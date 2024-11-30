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Başkanı Erdoğan'dan çok net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: İçerde ve dışarda terör sıfırlanacak

Başkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Kardeşliğimizi kimse bozamayacak diyen Başkan Erdoğan, terörle mücadelede çok net mesaj verdi. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin gelecek vizyonuna ayak bağı terör prangasını parçalayıp atmak istiyoruz. Bölgemizdeki kritik gelişmeler, iç siyasetimiz bunun için elverişlidir" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 16:45 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 17:29
Başkanı Erdoğan’dan çok net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: İçerde ve dışarda terör sıfırlanacak

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Başkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Maraş gönlümüzde ayrı bir yere sahiptir. Maraş'ın kahraman karakterini biliyoruz. Maraş'ın kahramanlığı kanındadır, canındadır, DNA'larındadır. Bu kahraman şehir İstiklal mücadelesinin öncüsü bu şehir ilimle irfanla, vatan ve millet sevgisiyle yoğrulmuş bu şehir maalesef 6 Şubat depremlerinde sarsıldı. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

KARA GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIK

Kahramanmaraş'ı yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız. Rabbim ülkemizi, milletimizi, şehirlerimizi her türlü afetten muhafaza buyursun. Gençler, kardeşlerim, büyük acılar milletlerin kader çizgilerindeki kritik yol ayrımlarını ifade eder. Allah'ın izniyle o kara günleri geride bıraktık. Maraş'ı adeta küllerinden yeniden doğarcasına yeniden inşa ediyoruz. Deprem konutlarımızın kura çekiliş törenini gerçekleştirdik. 155 bininci konutumuzun kurasını çekerek, anahtarlarını teslim ettik.

KİBİRDEN ALLAH'A SIĞINDIK

Kibirden, böbürlenmekten daima Allah'a sığındık. Hiç mütevazi olmayacağımız bir husus varsa; deprem yaralarını saracak inanca, iradeye, birikime ve dirayete bizim sahip olduğumuzdur. Depremin üzerinden henüz 21 ay geçmesine rağmen, şehirlerimizin çoğunun yeni silüetleri şekillenmeye başladı.


MİLLETİN UMUTLARINI KIRMAK İÇİN YOLLAR DENİYORLAR

Konuttan hastaneye, okuldan parka kadar gözlerinin önünde yükselen yeni yerleşimleri inkar eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Birileri milletimizi umutsuz bataklığına itmek için, depremzedelere hakaretle dışa vurmuşlardı. Şehirlerimizin imarının mümkün olmadığı yalanını körüklemişlerdi. Bize enkazın altında kalacak diyen zatın bizatihi kendisi önce seçim sandığının sonra kurul sandığının altında kalarak bay bay oldu. Şimdi ne yüzüne bakan ne kapısını çalan var. Sürekli şu anda bize sataşıyor. Yeni genel başkan da aynı şekilde devam ettiriyor. Milletin umutlarını kırmak için yollar deniyorlar. Hiçbir eserleri yok. İş çamur atmaya gelince hep ön saftalar.

VİZYONUMUZU GÜÇLENDİRECEK ÇALIŞMALARIN HAZIRLIĞINI YAPIYORUZ

AK Parti milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği, milletin demokrasi hak özgürlük eser ve hizmet siyasetine meftun olduğu, yeri geldiğinde ayar verdiği bir partidir. Sandıktan çıkan mesajları öpüp başımızın üstüne koyduk. Eksiklerimizi tamamlayacak, vizyonumuzu güçlendirecek çalışmaların hazırlığını yapıyoruz.

DEĞİŞİMİN SİYASETİN DE TABİİ PARÇASINA İNANAN BİR SİYASİ HAREKETİZ

Cumhuriyet tarihinde, kaderi, icraatı, kadroları milletle bu kadar iç içe geçmiş bir başka parti göremezsiniz. Rahmetli Menderes ve rahmetli Özal'ın açtığı yolu zirveye ulaştırmak, AK Parti'ye nasip olmuştur. Biz, değişimin hayatın her alanı gibi, siyasetin de tabii parçası olduğuna inanan bir siyasi hareketiz.


PARTİMİZDE KADROLAR DEĞİŞİR, AŞKIMIZ DEĞİŞMEZ

İşte bunun için diyoruz ki… Partimizde kadrolar değişir, aşkımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, millete hizmet sevdamız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, devletimize, vatanımıza, bayrağımıza olan bağlılığımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, Türkiye'yi birlik içinde, dirlik içinde, tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde geleceğe taşıma hedefimiz değişmez. Partimizde kadrolar değişir, Türkiye Yüzyılını inşa etme azim ve irademiz asla değişmez.

BİZ BU MİLLETE HİZMETKARLIK YAPMAYA TALİBİZ

Bunun için kongrelerimizi, tıpkı her baharda tekrar canlanan tabiat gibi, bir yenilenme, yeni başlangıçlara kapı açma fırsatları olarak görüyoruz. Azmimizin bilenmesi, aşkımızın filizlenmesi, sevdamızın gürleşmesi, umutlarımızın tazelenmesi yolunda atacağımız her adım, milletimize olan minnettarlığımızın bir ifadesidir. Hep söylediğimiz gibi, biz bu millete efendilik taslamaya gelmedik. Biz bu millete hizmetkarlık yapmaya talibiz. Rabbim ömür verdikçe, millete hizmet yolundan ayrılmayacağız.

HER KİM, BU MİLLETE TEPEDEN BAKIYORSA BİZDEN DEĞİLDİR

Her kim, bu millete tepeden bakıyorsa, inancıyla, örtüsüyle, adetiyle, kıyafetiyle, konuşmasıyla insanlarımızı küçümsüyorsa, bizden değildir. Her kim, bu milleti kökeni üzerinden, hayat tarzı üzerinden bölüyorsa, insanlarımızı kutuplaştırıyorsa, aynı şekilde bizden değildir. Şunu tüm teşkilatımızın bilmesini istiyorum: Bizim hayatımız, köksüz taklitçilerle, devleti ve milleti kene gibi sömüren asalaklarla mücadeleyle geçti. Bizim hayatımız, kendini milletten ve milli iradeden üstün gören kibir kulelerini yere sermekle geçti. Bizim hayatımız, halka rağmen halkçılık yapan jakobenlere hadlerini bildirmekle geçti. Son nefesimize kadar da bu duruşumuzu bozmayacağız.

AK PARTİ OLARAK BİZ BU TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ

Rahmetli Aliya İzzetbegoviç, "Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir" diyor. Unutmayınız siyasetteki yarış da sandıkta oyunuz azalınca değil, mücadele ettiklerinizin karakterine bürününce kaybedilir. AK Parti olarak biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Şayet içimizde rotasını yitirenler, istikametini şaşıranlar varsa, onları behemehâl hak yola, davamızın dairesi içine, medeniyet mücadelemizin saflarına çekerek, yeniden kazanacak, yeniden kucaklayacağız.



KAYBEDECEK TEK BİR İNSANIMIZ, TEK BİR VATANDAŞIMIZ, TEK BİR ARKADAŞIMIZ YOKTUR

Tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Siyaset, bir gönüllere girme seferberliğidir. Siyasette başarının yolu, insan kaybetmekten değil, insan kazanmaktan geçer. Ayrışarak değil, birleşerek büyüyeceğiz. Öteleyerek değil, saflarımıza katarak güçleneceğiz. Kaybedecek tek bir insanımız, tek bir vatandaşımız, tek bir arkadaşımız yoktur. Hedefimiz, 85 milyon vatandaşımızın hepsinin gönlüne girmek olduğuna göre, işe önce yakın çevremizden, kendi kadrolarımızdan başlayacağız.

AK PARTİ'Yİ SON 22 YILDA OLDUĞU GİBİ UMUDUN VE İCRAATIN PARTİSİ HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

12 Ekim'de başladığımız ilçe kongrelerimizi hemen hemen tamamladık. 8'inci Olağan İl Kongrelerimize Kahramanmaraş'ta "bismillah" dedik. Kongrelerimizi, işte bu seferberliğin, işte bu yarışın işaret fişekleri haline getirmemiz gerekiyor. AK Parti'yi yüzde 50 bandının üstünde tutacak yeni bir siyaset anlayışını, yeni bir vizyonu, yeni bir siyasi programı, yeni bir heyecanı, ancak bu şekilde tesis edebiliriz. Velhasıl hem inşa hem ihya yöntemiyle, AK Parti'yi, tıpkı son 22 yılda olduğu gibi, önümüzdeki dönemlerde de umudun ve icraatın partisi haline dönüştüreceğiz. İnşallah bunu da hep beraber başaracağız.

Artık herkes biliyor ki Türkiye birilerinin deneme tahtası, gerginlik hattı, istikrarsızlık üretme alanı değildir. Bölgemizdeki yanan ateşi ülkemize sıçratmak için her yol deneniyor. Milletimiz arasındaki kardeşliği bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Terörün olmadığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı özgürlüğün de bir yılı olacak. Terör sorununu kaynağında çözme irademiz hiç olmadığı kadar güçlüdür. Çok iyi planlanmış adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz.

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