Başkanı Erdoğan’dan çok net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: İçerde ve dışarda terör sıfırlanacak

Başkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Maraş gönlümüzde ayrı bir yere sahiptir. Maraş'ın kahraman karakterini biliyoruz. Maraş'ın kahramanlığı kanındadır, canındadır, DNA'larındadır. Bu kahraman şehir İstiklal mücadelesinin öncüsü bu şehir ilimle irfanla, vatan ve millet sevgisiyle yoğrulmuş bu şehir maalesef 6 Şubat depremlerinde sarsıldı. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
KARA GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIK
Kahramanmaraş'ı yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız. Rabbim ülkemizi, milletimizi, şehirlerimizi her türlü afetten muhafaza buyursun. Gençler, kardeşlerim, büyük acılar milletlerin kader çizgilerindeki kritik yol ayrımlarını ifade eder. Allah'ın izniyle o kara günleri geride bıraktık. Maraş'ı adeta küllerinden yeniden doğarcasına yeniden inşa ediyoruz. Deprem konutlarımızın kura çekiliş törenini gerçekleştirdik. 155 bininci konutumuzun kurasını çekerek, anahtarlarını teslim ettik.
KİBİRDEN ALLAH'A SIĞINDIK
Kibirden, böbürlenmekten daima Allah'a sığındık. Hiç mütevazi olmayacağımız bir husus varsa; deprem yaralarını saracak inanca, iradeye, birikime ve dirayete bizim sahip olduğumuzdur. Depremin üzerinden henüz 21 ay geçmesine rağmen, şehirlerimizin çoğunun yeni silüetleri şekillenmeye başladı.
MİLLETİN UMUTLARINI KIRMAK İÇİN YOLLAR DENİYORLAR
Konuttan hastaneye, okuldan parka kadar gözlerinin önünde yükselen yeni yerleşimleri inkar eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Birileri milletimizi umutsuz bataklığına itmek için, depremzedelere hakaretle dışa vurmuşlardı. Şehirlerimizin imarının mümkün olmadığı yalanını körüklemişlerdi. Bize enkazın altında kalacak diyen zatın bizatihi kendisi önce seçim sandığının sonra kurul sandığının altında kalarak bay bay oldu. Şimdi ne yüzüne bakan ne kapısını çalan var. Sürekli şu anda bize sataşıyor. Yeni genel başkan da aynı şekilde devam ettiriyor. Milletin umutlarını kırmak için yollar deniyorlar. Hiçbir eserleri yok. İş çamur atmaya gelince hep ön saftalar.
VİZYONUMUZU GÜÇLENDİRECEK ÇALIŞMALARIN HAZIRLIĞINI YAPIYORUZ
AK Parti milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği, milletin demokrasi hak özgürlük eser ve hizmet siyasetine meftun olduğu, yeri geldiğinde ayar verdiği bir partidir. Sandıktan çıkan mesajları öpüp başımızın üstüne koyduk. Eksiklerimizi tamamlayacak, vizyonumuzu güçlendirecek çalışmaların hazırlığını yapıyoruz.
DEĞİŞİMİN SİYASETİN DE TABİİ PARÇASINA İNANAN BİR SİYASİ HAREKETİZ
Cumhuriyet tarihinde, kaderi, icraatı, kadroları milletle bu kadar iç içe geçmiş bir başka parti göremezsiniz. Rahmetli Menderes ve rahmetli Özal'ın açtığı yolu zirveye ulaştırmak, AK Parti'ye nasip olmuştur. Biz, değişimin hayatın her alanı gibi, siyasetin de tabii parçası olduğuna inanan bir siyasi hareketiz.
PARTİMİZDE KADROLAR DEĞİŞİR, AŞKIMIZ DEĞİŞMEZ
İşte bunun için diyoruz ki… Partimizde kadrolar değişir, aşkımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, millete hizmet sevdamız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, devletimize, vatanımıza, bayrağımıza olan bağlılığımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, Türkiye'yi birlik içinde, dirlik içinde, tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde geleceğe taşıma hedefimiz değişmez. Partimizde kadrolar değişir, Türkiye Yüzyılını inşa etme azim ve irademiz asla değişmez.
BİZ BU MİLLETE HİZMETKARLIK YAPMAYA TALİBİZ
Bunun için kongrelerimizi, tıpkı her baharda tekrar canlanan tabiat gibi, bir yenilenme, yeni başlangıçlara kapı açma fırsatları olarak görüyoruz. Azmimizin bilenmesi, aşkımızın filizlenmesi, sevdamızın gürleşmesi, umutlarımızın tazelenmesi yolunda atacağımız her adım, milletimize olan minnettarlığımızın bir ifadesidir. Hep söylediğimiz gibi, biz bu millete efendilik taslamaya gelmedik. Biz bu millete hizmetkarlık yapmaya talibiz. Rabbim ömür verdikçe, millete hizmet yolundan ayrılmayacağız.
HER KİM, BU MİLLETE TEPEDEN BAKIYORSA BİZDEN DEĞİLDİR
Her kim, bu millete tepeden bakıyorsa, inancıyla, örtüsüyle, adetiyle, kıyafetiyle, konuşmasıyla insanlarımızı küçümsüyorsa, bizden değildir. Her kim, bu milleti kökeni üzerinden, hayat tarzı üzerinden bölüyorsa, insanlarımızı kutuplaştırıyorsa, aynı şekilde bizden değildir. Şunu tüm teşkilatımızın bilmesini istiyorum: Bizim hayatımız, köksüz taklitçilerle, devleti ve milleti kene gibi sömüren asalaklarla mücadeleyle geçti. Bizim hayatımız, kendini milletten ve milli iradeden üstün gören kibir kulelerini yere sermekle geçti. Bizim hayatımız, halka rağmen halkçılık yapan jakobenlere hadlerini bildirmekle geçti. Son nefesimize kadar da bu duruşumuzu bozmayacağız.
AK PARTİ OLARAK BİZ BU TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ
Rahmetli Aliya İzzetbegoviç, "Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir" diyor. Unutmayınız siyasetteki yarış da sandıkta oyunuz azalınca değil, mücadele ettiklerinizin karakterine bürününce kaybedilir. AK Parti olarak biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Şayet içimizde rotasını yitirenler, istikametini şaşıranlar varsa, onları behemehâl hak yola, davamızın dairesi içine, medeniyet mücadelemizin saflarına çekerek, yeniden kazanacak, yeniden kucaklayacağız.