CHP'nin şaibeli kurultay davasında "salon" değişikliği: Duruşma daha büyük salonda görülecek

CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan ve "mutlak butlan" taleplerini içeren dava 24 Ekim Cuma günü görülecek. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin talebi üzerine yoğun ilgi nedeniyle duruşma salonu değiştirildi. "Küçük ve yetersiz" bulunan mevcut salon yerine duruşmanın, Dışkapı Adliyesi’nde bulunan Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kullandığı Z-10 numaralı salonda yapılmasına karar verildi.

4‑5 Kasım 2023'teki CHP 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'teki CHP 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptali ve "mutlak butlan" kararı taleplerini içeren dava 24 Ekim Cuma günü görülecek.

Duruşma için geri sayım başlarken davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin talebi üzerine duruşma salonu, "küçük ve yetersiz" olduğu gerekçesiyle değiştirildi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 Ekim Cuma görülecek CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemli davanın çok sayıda izleyici ve basın mensubu tarafından takip edildiğini, kullanılan duruşma salonunun küçük ve yetersiz olduğunu bildirerek, daha büyük bir duruşma salonu talebinde bulundu.

Ankara Adalet Komisyonu Başkanlığının talebi kabul etmesi üzerine duruşmanın, Dışkapı Adliyesinde bulunan Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin kullandığı "Z-10" numaralı salonda yapılmasına karar verildi.

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.

CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmişti. Mahkeme, talebi makul bularak duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.

Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 12 sanığın yargılandığı Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nde delegelere menfaat temin edilerek iradelerinin fesada uğratıldığı iddiasına ilişkin Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesindeki davanın karar ve gerekçeli kararının dava dosyasına kazandırılmasına hükmetmişti.

Ayrıca mahkeme, CHP'den 21 Eylül'de yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultaya ilişkin delege listesinin birleştirme tutanaklarının, seçimde oy kullanan ve kullanmayan, seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listesinin ve İstanbul il kongresinde seçime katılan katılmayan, oy kullanan kullanmayan delege listesinin istenmesine karar vermişti.

