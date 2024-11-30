Başkanı Erdoğan’dan çok net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: İçerde ve dışarda terör sıfırlanacak

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Başkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Maraş gönlümüzde ayrı bir yere sahiptir. Maraş'ın kahraman karakterini biliyoruz. Maraş'ın kahramanlığı kanındadır, canındadır, DNA'larındadır. Bu kahraman şehir İstiklal mücadelesinin öncüsü bu şehir ilimle irfanla, vatan ve millet sevgisiyle yoğrulmuş bu şehir maalesef 6 Şubat depremlerinde sarsıldı. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.



KARA GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIK Kahramanmaraş'ı yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız. Rabbim ülkemizi, milletimizi, şehirlerimizi her türlü afetten muhafaza buyursun. Gençler, kardeşlerim, büyük acılar milletlerin kader çizgilerindeki kritik yol ayrımlarını ifade eder. Allah'ın izniyle o kara günleri geride bıraktık. Maraş'ı adeta küllerinden yeniden doğarcasına yeniden inşa ediyoruz. Deprem konutlarımızın kura çekiliş törenini gerçekleştirdik. 155 bininci konutumuzun kurasını çekerek, anahtarlarını teslim ettik. KİBİRDEN ALLAH'A SIĞINDIK Kibirden, böbürlenmekten daima Allah'a sığındık. Hiç mütevazi olmayacağımız bir husus varsa; deprem yaralarını saracak inanca, iradeye, birikime ve dirayete bizim sahip olduğumuzdur. Depremin üzerinden henüz 21 ay geçmesine rağmen, şehirlerimizin çoğunun yeni silüetleri şekillenmeye başladı.



MİLLETİN UMUTLARINI KIRMAK İÇİN YOLLAR DENİYORLAR Konuttan hastaneye, okuldan parka kadar gözlerinin önünde yükselen yeni yerleşimleri inkar eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Birileri milletimizi umutsuz bataklığına itmek için, depremzedelere hakaretle dışa vurmuşlardı. Şehirlerimizin imarının mümkün olmadığı yalanını körüklemişlerdi. Bize enkazın altında kalacak diyen zatın bizatihi kendisi önce seçim sandığının sonra kurul sandığının altında kalarak bay bay oldu. Şimdi ne yüzüne bakan ne kapısını çalan var. Sürekli şu anda bize sataşıyor. Yeni genel başkan da aynı şekilde devam ettiriyor. Milletin umutlarını kırmak için yollar deniyorlar. Hiçbir eserleri yok. İş çamur atmaya gelince hep ön saftalar.



VİZYONUMUZU GÜÇLENDİRECEK ÇALIŞMALARIN HAZIRLIĞINI YAPIYORUZ AK Parti milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği, milletin demokrasi hak özgürlük eser ve hizmet siyasetine meftun olduğu, yeri geldiğinde ayar verdiği bir partidir. Sandıktan çıkan mesajları öpüp başımızın üstüne koyduk. Eksiklerimizi tamamlayacak, vizyonumuzu güçlendirecek çalışmaların hazırlığını yapıyoruz. DEĞİŞİMİN SİYASETİN DE TABİİ PARÇASINA İNANAN BİR SİYASİ HAREKETİZ Cumhuriyet tarihinde, kaderi, icraatı, kadroları milletle bu kadar iç içe geçmiş bir başka parti göremezsiniz. Rahmetli Menderes ve rahmetli Özal'ın açtığı yolu zirveye ulaştırmak, AK Parti'ye nasip olmuştur. Biz, değişimin hayatın her alanı gibi, siyasetin de tabii parçası olduğuna inanan bir siyasi hareketiz.