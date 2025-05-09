Nihat Kahveci’ye büyük şok! Çocuklarına 500 metreden fazla yaklaşamayacak

Pınar Kaşgören 11 yıl önce boşandığı Nihat Kahveci'nin çocuklarına hakaret ederek pedagojik gelişimlerine zarar verdiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci'nin 11 yıl önce boşandığı Pınar Kaşgören, eski eşinin çocukları Z.S.K. ve E.K.'ya devamlı hakaret, aşağılayıcı ifadeler, ağır küfürler içeren sözlü saldırılarda bulunduğu ve çocukların babalarından korktukları gerekçesiyle koruma tedbiri talep etti.

Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, Kahveci'nin çocuklarına 500 metreden fazla yaklaşmamasına hükmetti.

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