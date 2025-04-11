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Başkan Erdoğan ile DEM heyetinin temasında neler yaşandı? İşte PKK'nın feshi için işaret edilen tarih

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasında gerçekleşen kritik görüşmede, PKK’nın silah bırakması ve örgütün feshedilmesi süreci masaya yatırıldı. DEM heyetinden Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in katıldığı, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın da yer aldığı 1.5 saatlik zirvede, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta İmralı’dan gönderdiği “Silah bırakın, örgütü feshedin” çağrısının ardından oluşan yeni siyasi iklim değerlendirildi. DEM Parti, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Dünden daha umutluyuz” diyerek sürecin olumlu ilerlediğini vurguladı. Peki örgüt ne zaman silah bırakacak, kulislerde hangi tarih konuşulur?

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 09:20 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 09:54
Başkan Erdoğan ile DEM heyetinin temasında neler yaşandı? İşte PKK’nın feshi için işaret edilen tarih

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İmralı görüşmeleri sonrası bilgilendirme amacıyla gelen DEM Parti heyetini dün (10 Nian) Beştepe'de kabul etti.

GÖRÜŞMEDE KİMLER VARDI?
DEM Parti adına görüşmeye Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti (Fotoğraf: AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti (Fotoğraf: AA)

1.5 saat süren ve basına kapalı gerçekleşen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yer aldı. (Fotoğraf: AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yer aldı. (Fotoğraf: AA)

KÜLLİYE'DE KABUL DİKKAT ÇEKTİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, Başkan Erdoğan'ın sürece verdiği önemi göstermesi açısından AK Parti Genel Merkezi ya da Meclis yerine Beştepe'de yapılmasıyla dikkat çekti.

Görüşme, terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Terörsüz Türkiye için kritik temas! Başkan Erdoğan DEMli Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önderi kabul etti: Dünden daha umutluyuzTerörsüz Türkiye için kritik temas! Başkan Erdoğan DEMli Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önderi kabul etti: Dünden daha umutluyuz

DEM'DEN YAZILI AÇIKLAMA: DÜNDEN DAHA UMUTLUYUZ
Kabul sonrası DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada görüşmenin umut verici olduğu belirtildi.

"Dünden daha umutluyuz" vurgusunun yapıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti.

Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi.

"DÜNDEN DAHA UMUTLUYUZ"
Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz.

Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz."

DEM Parti'nin açıklamasıDEM Parti'nin açıklaması

GÖRÜŞME SONRASI TEKRAR İMRALI
DEM heyetinin Başkan Erdoğan ile görüşmenin ardından önümüzdeki günlerde tekrar İmralı'ya gideceği konuşuluyor.

PKK SİLAH BIRAKACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cephe vurgusu ve Terörsüz Türkiye" çıkışlarıyla başlayan MHP lideri Bahçeli'nin DEM Parti'ye el uzatmasıyla devam eden ve "PKK elebaşı örgütün feshedildiğini açıklasın" çıkışıyla ivme yaptı.

Daha sonra DEM heyetinin imralı ve TBMM turları başladı. Bu kapsamda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat'taki mektubunda PKK'ya silah bırakın ve örgütü feshedin çağrısı yaptı.

DEM Parti İmralı heyetinin PKK elebaşı Öcalan'a gerçekleştirdiği ziyarette çekilen fotoğraf (Takvim.com.tr Arşiv)DEM Parti İmralı heyetinin PKK elebaşı Öcalan'a gerçekleştirdiği ziyarette çekilen fotoğraf (Takvim.com.tr Arşiv)

Öcalan'ın mektubunda "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." İfadeleri yer aldı.

Gözler terör örgütü PKK'nın kongreyi toplayıp kendini feshetmesine çevrilmişken Kandil'den irili ufaklı çatlak sesler yükselmeye devam ediyor. Mustafa Karasu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Helin Ümit gibi isimler her fırsatta "kongreye" ilişkin şart koşmaya kalkarak ayak diremeye çalıştı.

Ancak Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ise terörsüz Türkiye konusunda, "Ya silah bırakacaklar ya gömülecekler" mesajı vererek sürecin pazarlığa kapalı olduğunu net şekilde ortaya koydu.

KULİSLERDE HANGİ TARİH KONUŞULUYOR?
DEM Parti kulislerinden sızan bilgilere göre, örgütün silah bırakma kararı alabileceği bir kongrenin nisan ayı sonunda ya da mayıs ayında toplanabileceği, en geç haziran ayında ise bu kararın kamuoyuna duyurulabileceği ifade ediliyor.

Söz konusu temasları ve süreci köşesine taşıyan Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi, PKK'nın kongresi ve feshi için Nisan sonunu işaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti (Fotoğraf: AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti (Fotoğraf: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN, DEM GÖRÜŞMESİNDE NELER YAŞANDI?
Selvi, "Erdoğan ile DEM'lilerin görüşmesinde neler yaşandı?" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için yola çıkarken, "Hayırlı olsun" diye yola çıktı. Gerçekten de hayırlı olsun.

Eğer PKK silah bırakıp kendini feshederse Türkiye 50 yıldır ayağına vurulmuş olan bir prangadan kurtulmuş olacak.

Yeni sürece ilişkin olarak en güçlü adımlardan biri dün atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı heyetinde yer alan Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

CUMHURBAŞKANI ŞAPKASIYLA
Erdoğan bu görüşmeyi AK Parti Genel Başkanı şapkasıyla değil, Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptı.

Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer aldı. DEM heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi ve bu görüşmenin AK Parti Genel Merkezi'nde ya da Meclis'te değil de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılması dahi, çok önemli mesajlar içeriyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti. Kabulde MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yer aldı (Fotoğraf: AA)Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti. Kabulde MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yer aldı (Fotoğraf: AA)

Bu hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece verdiği önemi gösteriyor hem de sürecin belli bir olgunluğa ulaştığını gösteriyor. Süreç olumlu yönde ilerlemese Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul etmezdi. Erdoğan'ın silah bırakma ve PKK'nın kendini fesh etmesi yönündeki kararın bir an önce alınması gerektiğini söylediği öğrenildi.

NİSAN SONUNA DİKKAT
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Nisan sonu önemli bir adım görmeyi ümit ediyoruz" demişti.

Nisan ayının sonuna doğru PKK'nın kongresini toplayıp silah bırakma kararı alması ve kendini feshetmesi bekleniyor. DEM heyeti, AK Parti'yi ziyaretinde, "Bu sürece ilişkin çağrıyı Sayın Bahçeli yaptı ama bu sürecin arkasındaki iradenin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu biliyoruz" demişlerdi.

POZİTİF GEÇTİ
Görüşme sırasında Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'in heyecanlı olduğu gözlendi. Saat 13.30'da başlayan görüşme bir buçuk saat sürdü. Görüşmeden sonra Sırrı Süreyya Önder, "Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz" dedi. Pervin Buldan ise, "Çok çok verimli bir görüşme oldu" diye konuştu.

Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan (Fotoğaf: AA)Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan (Fotoğaf: AA)

DEM'den yapılan açıklamada da "Bugün dünden daha umutluyuz. Cumhurbaşkanı ile görüşme olumlu atmosferde gerçekleşti" denildi.

GÜVENİLİR İSİMLER
Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hem geçmiş dönemlerin hafızası hem de iki taraf için de güvenilir isimler. İRA'dan, ETA'ya kadar bu süreçleri takip ederim. Aracı olan isimlerin güvenilir olması çok önemlidir. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder tarihi bir rol üstlendiler. Geçen dönem başarısızlıkla sonuçlanınca bedel ödediler. Sırrı Süreyya Önder hapse girdi. Ama çözüm umutlarını hiçbir zaman kaybetmediler.

SURİYE SÜRECİ
Bu süreçte Suriye'de önemli bir gelişme yaşandı. Ahmed Şara ile Mazlum Abdi arasında anlaşmaya varıldı. Bu önemli bir kazanım oldu. Sürece olumlu yönde ivme kazandırdı.

Peki Suriye'de her şey bitti, ortalık sütliman oldu diye bakabilir miyiz?

FİDAN'IN UYARISI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sürecin sürelendirildiği ve uzatıldığı zaman büyük risklerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Hakan Fidan; "Örgütün her zaman için anlaşıyormuş gibi gözüküp, aslında anlaşmama, diplomasiyi ve müzakereleri kendi asıl ajandasını ilerletmenin başka bir aracı olarak kullanma tecrübesi, hafızası her zaman mevcut. Bu yaptığı bir şey" dedi. Çünkü geçmiş dönemlerde PKK'nın süreci zamana yaydığı, yeni şartlar ileri sürdüğü, konuşulmayan konuları ön şartmış gibi ileri sürdüğü biliniyor.

Terör baronları Murat Karasu ve Bese Hozat bir süredir, Öcalan'ın kongreye başkanlık etmesini isteyen açıklamalar yapıyorlar. Peki Öcalan'ın böyle bir talebi var mı? Görüşmelerde böyle bir konu konuşuluyor mu?

RİSK VAR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, daha önceki süreçlere ilişkin güçlü hafızaya sahip olan bir isim. Terör örgütü PKK'nın geçmişte de fesih yönünde talimat aldığını anımsatarak, "Bu talimatı uygularken birdenbire uluslararası sistemden aldığı talimat ve telkin, örgüt yöneticisinden aldığı talimat ve telkinin önüne geçti metodik olarak. Aynı şey bu sefer de olabilir mi? Olmaması için bir sebep yok" diye uyarıda bulundu.

Efkan Ala'nın söylediği gibi, "Burası Ortadoğu. Tesadüfler bile planlıdır". Ancak bu kez hem uluslararası konjonktür lehimize hem de sahadan gelen mesajlar PKK'nın silah bırakma kararını alacağı yönünde.

BÖLGESEL GÜÇ
Suriye başta olmak üzere bölgemiz yeniden şekillendirilirken, PKK'nın kendini feshetmesiyle birlikte Türkiye'nin bölgedeki etkinliği daha da artacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, icazet alan değil, icazeti aranan bir ülke konumuna gelmiştir" demişti. Terörsüz Türkiye süreci sadece içimizde değil, bölgesel dengeleri de etkileyecek çapta bir gelişme olacak. Son 50 yılın en önemli başarılardan birine imza atılmış olacak.

PKK silah bırakıp, kendini feshettikten sonra Irak'ta ve Türkiye'de silah bırakacaklara ilişkin mekanizmalar devreye girecek. "Demokratik dönüşüm" süreci başlayacak.

DEM PARTİ
Bu sürecin başarıyla sonuçlanmasının sadece terörle mücadeleye etkisi olmayacak. Önemli siyasi sonuçları olacak. Üzerindeki Kandil baskısı kalkmış olan DEM Parti daha bağımsız karar alabilecek. DEM Parti, Öcalan partisi olacak."

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