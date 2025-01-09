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Daltonlardan bir CHP'li daha çıktı! Muhittin Böcek'in oğluna tehdit mesajları yollamış

Liderliğini firari Can Dalton lakabıyla bilinen Beratcan Gökdemir’in yaptığı Daltonlar çetesine yönelik soruşturmada, 20 gün önce eski CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut gözaltına alınıp 68 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Şimdi de eski CHP İl Başkan Yardımcısı G.M. gözaltına alındı. Olaya ilişkin incelemelerde bulunan ekipler, Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in mesaj yoluyla ölümle tehdit edilip para istendiğini tespit etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 07:01 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 07:17
Daltonlardan bir CHP’li daha çıktı! Muhittin Böcek’in oğluna tehdit mesajları yollamış

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    Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, liderliğini firari olan ve yurtdışında bulunan Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in yaptığı Daltonlar çetesine yönelik soruşturması kapsamında geçen 19 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

    Çok sayıda kişinin yakalandığı operasyonda 68 kişi gözaltına alındı. Aralarında, çetenin tetikçilerine 2 silah temin ettiği öne sürülen eski CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut'un da bulunduğu 54 kişi tutuklandı.

    Daltonlar çetesine yönelik soruşturması kapsamında geçen 19 Aralık'ta operasyon düzenlendi. (AA)Daltonlar çetesine yönelik soruşturması kapsamında geçen 19 Aralık'ta operasyon düzenlendi. (AA)

    Alınan ifadeler ve yeni delillerle devam eden gözaltılarda tutuklu sayısı 69'a ulaştı.

    Çetenin izini sürmeye devam eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2008- 2009 CHP Antalya Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı, 2011-2012 Muratpaşa Gençlik Kolları Başkanlığı, 2021- 2023'te de Antalya İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan G.M.'nin, suç örgütünün hedef aldığı işyeri sahiplerinin kişisel bilgilerini hukuka aykırı olarak ele geçirip, yöneticilerine gönderdiğini ve örgüte silah temininde aracılık yaptığını belirledi.

    Daltonlar suç örgütü lideri Beratcan Gökdemir. (Takvim.com.tr)Daltonlar suç örgütü lideri Beratcan Gökdemir. (Takvim.com.tr)

    BÖCEK'İN OĞLUNA ÖLÜM TEHDİDİ
    Sabah'ta yer alan habere göre; Çalışmalarını sürdüren ekipler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in de önce çete üyelerinden B.Y., ardından da U.Ö. tarafından telefonla aranarak ve mesaj yoluyla ölümle tehdit edilip para istendiğini tespit etti. Bu olayda Böcek'in eski eşi Z. K.'nın da azmettirici olduğu iddia edildi.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan ölüm tehdidi almıştı. (Takvim.com.tr)Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan ölüm tehdidi almıştı. (Takvim.com.tr)

    MYD Motors'un kurşunlandığı olayı da araştıran ekipler, sahibi Yasin Demir'in de mesaj yoluyla tehdit edilerek haraç istendiğini belirledi. Bu gelişmeler üzerine düzenlenen ikinci dalga operasyonda, eski CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı G.M., Mustafa Gökhan Böcek'i tehdit edenlerden U.Ö. ve MYD Motors'a saldırıda kullanılan motosikleti temin ettiği tespit edilen F.Y. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili olarak 3 kişinin de arandığı öğrenildi.

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