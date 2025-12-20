CHP'de Aziz İhsan Aktaş ve Ekrem İmamoğlu isyanı büyüyor: Parti arınmalıdır!

CHP'de yolsuzluk ve rüşvet tartışmaları giderek büyüyor. Parti içinde uzun süredir dillendirilen rahatsızlık, 25 Kasım'da İstanbul Kağıthane'de yeni bir boyut kazandı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ VE EKREM İMAMOĞLU İSYANI

CHP'li 30 eski ilçe başkanı, ilçede bir otelde bir araya gelerek, itirafçı Aziz İhsan Aktaş ile yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütlerinin CHP'li belediyelerde yol açtığı iddia edilen yolsuzluk ve rüşvet skandallarına tepki gösterdi.

PARTİ ÜYELİKLERİ ASKIYA ALINSIN

Bir araya gelen ilçe başkanları, hazırladıkları bildiride, adı yolsuzluk iddialarıyla anılan CHP üyelerinin aklanana kadar parti üyeliklerinin askıya alınması gerektiğini vurguladı. Ancak bu çağrı, CHP Genel Merkezi'nde sert tepkiyle karşılandı. Bildiriye imza atan 30 eski ilçe başkanı, "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildi.