Son dakika casusluk soruşturması: Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı!

Son dakika haberi! "Casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan yolsuzluk çetesinin lideri CHP'li Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ "siyasal casusluk" suçundan tutuklandı. Tutuklamanın gerekçesinde şüphelilerin belirli bir hiyerarşi içerisinde iştirak halinde casusluk faaliyetlerinde bulunduklarının anlaşıldığı belirtildi. İmamoğlu’nun savcılık ifadesinde seçim sürecinde yürütülen dijital operasyonlar, Hüseyin Gün bağlantısı ve yabancı istihbarat çevreleriyle temas iddialarına dair suçlamaları reddetti. Ancak soruşturmanın kilit ismi Hüseyin Gün, kampanya danışmanı Necati Özkan’la yazıştığını kabul etti. Özkan ise “seçimle ilgili konuşmadık” savunması yaptı. Buna karşın dijital kayıtlarda, Gün’ün Wickr’dan gönderdiği raporları WhatsApp üzerinden teyit ettiği, Özkan’ın da “Teşekkür ederim” yanıtıyla alımı doğruladığı tespit edildi. Ayrıntıları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır A Haber canlı yayınında aktardı.

