CHP'de "24 Ekim" senaryoları! Genel Merkez'i panikleten 2 ihtimal | Ne Ekrem ne Mansur... 2028 için "Özel" plan

Şaibe, kriz, kaos, iç çekişme ve koltuk kavgasının yaşandığı CHP'de dananın kuyruğu bu hafta kopuyor.
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan ve 4‑5 Kasım 2023'teki CHP 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'teki CHP 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptali ve "mutlak butlan" kararı taleplerini içeren dava 24 Ekim'de görülecek.
PAVYONDA DELEGE AVI, MECLİS'TE İRADE FESADI
CHP rozeti taşıyan davacılar kurultaylarda delege iradesinin manipüle edildiğini ve usulsüzlük yapıldığını birinci ağızdan itiraf etti.
Pavyon köşelerinde ve otel lobilerinde dağıtılan siyasi rüşvetler dosyaya girdi. Ekrem İmamoğlu'nun kasası Özgür Karabat'ın makam odasında delegelere kargo poşeti içinde para verdiği mahkeme tutanaklarına geçti.
CHP'Yİ PANİKLETEN 2 SENARYO
Türk siyasetinde son yılların en çok konuşulan şaibelerini barındıra kurultay davasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu endişelendiren 2 senaryo ön plana çıkıyor.
Biri "mutlak butlan" diğeri ise "ihtiyati tedbir"...