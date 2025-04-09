Kandil
'deki terör baronları silah bırakmamak için türlü bahanelere sığınıyor adeta İmralı
'da yatan "Önder" dedikleri zata meydan okuyor.
Durum öyle bir vaziyet aldı ki her gün bir elebaşı sahneye çıkar oldu.
"50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez", "Savaş sürerken kongre toplanmaz" , "Anayasa ve yasalar değişmeli. Öcalan dışında kimse kongre toplayamaz"
gibi bahanelerle "Terörsüz Türkiye" süreci dinamitlenmek istendi.
"KONGREYİ TOPLARIZ AMA FESİH KARARI ÇIKMAZ"
Son olarak PKK
elebaşı Helin Ümit
, "Apo İmralı'da olduğu sürece fesih kararı çıkmaz"
diyerek silah bırakmaya niyetlerinin olmadığını gösterdi.
"Kimse rahat rahat gezemez"
diye tehditler savuran Ümit, "Apo, İmralı'da fiziki olarak esaret altında olduğu müddetçe kimse rahat rahat gezemez. Diyelim ki yaptık, öyle bir karar da çıktı mesela, -ki çıkmaz- kimse bize bu kararı aldıramaz, kongreyi toplayabiliriz ama bu karar çıkmaz, onun anlaşılmasını istiyorum. Çıksa da kimse bu gençliği durduramaz, bunun iyi anlaşılması lazım. Bunu yapabilecek tek gerçeklik, Önderlik gerçekliğidir"
dedi.
KARASU'DAN KÜSTAH TEHDİT: ADIM ATILMAZSA BEKLEMEYİZ
Geride bıraktığımız gün büyükbaş terörist Mustafa Karasu, İmralı
'daki koşullar değişmezse PKK
'nın kongre yapmayacağını söyledi.
"Adım atılmaz, verilen sözler yerine getirilmezse, biz de böyle bekleyemeyiz"
şeklinde tehditvari sözler sarf eden Karasu "anayasa" şartı koşup "Bazı yasalar hemen çıksın, anayasa maddesi dahi değişsin"
beyanında bulundu.
Karasu, "Savaş tüm hızıyla sürerken, saldırılar devam ederken nasıl kongre olacak? Olmaz"
dedi. "Şartlar sağlansa bile belki fesih kararı çıkar"
şeklinde muğlak beyan verip çamura yattı.