Milyonları ilgilendiren torba yasa yürürlükte: Emeklilik hesapları değişiyor

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE VE PRİMLERDE HANGİ YENİLİKLER OLACAK?

Emeklilik için eksik primi olanları ilgilendiren bir düzenleme hayata geçecek. Buna göre, doğum ve yurt dışı hariç hizmet borçlanmaları ile ihyada 1 Ocak 2026 itibariyle oran artışı yapılacak. Ayrıca 1 Ocak 2026 itibariyle prime esas kazanç tavanı brüt asgari ücretin 7.5 katından 9 katına yükselecek. Hizmet akdine tabi olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesi de 1 Ocak itibariyle yüzde 11'den 12'ye çıkacak. Tarım ve orman (Ek 5 sigortası), taksi, dolmuş (Ek 6 sigortası) ve ev hizmetleri (Ek 9 sigortası) çalışanlarının ve isteğe bağlı prim ödeyenlerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranları 1 Ocak itibariyle yüzde 20 yerine 21 olacak. İmalat dışı sektörlerdeki 4 puanlık prim indirimi ise yeni yıldan itibaren 2 puan olarak uygulanmaya başlanacak.