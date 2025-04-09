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PKK havanda su dövüyor! Elebaşı Helin Ümit'ten yine "İmralı" bahanesi: "Kongreyi toplarız ama fesih kararı çıkmaz, kimse bizi durduramaz"

PKK elebaşı Helin Ümit, "Apo İmralı'da olduğu sürece fesih kararı çıkmaz" diyerek kongreyi toplamaya niyetlerinin olmadığını gösterdi. Kimse rahat rahat gezemez" diye tehditler savuran Ümit, "Fesih kararı çıksa da kimse bu gençliği durduramaz, bunun iyi anlaşılması lazım" dedi. Kandil'deki terör baronları daha önce de "50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez", "Savaş sürerken kongre olmaz" , "Anayasa ve yasalar değişmeli, Öcalan dışında kimse PKK kongresini toplayamaz" gibi bahanelerle süreci sabote etmişti.

Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 16:51 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 17:08
PKK havanda su dövüyor! Elebaşı Helin Ümit’ten yine İmralı bahanesi: Kongreyi toplarız ama fesih kararı çıkmaz, kimse bizi durduramaz

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Kandil'deki terör baronları silah bırakmamak için türlü bahanelere sığınıyor adeta İmralı'da yatan "Önder" dedikleri zata meydan okuyor.

Durum öyle bir vaziyet aldı ki her gün bir elebaşı sahneye çıkar oldu.

"50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez", "Savaş sürerken kongre toplanmaz" , "Anayasa ve yasalar değişmeli. Öcalan dışında kimse kongre toplayamaz" gibi bahanelerle "Terörsüz Türkiye" süreci dinamitlenmek istendi.



"KONGREYİ TOPLARIZ AMA FESİH KARARI ÇIKMAZ"

Son olarak PKK elebaşı Helin Ümit, "Apo İmralı'da olduğu sürece fesih kararı çıkmaz" diyerek silah bırakmaya niyetlerinin olmadığını gösterdi.


"Kimse rahat rahat gezemez" diye tehditler savuran Ümit, "Apo, İmralı'da fiziki olarak esaret altında olduğu müddetçe kimse rahat rahat gezemez. Diyelim ki yaptık, öyle bir karar da çıktı mesela, -ki çıkmaz- kimse bize bu kararı aldıramaz, kongreyi toplayabiliriz ama bu karar çıkmaz, onun anlaşılmasını istiyorum. Çıksa da kimse bu gençliği durduramaz, bunun iyi anlaşılması lazım. Bunu yapabilecek tek gerçeklik, Önderlik gerçekliğidir" dedi.


KARASU'DAN KÜSTAH TEHDİT: ADIM ATILMAZSA BEKLEMEYİZ

Geride bıraktığımız gün büyükbaş terörist Mustafa Karasu, İmralı'daki koşullar değişmezse PKK'nın kongre yapmayacağını söyledi.

"Adım atılmaz, verilen sözler yerine getirilmezse, biz de böyle bekleyemeyiz" şeklinde tehditvari sözler sarf eden Karasu "anayasa" şartı koşup "Bazı yasalar hemen çıksın, anayasa maddesi dahi değişsin" beyanında bulundu.

Karasu, "Savaş tüm hızıyla sürerken, saldırılar devam ederken nasıl kongre olacak? Olmaz" dedi. "Şartlar sağlansa bile belki fesih kararı çıkar" şeklinde muğlak beyan verip çamura yattı.
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İMRALI'DAN GELEN ÇAĞRIDAN BUGÜNE KANDİL'İN SABOTAJLARI

5 Mart 2024'te PKK elebaşı Mustafa Karasu, "50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez" deyip işi yokuşa sürmüş, yine aynı gün Duran Kalkan müstear isimle örgüt gazetesine yazıp "'Nasıl olsa PKK ateşkes yaptı ve kendini feshediyor, o halde sorun çözülmüştür" denirse bir PKK gider birkaçı gelir" demişti.
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17 Mart 2025'te büyükbaş terörist Murat Karayılan "Bir mesajla bu iş olmaz, savaş sürerken kongre toplanmaz" diye konuşmuştu.
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İmralı üzerinden pazarlığa girişip "anayasa" şartı koşan Karayılan, "Apo'yu duymaz, görmezlerse ikna olmazlar. Neden çağrı yapayım? Savaşta olan bir güce nasıl böyle bir şey söylenir" sözleriyle silah bırakmayacaklarını söylemişti.
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Cemil Bayık ise "Anayasa ve yasalar değişmeli. Öcalan dışında kimse kongre toplayamaz" şartı koşup "Eğer bu adımlar atılmazsa Türkiye büyük zarar görecektir" tehdidi savurmuştu.
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