Park etmek lüks oldu: İSPARK’a zam yağmuru

İBB’nin ‘bedava’ sözü verdiği İSPARK’ta fiyatlar çıldırdı... 6 yılda yüzde 3 bin 567 oranında zam yapılan İSPARK’ta 1-2 saatlik ücret 300 lira oldu...

İBB yönetimi, 11 Aralık'taki CHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla aldığı kararla İSPARK ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam kararı aldı. Alınan kararla yol kenarı park ücretleri araçlar için 1 saate kadar ücretin 150 liradan 220 liraya, 1-2 saat arası ücretin 200 liradan 300 liraya çıkarıldı.

VATANDAŞ İSYANDA
Yapılan son zamla birlikte İSPARK ücretlerinin 2019–2025 yılları arasında yüzde 3567 oranında arttığına dikkat çekildi. İSPARK'ın vatandaşlardan fahiş ücretler tahsil ettiğini belirten Sayıştay, yol kenarı parklanmada vatandaştan harç dışında herhangi bir ücret alınmayacağını vurgulandı.
Vatandaşlar da sosyal medyadan zamlara isyan etti.

"Bedava" sözü verdiler,
zam üstüne zam yaptılar.

Bir ülkede su,
elektrikten nasıl pahalı olabilir?
Ekrem İmamoğlu bunu da başardı.

İBB çöplüğe döndü.
Araçlar yolda kalıyor,
kentte çöp dağları var.

Aracı olanlara
İSPARK zammı da yapılıyor.

Bir megakent
nasıl köye döndü?
Ekrem İmamoğlu bunun kitabını
yazar mı acaba?

