Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci'yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu dosyasında ifade veren bir tanığın ifadeleri, medya ve yargı dünyasını sarsacak bir "nüfuz casusluğu ve uyuşturucu" dosyasını araladı. Tanık, Kenan Tekdağ'ın, Ela'yı üst düzey bürokrasi ve yargı mensuplarını etkilemek için görüşmelerde yanında götürdüğünü ve bu kişilerle ilişkiye girmesini teşvik ettiğini anlattı.
Kenan Tekdağ dönemi Habertürk'ü eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dosyaya giren yeni ifade, medya ve yargı dünyasını sarsacak bir "nüfuz casusluğu ve uyuşturucu" dosyasını araladı.
Dosyanın merkezinde Kenan Tekdağ, Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci yer alırken, uyuşturucu partilerinden siyasi suikast hazırlıklarına kadar uzanan dehşet verici iddialar gün yüzüne çıktı.
UYUŞTURUCU TEMİNİ
Soruşturma dosyasının en somut iddialarından biri, spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu trafiğindeki rolü üzerine oldu.
Tanığın ifadelerine göre, Cebeci, Miami seyahatlerinden dönüşte Türkiye'ye elektronik sigara görünümlü likit esrar ürünleri getirdi.
Tanık, "Ela ile konuşuyordum, gözleri doldu. Kenan Tekdağ ile ilgili anlatmaya başladı. Kenan Tekdağ, yüksek mevki sahibi bürokratlar ile üst düzey yargı mensuplarıyla görüşmeye giderken kendisini de yanında götürdüğünü ve daha sonra bu kişilerle kendisinin ilişkiye girdiğini anlattı" dedi. Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı partilere uyuşturucuya ulaşabilmek için katıldığını Cebeci'nin kendisine anlattığını ifade eden tanık "Ela bundan dolayı tedirgin olduğu için ağlıyordu" dedi.
MEHMET AKİF ERSOY TEKDAĞ'IN İZİNDEN GİTTİ
Soruşturma dosyasının en karanlık noktalarından biri de Ebru Aydın ismi etrafında toplanıyor. Mehmet Akif Ersoy'un, Ebru Aydın'ı bürokrat, iş insanlarıyla tanıştırarak bir şantaj ağı kurduğu da ifadelere yansıdı. Ersoy'un bu yöntemle; üst düzey isimlere tuzak kurduğu, birçok ismin bu yolla tutuklatıldığı veya tahliye ettirildiği iddia edildi. Aydın'ın kız kardeşi Ezgi Aydın'ın PKK yurtdışı yapılanması üyesi olduğu ve Ersoy tarafından korunduğu öne sürüldü. Tanık Ebru Aydın ve kardeşiyle ilgili "Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu partilerinde en çok kullandığı isim Ebru Aydın'dır. Ebru Aydın'ın onlarca kişiyle birlikte olmasına sebep olmuştur. Çünkü Ebru Aydın'ı bürokrat, iş insanları, avukatlar ve üst düzey devlet yetkililerine pazarlıyordu. Devamında da bu ilişkiyle kendi ticari, finansal ve hukuki işlerinde kullanıyordu. Bu ilişkilerle de Ebru Aydın'ın kız kardeşi Ezgi Aydın'ı tutuklanmaktan kurtardığını bana söyledi" dedi.
Emlakçı Ufuk Tetik'in, Mehmet Akif Ersoy ile kurduğu yakınlık sayesinde büyük bir servet edindiği, İBB dosyalarında adının geçtiği ve "dosya kapattırma" işlerine girdiği öne sürüldü. Bu işlerin karşılığında yüz binlerce doların döndüğü dosyada geniş yer buldu.
SARAN'DAN CEBECİ'YE "ESRAR VAR MI" MESAJI
Operasyonlar kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın evinde arama yapıldı. İfadeye çağrılan Saran'ın İtalya'da olduğu öğrenildi. Soruşturmada ifade veren tanık, Ela Rümeysa Cebeci'nin Sadettin Saran, Okan Bayülgen ve işadamı Serdar Bilgili ile birlikte olduğunu anlatmıştı. Tutuklanan Cebeci'nin cep telefonunda yapılan incelemede Saran tarafından atılan mesajlar bulunmuştu. Sabah'ın haberine göre o mesajlarda Saran'ın Cebeci'ye "Esrar var mı?" dediği, Cebeci'nin ise "Yok ama yüzde 70 bulurum" diye cevap verdiği öğrenildi. Saran'ın "O halde bende buluşuyoruz" diyerek mesaja karşılık verdiği belirlendi. Yurtdışından döndükten sonra ifadesi alınacak olan Saran hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından gözaltı kararı verildiği öğrenildi.