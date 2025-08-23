Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar arasında 'kepaze' polemiği: Gözünü kötülük bürümüş ıslah olmaz muhteris

PODCAST CANLI YAYIN

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Uğur Dündar arasında sosyal medyada başlayan gerilim büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini hedef alan CHP yandaşı Uğur Dündar'a zehir zemberek ifadeler kullandı. Kendisinin söylediği iddia edilen, "CHP, halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşıyor." ifadesine "Demek ki CHP doğru yolda" yorumunda bulunan gazeteci Uğur Dündar'a, "Gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin kepazeliğini söylemek görevim" dedi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Uğur Dündar arasında karşılıklı sert açıklamalarla tansiyon yükseldi.

Dündar'ın ifadesine sert yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Islah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir." ifadelerini kullandı.

"DEMEK Kİ CHP DOĞRU YOLDA"
Uğur Dündar sosyal medya hesabı üzerinden bir internet haber sitesinin "Kılıçdaroğlu: "CHP, halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşıyor." ifadeleri ile paylaşımını alıntılamış ve ardından "Demek ki CHP doğru yolda" demişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER: GÖZÜNÜ KÖTÜLÜK BÜRÜMÜŞ ISLAH OLMAZ MUHTERİS
Uğur Dündar'ın paylaşımına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Ülkemiz, hayatın ve siyasetin her alanında derin krizlerle boğuşurken, benimle ilgili asılsız dedikodular üretmek; halkın gerçek sorunlarını unutturmak ve dikkatleri başka tarafa çekmek doğru değildir.

Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği icra eden kıymetli ve onurlu gazetecileri tabii ki tenzih ederim. Ama söylemediğim bir cümleyi sadece iftira kampanyasına çevirebilmek adına, "Demek ki CHP doğru yolda!" diyebilecek kadar gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir.

Kimseyi kırmak ve yalanlamak istemem. Ama kıymetli basın mensupları ve gazeteciler bilsin ki; ülke gündemi ve siyaset üzerine basın mensuplarına iletilmesi için konuştuğum bir yakınım olmadığı gibi, öyle bir üslubum da yoktur.

Yaptığım paylaşımlar ve verdiğim röportajlar dışında benimle ilgili söylentilere lütfen itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

"YILLARCA BÖYLE BİRİNİ DESTEKLEMİŞ OLMAM KEPAZELİKMİŞ"
Dündar, Kılıçdaroğlu'nun kendisini hedef alan sözlerine, "Kemal Kılıçdaroğlu benim için 'kepaze' demiş! Haklı! Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam kepazelikmiş" ifadesini kullandı.

