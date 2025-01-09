Daltonlardan bir CHP’li daha çıktı! Muhittin Böcek’in oğluna tehdit mesajları yollamış

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, liderliğini firari olan ve yurtdışında bulunan Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in yaptığı Daltonlar çetesine yönelik soruşturması kapsamında geçen 19 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişinin yakalandığı operasyonda 68 kişi gözaltına alındı. Aralarında, çetenin tetikçilerine 2 silah temin ettiği öne sürülen eski CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut'un da bulunduğu 54 kişi tutuklandı.

Daltonlar çetesine yönelik soruşturması kapsamında geçen 19 Aralık'ta operasyon düzenlendi. (AA) Alınan ifadeler ve yeni delillerle devam eden gözaltılarda tutuklu sayısı 69'a ulaştı. Çetenin izini sürmeye devam eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2008- 2009 CHP Antalya Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı, 2011-2012 Muratpaşa Gençlik Kolları Başkanlığı, 2021- 2023'te de Antalya İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan G.M.'nin, suç örgütünün hedef aldığı işyeri sahiplerinin kişisel bilgilerini hukuka aykırı olarak ele geçirip, yöneticilerine gönderdiğini ve örgüte silah temininde aracılık yaptığını belirledi.