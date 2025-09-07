PODCAST CANLI YAYIN

CHP’li Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fondaş üzerinden "ihraç sopası" gösterdi: "Kimseyi hedef göstermek istemem"

CHP’de şaibeli kurultay davasında “mutlak butlan” kararı çıkarsa, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık ihtimali doğacak. Durumun farkında olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tehdit ve baskılarla pazarlık sürecine girişti. CHP yandaşı fondaşına konuşan Özel, "Kemal Bey, İstanbul kayyumuna randevu vermedi. Bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem." ifadeleriyle niyet okuması yaptı. "Kimseyi hedef göstermek istemem." diyen Özel, bu süreçte sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'na diğer üyelere yaptığı gibi "ihraç sopası" gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından başlayan kayyum krizi derinleşiyor.

İSTANBUL'DA GÖREVİ KABUL EDENLERE TEHDİT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemenin atadığı isimlerin görevi kabul etmesi halinde ihraç edileceklerini duyurdu.

2 İSİM GÖREVİ KABUL ETMEYECEKLERİNİ AÇIKLADI

Özel'in açıklamaları sonrası mahkeme tarafından atanan 5 kişilik heyette yer alan Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, görevi kabul etmeyeceklerini açıkladı.

İHRAÇ SOPASIYLA PAZARLIK MASASI

CHP'de bu gelişmeler yaşanırken gözler 15 Eylül'deki "şaibeli" kurultay davasına çevrildi. Mahkemeden çıkacak kararla Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geri dönme ihtimali gündemdeki yerini korurken siyaset kulislerinde CHP'li Özel'in ihraç sopasıyla yeni bir pazarlık masası kurmaya çalıştığı konuşuluyor.

ÖZEL FONDAŞ ÜZERİNDE OPERASYONA GİRİŞTİ

Nitekim bugün bu iddiaları doğrulayan bir gelişme yaşandı. CHP fondaşı SÖZCÜ gazetesine Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıklayan CHP'li Özel, "Kemal Bey, İstanbul kayyumuna randevu vermedi. Bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem." diyerek niyet okuması yaptı.

"KİMSEYİ HEDEF GÖSTERMEK İSTEMEM" TEHDİDİ

Kılıçdaroğlu'nu, "Parti kamuoyu bu konularda çok hassas. Bu yüzden dikkatli konuşulması lazım. Kimseyi hedef göstermek istemem, çünkü boşu boşuna öfke patlaması oluyor." ifadeleriyle adeta tehdit eden Özel şu ifadeleri kullandı:

"Partinin birliğe bütünlüğe ihtiyacı var. Ben Kemal Bey'i geçtiğimiz günlerde aradım. Partimizin kuruluş haftası etkinliğine davet ettim. Aramızda gayet samimi bir görüşme geçti. İnşallah bu tartışmalar birkaç güne kadar sönecek. Eskiler yeniler hep beraber partimize sahip çıkacağız."

CHP FONDAŞININ MANŞET OYUNU

Gürsel Tekin'in İstanbul il binasına gideceği günün hemen öncesinde Saygı Öztürk imzasını taşıyan haberin manşetinde Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin kullanıldı. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir açıklamasının olmadığı haberin manşetinde ise, "Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e soğuk duş" başlığı kullanıldı.

Takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada dava sürecinde sessizliğini koruyacağını ifade eden Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararının karşısında olduğu iddiasını taşıyan haber yeni bir pazarlık masası kurulduğu iddialarını kuvvetlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun Özel'in fondaş medya üzerinden giriştiği bu hamleye nasıl bir cevap vereceği ise merak ediliyor.

SÖYLENTİLERE İTİBAR ETMEYİN

Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin söylediği iddia edilen, "CHP, halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşıyor." ifadesine "Demek ki CHP doğru yolda" yorumunda bulunan SÖZCÜ gazetesi yazarı Uğur Dündar'a, "Gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin kepazeliğini söylemek görevim. Yaptığım paylaşımlar ve verdiğim röportajlar dışında benimle ilgili söylentilere lütfen itibar etmeyin" diyerek tepki göstermişti.

