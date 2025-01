Daltonlardan bir CHP’li daha çıktı! Muhittin Böcek’in oğluna tehdit mesajları yollamış

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, liderliğini firari olan ve yurtdışında bulunan Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in yaptığı Daltonlar çetesine yönelik soruşturması kapsamında geçen 19 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

Daltonlar suç örgütü lideri Beratcan Gökdemir. (Takvim.com.tr)

BÖCEK'İN OĞLUNA ÖLÜM TEHDİDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Çalışmalarını sürdüren ekipler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in de önce çete üyelerinden B.Y., ardından da U.Ö. tarafından telefonla aranarak ve mesaj yoluyla ölümle tehdit edilip para istendiğini tespit etti. Bu olayda Böcek'in eski eşi Z. K.'nın da azmettirici olduğu iddia edildi.