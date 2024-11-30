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Toplam 155 bin konut! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla depremzedeler yeni yuvalarına kavuşacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 13.30'da düzenlenecek tören ile deprem bölgesindeki illere yapılacak canlı bağlantıyla anahtar teslimi ve kura çekimi gerçekleştirilecek. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle, deprem bölgesinde hak sahiplerine teslim edilen konut sayısının 155 bine yükseleceğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 00:45 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 09:56
Toplam 155 bin konut! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla depremzedeler yeni yuvalarına kavuşacak

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Başkan Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'a ziyaret gerçekleştirerek birçok programa katılım sağlayacak.

Toplam 155 bin konut! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla depremzedeler yeni yuvalarına kavuşacak (İHA)Toplam 155 bin konut! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla depremzedeler yeni yuvalarına kavuşacak (İHA)

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Genel Kongresi'ne hitap ettikten sonra, 13.30'da düzenlenecek tören ile de deprem bölgesindeki illere yapılacak canlı bağlantıyla anahtar teslimi ve kura çekimi gerçekleştirilecek.

Toplam 155 bin konut! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla depremzedeler yeni yuvalarına kavuşacak (İHA)Toplam 155 bin konut! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla depremzedeler yeni yuvalarına kavuşacak (İHA)

TESLİM EDİLEN KONUT SAYISI 155 BİNE YÜKSELECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle, deprem bölgesinde hak sahiplerine teslim edilen konut sayısının 155 bine yükseleceğini bildirdi.

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla depremzedeler yeni yuvalarına kavuşacak

Toplam 155 bin konut! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla depremzedeler yeni yuvalarına kavuşacak (İHA)Toplam 155 bin konut! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla depremzedeler yeni yuvalarına kavuşacak (İHA)

Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı tanıtım filminde, "Anahtarlar hep huzura açılsın diye, sevinçli bir telaşla emek emek işlediğimiz bir kavuşma hikayesidir bu. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 155 bininci yuvamızın anahtarını sahibine teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da "Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi"nin hızla devam ettiği, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'ta yarın saat 13.30'da düzenlenecek törende, deprem bölgesindeki illere yapılacak canlı bağlantıyla anahtar teslimi ve kura çekimi gerçekleştirileceği belirtildi.

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