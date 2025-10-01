Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan Eren genç yaşında mobbing kurbanı oldu!

Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu, Laborant Veteriner Sağlık Programı'ndan 2022'de mezun olan Alkım Eren Demir, 24 yaşındaydı.
İki yıl önce İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'nde mesleğine ilk adımını attı. Alkım Eren Demir, iddialara göre 50'yi aşkın personelin çalıştığı merkezde yaşanan işten çıkarmalardan kaynaklı yoğun iş temposu ve geciken maaş ödemeleri nedeniyle bir süredir büyük üzüntü yaşıyordu.
HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI
Son günlerde aşırı stres ve kaygı problemleri yaşayan Alkım Eren Demir, 22 Ağustos günü mesaisini tamamlayıp evine gitti. Ertesi gün işe gitmeyince arkadaşları meraklanıp ziyaret etmeye gitti. Çilingir yardımıyla girilen evde Eren'in cansız bedenine ulaşıldı.
Eren Demir'in babası oğlunun vefatına giden süreçle ilgili yoğun iş temposu ve maaş gecikmesi iddialarını doğrulayan Erkan Demir, hukuki süreç başlattıklarını, Adli Tıp'ın otopsi raporunu beklediklerini belirterek, hukuki sürece zarar gelmemesi adına konuşamayacağını kaydetti.
Demir, oğlunun hakkını savunacağını kaydederek sorumluların ceza alması için mücadele edeceğini söyledi.
Müdürlükteki baskıdan diğer çalışanlarında büyük mağduriyet yaşadığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Veteriner İşleri Müdürü Tolga Akyıldız, kadın çalışanlara "Hâlâ doğurmaya devam edecek misiniz, kısa çalışma yapılmasından hoşlanmıyorum" diyerek mobbing uyguladı.
SİSTEMATİK BASKI KADINLARA UZANDI
Yıldır belediyede çalışan Veteriner Hekim Ferah Öztürk'ün ikinci çocuğunu doğurup süt izni bitince tam zamanlı işe başlayacağı hafta işten çıkartılması, aynı tarihte yarı zamanlı çalışan anne Merve Güzel Göktaş'ın çıkarılması ve arkasından çocuğunun kreşe başlamasıyla tam zamanlı çalışmaya geçeceğini söylediği halde Damla Göksu Aygün'ün işten çıkarılması sistematik olarak kadınlara ve çalışan annelere karşı tavır içinde olunduğunun ve sebebin ekonomik olmadığının kanıtı oldu.