Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu (Fotoğraf: AA)
Erdoğan şunları söyledi:
"Bizim çok daha mühim gündemlerimiz var. Terörsüz Türkiye hedefi gibi ülkemizin geleceği açısından hayati önemde meselelerimiz var. Cumhur İttifakı olarak büyük bir titizlikle, büyük bir sabırla yürüttüğümüz bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz. Yarın (Bugün) DEM heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle hem ülkemizi hem de bölgemizi imar ve ihya etmeye, topraklarımızda huzuru hakim kılmak için gayret göstermeye inşallah devam edeceğiz. Bize yakışan budur, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yakışan budur. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekilleri ile İftar programında DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile kısa süre sohbet etti. (13 Mart, TBMM Fotoğraf: DHA)
PKK SİLAH BIRAKACAK MI?
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığına göre görüşmenin en can alıcı başlığı PKK'nın silah bırakma süreci. DEM Parti kulislerinden sızan bilgilere göre, örgütün silah bırakma kararı alabileceği bir kongrenin nisan ayı sonunda ya da mayıs ayında toplanabileceği, en geç haziran ayında ise bu kararın kamuoyuna duyurulabileceği ifade ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki zirvenin ardından Türkiye'nin terörle mücadele sürecinde nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla bekleniyor.
ÖCALAN ÇAĞRI YAPTI AMA ÇATLAK SESLER VAR!
Öte yandan süreç içerisinde yükselen çatlak sesler de var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cephe vurgusu ve Terörsüz Türkiye" çıkışlarıyla başlayan MHP lideri Bahçeli'nin DEM Parti'ye el uzatmasıyla devam eden ve "PKK elebaşı örgütün feshedildiğini açıklasın" çıkışıyla ivme yaptı. Daha sonra DEM heyetinin imralı ve TBMM turları başladı. Bu kapsamda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat'taki mektubunda terör örgütünün feshedilmesi için çağrı yaptı.
DEM Parti İmralı heyetinin PKK elebaşı Öcalan'a gerçekleştirdiği ziyarette çekilen fotoğraf (Takvim.com.tr Arşiv)
Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." dedi.
Gözler terör örgütü PKK'nın kongreyi toplayıp kendini feshetmesine çevrilmişken Kandil'den irili ufaklı çatlak sesler yükselmeye devam ediyor. Mustafa Karasu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Helin Ümit gibi isimler her fırsatta "kongreye" ilişkin şart koşmaya kalkarak ayak diremeye çalıştı.
Ancak Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ise terörsüz Türkiye konusunda, "Ya silah bırakacaklar ya gömülecekler" mesajı vererek sürecin pazarlığa kapalı olduğunu net şekilde ortaya koydu.