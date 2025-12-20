PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de Aziz İhsan Aktaş ve Ekrem İmamoğlu isyanı büyüyor: Parti arınmalıdır!

CHP’de patlayan yolsuzluk ve rüşvet skandalları parti içi dengeleri altüst etti. Aziz İhsan Aktaş ve Ekrem İmamoğlu’nun adının geçtiği skandallara tepki gösteren 30 eski ilçe başkanı, "parti arınsın" çağrısı yaptıkları bildirinin ardından disipline sevk edildi. Eski başkanlar geri adım atmayıp ikinci bir açıklamayla sözlerinin arkasında durararak "Partimiz arınmalıdır." mesajı verdi.

CHP'de yolsuzluk ve rüşvet tartışmaları giderek büyüyor. Parti içinde uzun süredir dillendirilen rahatsızlık, 25 Kasım'da İstanbul Kağıthane'de yeni bir boyut kazandı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ VE EKREM İMAMOĞLU İSYANI
CHP'li 30 eski ilçe başkanı, ilçede bir otelde bir araya gelerek, itirafçı Aziz İhsan Aktaş ile yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütlerinin CHP'li belediyelerde yol açtığı iddia edilen yolsuzluk ve rüşvet skandallarına tepki gösterdi.

CHP’de aklanma çağrısına ihraç sopası: 30 eski ilçe başkanı disipline gönderildiCHP’de aklanma çağrısına ihraç sopası: 30 eski ilçe başkanı disipline gönderildi

PARTİ ÜYELİKLERİ ASKIYA ALINSIN
Bir araya gelen ilçe başkanları, hazırladıkları bildiride, adı yolsuzluk iddialarıyla anılan CHP üyelerinin aklanana kadar parti üyeliklerinin askıya alınması gerektiğini vurguladı. Ancak bu çağrı, CHP Genel Merkezi'nde sert tepkiyle karşılandı. Bildiriye imza atan 30 eski ilçe başkanı, "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildi.

CHP'li eski ilçe başkanlarının imzaladığı bildiriCHP'li eski ilçe başkanlarının imzaladığı bildiri

Disiplin sürecine rağmen geri adım atmayan ilçe başkanları, dün yeni bir bildiri yayımlayarak duruşlarını koruduklarını açıkladı.

CHP'li eski ilçe başkanlarının imzaladığı ikinci bildiriCHP'li eski ilçe başkanlarının imzaladığı ikinci bildiri

İkinci bildiride, "Pirincin içindeki beyaz taşlar ayıklanmalıdır. Partimiz arınmalıdır. Bu ifadelerimizin arkasında olduk, bugün de arkasında olduğumuzu ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

BİR KRİZ DE MALATYA'DA
Parti içi kriz bununla sınırlı kalmadı. CHP Malatya Doğanşehir Belediye Başkanvekili ve Meclis Üyesi Ergül Günaydın ile Belediye Meclis Üyesi Said Aşkın ve Doğanşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Arda Dinç de benzer gerekçelerle partiden istifa etti.

CHP’den istifa eden meclis üyesi Ergül Günaydın CHPyi bombaladı: Liyakat yok usulsüzlük varCHP’den istifa eden meclis üyesi Ergül Günaydın CHPyi bombaladı: Liyakat yok usulsüzlük var

