CHP’li Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fondaş üzerinden "ihraç sopası" gösterdi: "Kimseyi hedef göstermek istemem"

Kemal Kılıçdaroğlu (AA)
ÖZEL FONDAŞ ÜZERİNDE OPERASYONA GİRİŞTİ
Nitekim bugün bu iddiaları doğrulayan bir gelişme yaşandı. CHP fondaşı SÖZCÜ gazetesine Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıklayan CHP'li Özel, "Kemal Bey, İstanbul kayyumuna randevu vermedi. Bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem." diyerek niyet okuması yaptı.
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu (AA/Arşiv)
"KİMSEYİ HEDEF GÖSTERMEK İSTEMEM" TEHDİDİ
Kılıçdaroğlu'nu, "Parti kamuoyu bu konularda çok hassas. Bu yüzden dikkatli konuşulması lazım. Kimseyi hedef göstermek istemem, çünkü boşu boşuna öfke patlaması oluyor." ifadeleriyle adeta tehdit eden Özel şu ifadeleri kullandı:
"Partinin birliğe bütünlüğe ihtiyacı var. Ben Kemal Bey'i geçtiğimiz günlerde aradım. Partimizin kuruluş haftası etkinliğine davet ettim. Aramızda gayet samimi bir görüşme geçti. İnşallah bu tartışmalar birkaç güne kadar sönecek. Eskiler yeniler hep beraber partimize sahip çıkacağız."
SÖZCÜ gazetesinin manşeti (Ekran görüntüsü)
CHP FONDAŞININ MANŞET OYUNU
Gürsel Tekin'in İstanbul il binasına gideceği günün hemen öncesinde Saygı Öztürk imzasını taşıyan haberin manşetinde Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin kullanıldı. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir açıklamasının olmadığı haberin manşetinde ise, "Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e soğuk duş" başlığı kullanıldı.
Takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada dava sürecinde sessizliğini koruyacağını ifade eden Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararının karşısında olduğu iddiasını taşıyan haber yeni bir pazarlık masası kurulduğu iddialarını kuvvetlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun Özel'in fondaş medya üzerinden giriştiği bu hamleye nasıl bir cevap vereceği ise merak ediliyor.
SÖYLENTİLERE İTİBAR ETMEYİN
Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin söylediği iddia edilen, "CHP, halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşıyor." ifadesine "Demek ki CHP doğru yolda" yorumunda bulunan SÖZCÜ gazetesi yazarı Uğur Dündar'a, "Gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin kepazeliğini söylemek görevim. Yaptığım paylaşımlar ve verdiğim röportajlar dışında benimle ilgili söylentilere lütfen itibar etmeyin" diyerek tepki göstermişti.