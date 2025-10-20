PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de "24 Ekim" senaryoları! Genel Merkez'i panikleten 2 ihtimal | Ne Ekrem ne Mansur... 2028 için "Özel" plan

CHP'nin pavyon masalarına meze olan, para ile delege avı yapılan şaibe kurultayına ilişkin dava 24 Ekim'de görülecek. Genel Merkez'de "mutlak butlan" ve "ihtiyati tedbir" paniği hakim. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin hazırlıkları sessiz ve derinden sürüyor. Olası bir ihtiyati tedbirde ise Çağrı Heyeti görevlendirilecek. Her iki senaryoda da Özgür Özel'in "Genel Başkanlık" koltuğunun bir hükmü kalmıyor. CHP, İstanbul'daki "Çağrı Heyeti" sürecinde olduğu gibi yine mahkeme kararını tanımayıp ayak direme hesapları içerisinde. Öte yandan İmamoğlu'nu Silivri betonuna gömen, Mansur Yavaş'ı parti tabanının önüne atıp yıpratmaya kalkan Özel'in şaibelerle derinleşen kriz ortamında 2028 hesapları yapması parti içindeki kaosu daha da alevlendirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'de "24 Ekim" senaryoları! Genel Merkez'i panikleten 2 ihtimal | Ne Ekrem ne Mansur... 2028 için "Özel" plan

Şaibe, kriz, kaos, iç çekişme ve koltuk kavgasının yaşandığı CHP'de dananın kuyruğu bu hafta kopuyor.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan ve 4‑5 Kasım 2023'teki CHP 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'teki CHP 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptali ve "mutlak butlan" kararı taleplerini içeren dava 24 Ekim'de görülecek.

CHP'li Tolgahan Erdoğan pavyondaki delege avının görüntüsünü paylaştı (Takvim.com.tr)CHP'li Tolgahan Erdoğan pavyondaki delege avının görüntüsünü paylaştı (Takvim.com.tr)

PAVYONDA DELEGE AVI, MECLİS'TE İRADE FESADI

CHP rozeti taşıyan davacılar kurultaylarda delege iradesinin manipüle edildiğini ve usulsüzlük yapıldığını birinci ağızdan itiraf etti.

Pavyon köşelerinde ve otel lobilerinde dağıtılan siyasi rüşvetler dosyaya girdi. Ekrem İmamoğlu'nun kasası Özgür Karabat'ın makam odasında delegelere kargo poşeti içinde para verdiği mahkeme tutanaklarına geçti.




CHP'Yİ PANİKLETEN 2 SENARYO

Türk siyasetinde son yılların en çok konuşulan şaibelerini barındıra kurultay davasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu endişelendiren 2 senaryo ön plana çıkıyor.

Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu endişelendiren 2 senaryo ön plana çıkıyor.

Biri "mutlak butlan" diğeri ise "ihtiyati tedbir"...



MUTLAK BUTLAN = "BEN KEMAL GELİYORUM"

"Mutlak Butlan" demek Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının göreve geri dönmesi demek. Mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in geriye dönük tüm işlem ve imzaları yok sayılacak. Olağanüstü kongrelerin hiçbir hükmü kalmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetim tedbiren görevi devralacak. Nitekim, Kılıçdaroğlu ve ekibi sessiz ve derinden hazırlıklarını sürdüyor.

"Tedbir" kararı vuku bulursa eğer Özgür Özel ve ekibi tedbiren görevden el çektirilecek.

Mahkeme kararıyla atanan Çağrı Heyeti CHP'yi bir an önce kurultaya taşıyacak.



ÖZGÜR ÖZEL KENDİNİ GENEL MERKEZ'E KİLİTLEYECEK

CHP, İstanbul İl Başkanlığı'ndaki Çağrı Heyeti sürecinde olduğu gibi yine mahkeme kararını tanımayıp ayak direme hesapları içerisinde. Kırmızı alarma geçen parti yönetimi tam kadro Genel Merkez binasında olacak. "Mutlak Butlan"a karşı nöbet tutulacak.

Mahkemeden tedbir kararı çıkarsa bu karara direnilecek.

2028 KAVGASI

Özgür Özel bir yandan sallanan koltuğunu sağlama alma hesapları yaparken bir yandan da 2028 için yol hazırlığında.

İMAMOĞLU'NU BETONA GÖMDÜ, YAVAŞ'I YIPRATTI... KENDİNE YOL YAPTI

Ekrem İmamoğlu'nu Silivri betonuna gömen, Mansur Yavaş'ı parti tabanının önüne atıp yıpratma planları yapan Özel, anketlerle adaylık için nabız yokladığı biliniyor.

CHP içinde konuşulanlara göre Özgür Özel İmamoğlu'nun hukuki çıkmazını, Yavaş'ın ise örgütsel desteğinin sınırlılığını fırsata çevirmeyi planlıyor. Özel'in, Yavaş'ın adaylığı için "ön seçim şartı" getirmeyi planladığı, böylece düşük destek çıkması halinde kendi adaylığını güçlendireceği konuşuluyor.

Özgür Özel’den adaylık hamlesi: CHPdeki savaş anketlere girdi!Özgür Özel’den adaylık hamlesi: CHPdeki savaş anketlere girdi!



ANKET HAMLESİ

Öte yandan Özgür Özel bir kamuoyu araştırma firmasına 20 soruluk anket yaptırdığı, bu ankette Özel'in adaylığına dönük soruların öne çıktığı iddia edildi.

CHP Manisa 39. Olağan İl Kongresi'ne katılan Özgür Özel'in yaptığı adaylık tarifi ise hem kafaları karıştırdı hem de parti içindeki "Ekremci"leri huzursuz etti.

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamaması durumunda kendisine adaylarının kim olacağı yönünde soruların yöneltildiğine değinen Özel, "Benim cumhurbaşkanı adaylarım sizsiniz. Sizin kadar da benim" mesajı verdi.

CHP'de kongre ve kurultaylardaki şaibelerle derinleşen kriz ortamında 2028 için yapılan adaylık hesapları parti içindeki kaosu daha da alevlendirdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 günde Kuveyt, Katar ve Umman'a ziyaret
CHP'de "24 Ekim" senaryoları! Genel Merkez'i panikleten 2 ihtimal | Ne Ekrem ne Mansur... 2028 için "Özel" plan
İdefix
Son dakika! Divan otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk gözaltında! İBB'deki yolsuzlukta ifade verecek
D&R
Tufan Erhürman'ın kırmızı çizgisi: Merkez Ankara! "Türkiye ile hiçbir uyumsuzluk söz konusu olmaz"
Türk Telekom
Ekrem İmamoğlu sahte diploma davasında ikinci kez hakim karşısında!
CANLI ANLATIM | İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi | Netanyahu tehdit etti Trump Hamas'ı suçladı
Hükümetten GSS borçlarına af: 3,1 milyarlık borç silinecek!
Spor yazarları Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi
Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu! Yüzde kaç artış yapılacak? İşte masadaki formüller
Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı: Sarı kodlu yağış ve pus alarmı verildi! Kar geri dönüyor: 2 güne dikkat
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'dan Türkiye'ye teşekkür! Başkan Erdoğan tebrik etti
Altın borç verenler dikkat! Zaman aşımı tehlikesi: 10 yıllık süreyi aşmayın
Kanarya'nın keyfi yerine geldi! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 2-1 | MAÇ SONUCU
Lefkoşa’da skandal yayın: Seçim sonrası Türkiye'yi hedef aldılar
"Kim Milyoner Olmak İster?"de nefesler tutuldu: Seyirciye güvenen yarışmacı matematik sorusunda ters köşe oldu!
Nicolo Bulega Superpole'de Toprak Razgatlıoğlu'na çarparak yarış dışı bıraktı! Milli gururumuz Razgatlıoğlu 3. kez dünya şampiyonu | Başkan'dan tebrik
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü