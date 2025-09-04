CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | İşte masadaki senaryolar

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel (Takvim.com.tr Arşiv) PARTİ İÇİNDE ÖZEL-İMAMOĞLU RAHATSIZLIĞI

İddialara göre Kılıçdaroğlu'yla görüşen birçok isim, "CHP'nin Ekrem İmamoğlu'na feda edildiğini, Özgür Özel'in partiyi yönetemediğini" dile getiriyor. Hatta bazı parti yöneticileri, kurultayda 'mutlak butlan' kararı çıkması halinde buna itiraz etmeyeceklerini, bunun CHP için bir "kendi ayarlarına dönüş" fırsatı olabileceğini savunuyor. Yiğitel'in aktardığına göre bir başka eski yönetici ise, Özgür Özel'in İmamoğlu'nun gölgesinden kurtulamadığını vurgulayarak, "Zeydan Karalar'ın İmamoğlu kadar kıymeti yok muydu? CHP üst yönetimi Atatürkçü, sosyal demokrat çizgisine geri dönmeli" ifadelerini kullandı.

CHP binasında ʺBen Kemal Geliyorumʺ pankartı (Takvim.com.tr Arşiv) 15 EYLÜL SENARYOLARI!

Bu süreçte 15 Eylül senaryoları da masaya yatırılıyor. Hem İstanbul İl Kongresi davası hem de 38. Kurultay davasında ortak suçlamaların olması kurultayın da iptal edileceği yorumlarına yol açtı. Milliyet'te yer alan habere göre kulislerde 15 Eylül'deki kurultay iptal davasındaki karar için çeşitli senaryolar konuşuluyor. Olası ihtimaller şu şekilde sıralanıyor: "Mahkeme ya hiçbir şey olmamış gibi davayı devam ettirir duruşmayı erteler, ya İstanbul'daki gibi ara kararda tedbir verebilir ya da 'artık karar çıkacak' diyebilir." Mahkeme kararı çıktığı zaman da temyiz süreci ve durma durumları var diye sıralanıyor. TEBDİRLİ İPTAL KARARI VERİLİRSE KEMAL KILIÇDAROĞLU DÖNECEK

CHP'li kurmaylara göre ise mahkeme karar açıklarsa bunun tedbirli ya da tedbirsiz olması süreci belirleyecek. Mahkeme tedbirsiz iptal kararı verirse; İtirazlar sonrası tüm yargı sürecinin tamamlanması gerekecek. Çağrı heyeti atanırsa; 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilecek. Mahkemeden tedbirli iptal kararı çıkarsa; Önceki Genel Başkan Kılıçdaroğlu yönetimi tüm yetkilere sahip olacak.