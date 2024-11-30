Toplam 155 bin konut! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla depremzedeler yeni yuvalarına kavuşacak (İHA)



Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı tanıtım filminde, "Anahtarlar hep huzura açılsın diye, sevinçli bir telaşla emek emek işlediğimiz bir kavuşma hikayesidir bu. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 155 bininci yuvamızın anahtarını sahibine teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da "Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi"nin hızla devam ettiği, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'ta yarın saat 13.30'da düzenlenecek törende, deprem bölgesindeki illere yapılacak canlı bağlantıyla anahtar teslimi ve kura çekimi gerçekleştirileceği belirtildi.