde! Sıcaklık 5 derece birden düşecek: MGM'den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı! Hafta sonu o saatte etkisi katlanacak
Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul'a 15 bin kiralık ev!
Aynadaki Yabancı’nın Azra’sı Simay Barlas’ın annesi “Böyle anne mi olur” dedirtti: Gören ablası sandı!