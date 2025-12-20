Milyonları ilgilendiren torba yasa yürürlükte: Emeklilik hesapları değişiyor
Milyonları ilgilendiren düzenleme hayata geçti. Resmi Gazete'de yayımlanan torba yasa, vergilerden primlere, üniversite ücretlerinden taşıt alım satımına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Emeklilik hesaplamaları da bu düzenlemeyle değişiyor...
EMEKLİLİK SİSTEMİNDE VE PRİMLERDE HANGİ YENİLİKLER OLACAK?
Emeklilik için eksik primi olanları ilgilendiren bir düzenleme hayata geçecek. Buna göre, doğum ve yurt dışı hariç hizmet borçlanmaları ile ihyada 1 Ocak 2026 itibariyle oran artışı yapılacak. Ayrıca 1 Ocak 2026 itibariyle prime esas kazanç tavanı brüt asgari ücretin 7.5 katından 9 katına yükselecek. Hizmet akdine tabi olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesi de 1 Ocak itibariyle yüzde 11'den 12'ye çıkacak. Tarım ve orman (Ek 5 sigortası), taksi, dolmuş (Ek 6 sigortası) ve ev hizmetleri (Ek 9 sigortası) çalışanlarının ve isteğe bağlı prim ödeyenlerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranları 1 Ocak itibariyle yüzde 20 yerine 21 olacak. İmalat dışı sektörlerdeki 4 puanlık prim indirimi ise yeni yıldan itibaren 2 puan olarak uygulanmaya başlanacak.
BORÇLANMA VE İHYA NASIL DEĞİŞECEK?
Yurt dışı hariç hizmet borçlanmalarında prime esas kazancın yüzde 32'si oranında ödeme yapılarak prim kazanılıyordu. Burada doğum borçlanması dışında oran 1 Ocak itibariyle yüzde 45 olacak. Doğum borçlanması yüzde 32'den, yurt dışı borçlanması yüzde 45'ten hesaplanmaya devam edilecek. Ama askerlik dahil diğer borçlanmalarda oran yüzde 32'den 45'e çıkacak.
Bağ-Kur'lulara dondurulmuş hizmet sürelerini canlandırma imkanı sunan ihyada da oran prime esas kazancın yüzde 34.75'i iken, 1 Ocak'tan itibaren yüzde 45'e yükselecek. Bu ay bitmeden borçlanma ve ihya başvurusu yapanlar bu değişimlerden etkilenmeyecek. Ayrıca 1 Ocak itibariyle asgari ücret artışı da tüm borçlanma ve ihya tutarlarına yansıyacak.
NASIL PRİM KAZANILACAK?
Borçlanma ve ihya yapılacak süreler için SGK'ya başvurularak talepte bulunuluyor. Hak sahipleri, borçlanabilecekleri sürelerden ihtiyacı kadarını, ödeme yaparak prim hesabına ekletebiliyor. İhyada ise ihtiyaç kadar süre için başvuru yapılamıyor. Dondurulmuş tüm süreler için ihya yapılması gerekiyor. Ödeme süresi ise SGK'dan gelen tebligat tarihinden itibaren yurt dışı borçlanmasında ve ihyada 3 ay, diğer borçlanmalarda 1 ay.
BES'TE NE DEĞİŞECEK?
Torba yasayla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) halen yüzde 30 olan devlet katkısının indirilmesi veya yüzde 50'sine kadar artırılmasında Cumhurbaşkanı yetkili kılındı.
ÜNIVERSİTELERE ÜCRET AYARI
Yasa, özel üniversitelerin ücret artışlarına üst sınır getirilmesini de içeriyor. Yasada "Hazırlık sınıfına ve/ veya birinci sınıfa yerleştirme yılı dışındaki öğrenim ücretleri, cari yıl Haziran ayı yıllık üretici fiyat endeksi artışı ile cari yıl Haziran ayı yıllık tüketici fiyat endeksi artışı ortalaması da dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu'nun tespit edeceği esaslara göre belirlenir" hükmü yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, okul ücretlerinde son yıllarda enflasyonun çok üzerinde artışlar görüldüğünü belirterek, yeni dönemde fiyatlamanın kural bazlı olacağını söylemişti.
EMLAK VERGİSİ ARTIŞINA SINIR
Yeni torba yasayla getirilen bazı düzenlemeler şöyle:
Emlak vergisi artışına sınır getirildi. 2026 yılı için takdir edilen arsa ve arazi birim metrekare değerleri dikkate alınarak hesaplanan vergi değerleri, 2025'e ilişkin vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek. Belediyeler, belirlenen bu yasal sınırın üzerinde bir bedel talep edemeyecek.
Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırıldı. Araç satışlarından binde iki oranında noter harcı alınacak.
Harç tutarı bin liradan az olamayacak. Riskli yapılarda kira yardımı 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldı.