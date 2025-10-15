PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de istifa: Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul parti ile yollarını ayırdı

Geçtiğimiz aylarda yolsuzluk operasyonu düzenlenen ve CHP'li Rıza Akpolat'ın Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı Beşiktaş Belediyesi'nde flaş bir gelişme yaşandı. CHP'li Meclis Üyesi Cihan Altunpul, Belediye Meclisi toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partili Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul, Belediye Meclisi toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Belediye Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Özge Önsen Belen başkanlığında belediye binasındaki salonda yapıldı.

"GEREKÇELERİMİ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIM"
Gündem dışı konuşma yapmak için söz alan CHP'li Meclis Üyesi Altunpul, "Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. Bağımsız olarak burada Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edeceğim. Gerekçelerimi birkaç gün içinde açıklayacağım." dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

