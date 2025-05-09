Yanlış kanser teşhisi sonucu göğüslerini kaybetti! Mahkemenin kararı ile gözyaşlarına hakim olamadı

Çiğdem Kışlalı, yanlış kanser teşhisi yüzünden göğüslerinden oldu. 25 bin maddi, 200 bin manevi tazminat kazanınca gözyaşına boğuldu: Parayı al sus dediler.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025

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Kocaeli'de Çiğdem Kışlalı, özel hastaneye gitti. "Kansersin" dendi. Kemoterapi görüp göğüsleri alındı ancak teşhisin yanlış olduğu belirlendi. Hastane ve doktorlardan 225 bin TL tazminat kazanınca şoka girdi:

Hukuk mücadelesinde bir arpa boyu yol gidemedim. Yani, 'Haklısın, al sen şu parayı, sus' denildi. Bu para yeniden tedavi olmam için bile yetmez. Hem fiziki hem de ruhsal olarak çöktüm.

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