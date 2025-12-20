Denizde güç gösterisi: Bir günde 6 stratejik adım

ULAQ SİDA, AA



MAVİ VATANIN İNSANSIZ MUHAFIZI:

Mavi vatanın insansız muhafızı ULAQ SİDA da bugün hizmete alınacak ürünler arasında yer alıyor. Operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli silah ve sistemlerle donatılabilen ULAQ, karadan mobil araçlarla yönlendirilebildiği gibi, komuta kontrol merkezlerinden veya fırkateyn gibi yüzer platformlar tarafından da kullanılabilecek. 11 metre uzunluğundaki insansız deniz aracı, yapay zekâ ve otonom davranış özellikleri ile çağın ilerisinde yeteneklerle donatılabilecek.

Açık Deniz Karakol Gemisi (ADKG), AA



223 MİLYON EUROLUK İHRACAT: Açık Deniz Karakol Gemisi (ADKG) Projesi kapsamında Türk Donanması için üretilecek 10 adet HİSAR Sınıfı Hafif Korvet'ten ilki olan TCG AKHİSAR, geçtiğimiz günlerde ASFAT tarafından Romanya'ya ihraç edildi. 223 milyon euro tutarındaki ihracat ile birlikte Türkiye, ilk kez bir NATO ve Avrupa ülkesine muharip savaş gemisi ihraç ederek stratejik bir adım attı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle son günlerde hareketlenen Karadeniz'in güvenliği bağlamında stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.