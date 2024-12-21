SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Daltonlardan CHP çıktı! Başkan yardımcısı Anıl Akbulut tutuklandı! Evinden çıkanlar şoke etti

CHP'li belediyelerde usulsüzlük bitmiyor. Son olarak; Antalya'da "Daltonlar" adlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut'un da bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Akbulut'un evinde yapılan aramada 100 tabanca fişeği bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 14:56 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 15:35
Daltonlardan CHP çıktı! Başkan yardımcısı Anıl Akbulut tutuklandı! Evinden çıkanlar şoke etti

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    CHP'li belediyelerde rüşvet ve usulsüzlük haberleri bitmiyor.

    Son olarak; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayının ardından "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

    CHP Antalya il başkan yardımcısı haraç iddiasıyla tutuklandı. (DHA)CHP Antalya il başkan yardımcısı haraç iddiasıyla tutuklandı. (DHA)

    EVDE YAPILAN ARAMADA RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU
    Kurşunlama olayının şüphelilerinin A.P. (19), A.A. (18) ve B.B. olduğu tespit edildi.

    Şüphelilerin yaşadığı Döşemealtı ilçesindeki bir villaya düzenlenen operasyonda A.P. ve A.A. gözaltına alındı, şüpheli B.B. ise evde bulunamadı.

    Villada yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ile 139 fişek, 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut. (DHA)Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut. (DHA)

    Soruşturma kapsamında, iş yeri kurşunlama olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli A.P'yi, örgüt yöneticilerinin talimatı doğrultusunda olay yerine götüren ve eylemde birlikte hareket ettiği öne sürülen korsan taksi sürücüsü K.B.K. (23) ve aynı araçta eyleme giden M.U. (18) gözaltına alındı.


    K.B.K'nin emniyette verdiği ifadede A.P'yi olay yerine götürdüğünü kabul ettiği ve Muratpaşa ilçesindeki bir otomobil galerisini de kendisinin kurşunladığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli K.B.K'nin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

    Soruşturmanın genişletilmesinin ardından Döşemealtı ilçesindeki villanın şüphelilere kiralanmasını sağlayan ve örgüt üyeleriyle irtibatı tespit edilen emlakçı S.D. (41) de gözaltına alındı.

    İki iş yerinin kurşunlanması olaylarında ele geçirilen tabanca ve şarjörleri iki erkeğin şüphelilere teslim ettiğinin belirlenmesi üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, saha ve istihbarat çalışmaları yürütüldü.

    CHP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI
    Çalışmalar sonucu şüphelilere araç ve silah temin ettiği iddiasıyla CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut (35) ve Y.Y. (28) operasyonla gözaltına alınıp tutuklandı.

    Anıl Akbulut'un evinde yapılan aramada 100 tabanca fişeği, Y.Y.'nin evinde ise 21 tabanca fişeği bulundu.

    Antalya'daki eylemleri koordine ettiği tespit edilen O.Ş.'nin (34) ise arandığı öğrenildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN