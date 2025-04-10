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Terörsüz Türkiye için kritik temas! Başkan Erdoğan DEM'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti: Dünden daha umutluyuz

Terörsüz Türkiye adımları kapsamında kritik bir görüşme gerçekleştiriliyor. İmralı temaslarının ardından TBMM'yi bilgilendiren DEM Parti heyeti bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Beştepe'de saat 13.30'da başlayan görüşme 1.5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Sırrı Süreyya Önder, "Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz" dedi. DEM'den yapılan yazılı açıklamada ise "Dünden daha umutluyuz" açıklamasına yer verildi. Peki süreç buraya nasıl geldi, Başkan Erdoğan temas öncesi ne dedi?

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 09:26 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 17:49
Terörsüz Türkiye için kritik temas! Başkan Erdoğan DEM’li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’i kabul etti: Dünden daha umutluyuz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" hamlelerinin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan 27 Şubat'ta PKK'ya yönelik "Silah bırakın ve örgütü feshedin" çağrısı geldi.

Başkan Erdoğan DEM Parti görüşmesinden ilk kareler!

İmralı temaslarının ardından TBMM'deki partileri bilgilendiren DEM Parti heyeti bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Başkan Erdoğan Beştepe'de DEM heyetini kabul etti (AA)Başkan Erdoğan Beştepe'de DEM heyetini kabul etti (AA)

DEM Parti heyetinde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer aldı. Ahmet Türk'ün sağlık sorunları nedeniyle katılmadığı öğrenildi.

Başkan Erdoğan Beştepe'de DEM heyetini kabul etti. Temasta MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer aldı. (AA)Başkan Erdoğan Beştepe'de DEM heyetini kabul etti. Temasta MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer aldı. (AA)

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

DEM Parti heyeti görüşme sona erdi

YAKLAŞIK 1.5 SAATLİK GÖRÜŞME
Beştepe'de saat 13.30'da başlayan görüşme 1.5 saat sürdü.

Başkan Erdoğan Beştepe'de DEM heyetini kabul etti. Temasta MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer aldı. (AA)Başkan Erdoğan Beştepe'de DEM heyetini kabul etti. Temasta MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer aldı. (AA)

ÇOK DAHA UMUTLUYUZ
Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Önder, "Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz" dedi.

Sırrı Süreyya Önder anlattı... Başkan Erdoğan ile ne konuştular?Sırrı Süreyya Önder anlattı... Başkan Erdoğan ile ne konuştular?

DEM'DEN YAZILI AÇIKLAMA: UMUT VERİCİ BİR GÖRÜŞMEYDİ
DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada görüşmenin umut verici olduğu belirtildi.

Başkan Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama!

"Dünden daha umutluyuz" vurgusunun yapıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti.

Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi.

"DÜNDEN DAHA UMUTLUYUZ"
Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz.

Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz."

DEM Parti'nin açıklamasıDEM Parti'nin açıklaması

GÖRÜŞME SONRASI TEKRAR İMRALI
DEM heyetinin Başkan Erdoğan ile görüşmenin ardından önümüzdeki günlerde tekrar İmralı'ya gideceği konuşuluyor.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk (Fotoğraf: AA)Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk (Fotoğraf: AA)

"ADIMLAR ÇOK DAHA SERİ DEVAM EDECEK"
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmelerinden önce Meclis'te açıklama yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Külliye'ye giden DEM Parti'den açıklama!

Önder, gelinen noktayı Başkan Erdoğan'a arz edeceklerini belirterek, "Hem kendi görüş ve önerilerini hem de biz kendi önerilerimizi paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha hızlı ve nitelikli adımlarla devam edecektir." diye konuştu.

"Görüşme için tarihi bir görüşme diyebilir miyiz?" sorusu üzerine Önder, "Biz, öyle büyük, iddialı kavramları kullanmıyoruz. O halkın, ülkenin takdiri. Biz, süreci bugüne kadar büyük bir irade ve kararlılıkla bu noktaya getirdik. Gayet korunaklı davrandık, herkes de böyle davrandı. Bunun için de bütün ülkeye minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder Külliye'ye gitmeden önce... (AA)Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder Külliye'ye gitmeden önce... (AA)

Şimdiye kadar yaptıkları ziyaretlere ilişkin bilgi veren, bugünkü kabulün de önemine değinen Buldan ise, "Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bu konuda bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek. Biz de yaptığımız bütün görüşmelerle ilgili kendisini bilgilendireceğiz. Türkiye'ye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜŞME ÖNCESİ HANGİ MESAJI VERDİ?
Başkan Erdoğan dün AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada DEM heyetini kabul edeceğini belirterek önemli mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu (Fotoğraf: AA)

Erdoğan şunları söyledi:

"Bizim çok daha mühim gündemlerimiz var. Terörsüz Türkiye hedefi gibi ülkemizin geleceği açısından hayati önemde meselelerimiz var. Cumhur İttifakı olarak büyük bir titizlikle, büyük bir sabırla yürüttüğümüz bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz. Yarın (Bugün) DEM heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle hem ülkemizi hem de bölgemizi imar ve ihya etmeye, topraklarımızda huzuru hakim kılmak için gayret göstermeye inşallah devam edeceğiz. Bize yakışan budur, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yakışan budur. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekilleri ile İftar programında DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile kısa süre sohbet etti. (13 Mart, TBMM Fotoğraf: DHA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekilleri ile İftar programında DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile kısa süre sohbet etti. (13 Mart, TBMM Fotoğraf: DHA)

PKK SİLAH BIRAKACAK MI?
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığına göre görüşmenin en can alıcı başlığı PKK'nın silah bırakma süreci. DEM Parti kulislerinden sızan bilgilere göre, örgütün silah bırakma kararı alabileceği bir kongrenin nisan ayı sonunda ya da mayıs ayında toplanabileceği, en geç haziran ayında ise bu kararın kamuoyuna duyurulabileceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki zirvenin ardından Türkiye'nin terörle mücadele sürecinde nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla bekleniyor.

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ÖCALAN ÇAĞRI YAPTI AMA ÇATLAK SESLER VAR!
Öte yandan süreç içerisinde yükselen çatlak sesler de var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cephe vurgusu ve Terörsüz Türkiye" çıkışlarıyla başlayan MHP lideri Bahçeli'nin DEM Parti'ye el uzatmasıyla devam eden ve "PKK elebaşı örgütün feshedildiğini açıklasın" çıkışıyla ivme yaptı. Daha sonra DEM heyetinin imralı ve TBMM turları başladı. Bu kapsamda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat'taki mektubunda terör örgütünün feshedilmesi için çağrı yaptı.

DEM Parti İmralı heyetinin PKK elebaşı Öcalan'a gerçekleştirdiği ziyarette çekilen fotoğraf (Takvim.com.tr Arşiv)DEM Parti İmralı heyetinin PKK elebaşı Öcalan'a gerçekleştirdiği ziyarette çekilen fotoğraf (Takvim.com.tr Arşiv)

Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." dedi.

Gözler terör örgütü PKK'nın kongreyi toplayıp kendini feshetmesine çevrilmişken Kandil'den irili ufaklı çatlak sesler yükselmeye devam ediyor. Mustafa Karasu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Helin Ümit gibi isimler her fırsatta "kongreye" ilişkin şart koşmaya kalkarak ayak diremeye çalıştı.

Ancak Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ise terörsüz Türkiye konusunda, "Ya silah bırakacaklar ya gömülecekler" mesajı vererek sürecin pazarlığa kapalı olduğunu net şekilde ortaya koydu.

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