Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar arasında 'kepaze' polemiği: Gözünü kötülük bürümüş ıslah olmaz muhteris

Uğur Dündar'ın paylaşımına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Ülkemiz, hayatın ve siyasetin her alanında derin krizlerle boğuşurken, benimle ilgili asılsız dedikodular üretmek; halkın gerçek sorunlarını unutturmak ve dikkatleri başka tarafa çekmek doğru değildir.

Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği icra eden kıymetli ve onurlu gazetecileri tabii ki tenzih ederim. Ama söylemediğim bir cümleyi sadece iftira kampanyasına çevirebilmek adına, "Demek ki CHP doğru yolda!" diyebilecek kadar gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir.

Kimseyi kırmak ve yalanlamak istemem. Ama kıymetli basın mensupları ve gazeteciler bilsin ki; ülke gündemi ve siyaset üzerine basın mensuplarına iletilmesi için konuştuğum bir yakınım olmadığı gibi, öyle bir üslubum da yoktur.

Yaptığım paylaşımlar ve verdiğim röportajlar dışında benimle ilgili söylentilere lütfen itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.