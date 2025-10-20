CHP'de "24 Ekim" senaryoları! Genel Merkez'i panikleten 2 ihtimal | Ne Ekrem ne Mansur... 2028 için "Özel" plan





MUTLAK BUTLAN = "BEN KEMAL GELİYORUM"



"Mutlak Butlan" demek Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının göreve geri dönmesi demek. Mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in geriye dönük tüm işlem ve imzaları yok sayılacak. Olağanüstü kongrelerin hiçbir hükmü kalmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetim tedbiren görevi devralacak. Nitekim, Kılıçdaroğlu ve ekibi sessiz ve derinden hazırlıklarını sürdüyor.

"Tedbir" kararı vuku bulursa eğer Özgür Özel ve ekibi tedbiren görevden el çektirilecek.



Mahkeme kararıyla atanan Çağrı Heyeti CHP'yi bir an önce kurultaya taşıyacak.