Denizde güç gösterisi: Bir günde 6 stratejik adım
Başarılarıyla destan yazan Türk savunma sanayii için bugün İstanbul Tersanesi’nde tarihi bir gün daha yaşanacak. Hızırreis Denizaltısı, Ç-159 Çıkarma Gemisi ve ULAQ İnsansız Deniz Aracı hizmete alınacak. Pakistan ve Romanya için yapılan askeri gemiler teslim edilecek. TCG Koçhisar’a bayrak çekilecek. Karakol gemisi için sac kesimi yapılacak.
Takvim'den Betül Usta'nın haberine göre, Pakistan MİLGEM Projesi 2'nci gemisi Hayber'in Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne teslimi, Açık Deniz ve Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilen Akhisar'ın Romanya'ya teslimi, TCG Koçhisar'a bayrak çekilmesi, Hızırreis Denizaltısı, Ç-159 Çıkarma Gemisi ve ULAQ İnsansız Deniz Aracı'nın hizmete alımı ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilecek 7'nci geminin sac kesimi törenleri bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek.
DENİZALTI KAPASİTESİNE YENİ BOYUT:
TCG Hızırreis, Türkiye'nin denizaltı gücüne yeni bir boyut kazandıracak. Hızırreis, Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ikinci gemisi olarak 25 Mayıs 2023'te suya indirildi. Havadan bağımsız tahrik sistemi sayesinde su altında daha uzun süre kalabilme kapasitesi olan denizaltının uzunluğu 68 metre. 3 bin tonluk deplasmanıyla dikkat çeken TCG Anadolu, ileri teknoloji ve havadan bağımsız tahrik sistemiyle su altında uzun süreli görev yapabilecek.
ÜSTÜN TAŞIMA KAPASİTELİ Ç-159: Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 şubatta denize indirildi. Askeri, insani yardım, doğal afet operasyonları gibi alanlarda kullanılabilecek şekilde tasarlanan gemi 200 ton karışık araç, 3 savaş tankı veya 260 deniz piyadesi, 400 metrekare araç güvertesi, iskeleden iskeleye 7 savaş tankı taşıma kapasitesine sahip.
MAVİ VATANIN İNSANSIZ MUHAFIZI:
Mavi vatanın insansız muhafızı ULAQ SİDA da bugün hizmete alınacak ürünler arasında yer alıyor. Operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli silah ve sistemlerle donatılabilen ULAQ, karadan mobil araçlarla yönlendirilebildiği gibi, komuta kontrol merkezlerinden veya fırkateyn gibi yüzer platformlar tarafından da kullanılabilecek. 11 metre uzunluğundaki insansız deniz aracı, yapay zekâ ve otonom davranış özellikleri ile çağın ilerisinde yeteneklerle donatılabilecek.
223 MİLYON EUROLUK İHRACAT: Açık Deniz Karakol Gemisi (ADKG) Projesi kapsamında Türk Donanması için üretilecek 10 adet HİSAR Sınıfı Hafif Korvet'ten ilki olan TCG AKHİSAR, geçtiğimiz günlerde ASFAT tarafından Romanya'ya ihraç edildi. 223 milyon euro tutarındaki ihracat ile birlikte Türkiye, ilk kez bir NATO ve Avrupa ülkesine muharip savaş gemisi ihraç ederek stratejik bir adım attı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle son günlerde hareketlenen Karadeniz'in güvenliği bağlamında stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.
TEÇHİZATLARDA TÜRK MALI:
Türkiye'nin en büyük savunma sanayii ihracatı projesi olan Pakistan'a MİLGEM satışı kapsamında Türkiye, deniz savunması alanında yeteneklerini dünyaya gösteriyor. Pakistan Deniz Kuvvetleri için 4 adet MİLGEM sınıfı korvet inşa etmek üzere başlatılan projede gemilerin yapım aşamaları birer birer tamamlanıyor. İmzaları 2018'de atılan Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'yle savunma sanayii işbirliğinde önemli bir aşamaya geçildi.
Korvetlerde kullanılan ilave teknoloji ve teçhizatlar da Türk savunma sanayii ürünleri arasından seçiliyor.
DENİZ KARAKOL GEMİSİ: Türk Deniz Kuvvetleri için üretilmiş Hisar sınıfı açık deniz karakol gemilerinden TCG KOÇHİSAR'a bugün bayrak çekilecek. Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilecek 7'nci geminin sac kesimi yapılacak.