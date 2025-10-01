Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan Eren genç yaşında mobbing kurbanı oldu!

Veteriner Hekim Ferah Öztürk BELEDİYEYE DAVA AÇTI Sabahın haberine göre Ferah Öztürk, "8 yıl çalıştım. 31 Mayıs itibarıyla çıkışım yapıldı. Ekonomik gerekçeler öne sürülerek işten çıkarıldım. Tazminatsız çıkardılar. Ücretsiz doğum iznime ayrıldım. Analık iznimi ve süt iznimi kullandım. Süt iznim biter bitmez işten çıkardılar. Ekonomik sebepler gerekçe gösterilerdi. Ancak bir yandan personel alımı devam ediyorlar. Kıdem ve ihbar tazminatı davası açtım. Belediye maaş ödemede 2 ay geriden gidiyor " dedi.

Veteriner Hekim Ferah Öztürk



İNSANİ OLMAYAN ŞARTLARDA ÇALIŞTIRIYORLAR



Alkım Eren Demir'in ölümüyle ilgili de konuşan Ferah Öztürk, "İki sene omuz omuza çalıştık. Vefatını duymak çok yıkıcı oldu. İnsani olmayan şartlarda çalıştırıp böyle sıkıntılara neden oluyorlar" dedi. Öztürk'ün ardından Merve Güzel Göktaş ve Damla Göksu Aygün'ün de işten çıkarıldığı öğrenildi.

