Videosu infial yaratmıştı! İşte fenomen Murat Övüç için istenen ceza

Fenomen Murat Övüç hakkında sosyal medyada şal ile çektiği videoya ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 10:21

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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e yönelik, şal ile çektiği videoda sarf ettiği sözlere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Övüç'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sarf ettiği sözlerle halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa yönlendirici nitelikte olduğu anlatıldı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç. Takvim/ Arşiv



Sözlerinin nefrete ve ayrımcılığa yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi



Hazırlanan iddianamede, şüpheli Övüç'ün sözlerinin ayrımcılığı gerektirecek, nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, paylaşımının ise birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu aktarıldı.