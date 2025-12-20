Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci'yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası

Tanık, "Ela ile konuşuyordum, gözleri doldu. Kenan Tekdağ ile ilgili anlatmaya başladı. Kenan Tekdağ, yüksek mevki sahibi bürokratlar ile üst düzey yargı mensuplarıyla görüşmeye giderken kendisini de yanında götürdüğünü ve daha sonra bu kişilerle kendisinin ilişkiye girdiğini anlattı" dedi. Mehmet Akif Ersoy 'un yaptığı partilere uyuşturucuya ulaşabilmek için katıldığını Cebeci'nin kendisine anlattığını ifade eden tanık "Ela bundan dolayı tedirgin olduğu için ağlıyordu" dedi.

Mehmet Akif Ersoy



MEHMET AKİF ERSOY TEKDAĞ'IN İZİNDEN GİTTİ

Soruşturma dosyasının en karanlık noktalarından biri de Ebru Aydın ismi etrafında toplanıyor. Mehmet Akif Ersoy'un, Ebru Aydın'ı bürokrat, iş insanlarıyla tanıştırarak bir şantaj ağı kurduğu da ifadelere yansıdı. Ersoy'un bu yöntemle; üst düzey isimlere tuzak kurduğu, birçok ismin bu yolla tutuklatıldığı veya tahliye ettirildiği iddia edildi. Aydın'ın kız kardeşi Ezgi Aydın'ın PKK yurtdışı yapılanması üyesi olduğu ve Ersoy tarafından korunduğu öne sürüldü. Tanık Ebru Aydın ve kardeşiyle ilgili "Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu partilerinde en çok kullandığı isim Ebru Aydın'dır. Ebru Aydın'ın onlarca kişiyle birlikte olmasına sebep olmuştur. Çünkü Ebru Aydın'ı bürokrat, iş insanları, avukatlar ve üst düzey devlet yetkililerine pazarlıyordu. Devamında da bu ilişkiyle kendi ticari, finansal ve hukuki işlerinde kullanıyordu. Bu ilişkilerle de Ebru Aydın'ın kız kardeşi Ezgi Aydın'ı tutuklanmaktan kurtardığını bana söyledi" dedi.

Emlakçı Ufuk Tetik'in, Mehmet Akif Ersoy ile kurduğu yakınlık sayesinde büyük bir servet edindiği, İBB dosyalarında adının geçtiği ve "dosya kapattırma" işlerine girdiği öne sürüldü. Bu işlerin karşılığında yüz binlerce doların döndüğü dosyada geniş yer buldu.