Başkanı Erdoğan’dan çok net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: İçerde ve dışarda terör sıfırlanacak

Kahramanmaraş'ı yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız. Rabbim ülkemizi, milletimizi, şehirlerimizi her türlü afetten muhafaza buyursun. Gençler, kardeşlerim, büyük acılar milletlerin kader çizgilerindeki kritik yol ayrımlarını ifade eder. Allah'ın izniyle o kara günleri geride bıraktık. Maraş'ı adeta küllerinden yeniden doğarcasına yeniden inşa ediyoruz. Deprem konutlarımızın kura çekiliş törenini gerçekleştirdik. 155 bininci konutumuzun kurasını çekerek, anahtarlarını teslim ettik.

Cumhuriyet tarihinde, kaderi, icraatı, kadroları milletle bu kadar iç içe geçmiş bir başka parti göremezsiniz. Rahmetli Menderes ve rahmetli Özal'ın açtığı yolu zirveye ulaştırmak, AK Parti'ye nasip olmuştur. Biz, değişimin hayatın her alanı gibi, siyasetin de tabii parçası olduğuna inanan bir siyasi hareketiz.



PARTİMİZDE KADROLAR DEĞİŞİR, AŞKIMIZ DEĞİŞMEZ

İşte bunun için diyoruz ki… Partimizde kadrolar değişir, aşkımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, millete hizmet sevdamız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, devletimize, vatanımıza, bayrağımıza olan bağlılığımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, Türkiye'yi birlik içinde, dirlik içinde, tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde geleceğe taşıma hedefimiz değişmez. Partimizde kadrolar değişir, Türkiye Yüzyılını inşa etme azim ve irademiz asla değişmez.

BİZ BU MİLLETE HİZMETKARLIK YAPMAYA TALİBİZ

Bunun için kongrelerimizi, tıpkı her baharda tekrar canlanan tabiat gibi, bir yenilenme, yeni başlangıçlara kapı açma fırsatları olarak görüyoruz. Azmimizin bilenmesi, aşkımızın filizlenmesi, sevdamızın gürleşmesi, umutlarımızın tazelenmesi yolunda atacağımız her adım, milletimize olan minnettarlığımızın bir ifadesidir. Hep söylediğimiz gibi, biz bu millete efendilik taslamaya gelmedik. Biz bu millete hizmetkarlık yapmaya talibiz. Rabbim ömür verdikçe, millete hizmet yolundan ayrılmayacağız.



HER KİM, BU MİLLETE TEPEDEN BAKIYORSA BİZDEN DEĞİLDİR

Her kim, bu millete tepeden bakıyorsa, inancıyla, örtüsüyle, adetiyle, kıyafetiyle, konuşmasıyla insanlarımızı küçümsüyorsa, bizden değildir. Her kim, bu milleti kökeni üzerinden, hayat tarzı üzerinden bölüyorsa, insanlarımızı kutuplaştırıyorsa, aynı şekilde bizden değildir. Şunu tüm teşkilatımızın bilmesini istiyorum: Bizim hayatımız, köksüz taklitçilerle, devleti ve milleti kene gibi sömüren asalaklarla mücadeleyle geçti. Bizim hayatımız, kendini milletten ve milli iradeden üstün gören kibir kulelerini yere sermekle geçti. Bizim hayatımız, halka rağmen halkçılık yapan jakobenlere hadlerini bildirmekle geçti. Son nefesimize kadar da bu duruşumuzu bozmayacağız.



AK PARTİ OLARAK BİZ BU TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ

Rahmetli Aliya İzzetbegoviç, "Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir" diyor. Unutmayınız siyasetteki yarış da sandıkta oyunuz azalınca değil, mücadele ettiklerinizin karakterine bürününce kaybedilir. AK Parti olarak biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Şayet içimizde rotasını yitirenler, istikametini şaşıranlar varsa, onları behemehâl hak yola, davamızın dairesi içine, medeniyet mücadelemizin saflarına çekerek, yeniden kazanacak, yeniden kucaklayacağız.