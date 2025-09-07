CHP’li Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fondaş üzerinden "ihraç sopası" gösterdi: "Kimseyi hedef göstermek istemem"

Kemal Kılıçdaroğlu (AA)





ÖZEL FONDAŞ ÜZERİNDE OPERASYONA GİRİŞTİ



Nitekim bugün bu iddiaları doğrulayan bir gelişme yaşandı. CHP fondaşı SÖZCÜ gazetesine Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıklayan CHP'li Özel, "Kemal Bey, İstanbul kayyumuna randevu vermedi. Bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem." diyerek niyet okuması yaptı.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu (AA/Arşiv) "KİMSEYİ HEDEF GÖSTERMEK İSTEMEM" TEHDİDİ



Kılıçdaroğlu'nu, "Parti kamuoyu bu konularda çok hassas. Bu yüzden dikkatli konuşulması lazım. Kimseyi hedef göstermek istemem, çünkü boşu boşuna öfke patlaması oluyor." ifadeleriyle adeta tehdit eden Özel şu ifadeleri kullandı:



"Partinin birliğe bütünlüğe ihtiyacı var. Ben Kemal Bey'i geçtiğimiz günlerde aradım. Partimizin kuruluş haftası etkinliğine davet ettim. Aramızda gayet samimi bir görüşme geçti. İnşallah bu tartışmalar birkaç güne kadar sönecek. Eskiler yeniler hep beraber partimize sahip çıkacağız."