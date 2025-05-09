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Videosu infial yaratmıştı! İşte fenomen Murat Övüç için istenen ceza

Fenomen Murat Övüç hakkında sosyal medyada şal ile çektiği videoya ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

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Videosu infial yaratmıştı! İşte fenomen Murat Övüç için istenen ceza

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e yönelik, şal ile çektiği videoda sarf ettiği sözlere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Övüç'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sarf ettiği sözlerle halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa yönlendirici nitelikte olduğu anlatıldı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç. Takvim/ ArşivSosyal medya fenomeni Murat Övüç. Takvim/ Arşiv



Sözlerinin nefrete ve ayrımcılığa yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Övüç'ün sözlerinin ayrımcılığı gerektirecek, nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, paylaşımının ise birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu aktarıldı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç. Takvim/ ArşivSosyal medya fenomeni Murat Övüç. Takvim/ Arşiv

ŞAKA AMAÇLI VİDEO ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ
Omzunda bulunan şalı başına örterek şaka amaçlı video çektiğini söyledi

Şüpheli Övüç'ün ifadesine yer verilen iddianamede, şüphelinin hayran kitlesinin daha çok kadınlardan oluştuğunu, videoyu uçakta bulunduğu sırada çektiğini, omzunda bulunan şalı başına örterek ''Ne mi yapsam yakışır kız. Bak, buyur'' dediğini, bunu sadece şaka amaçlı yaptığını, kendisinin inançlı bir aileden geldiğini ve suçlamayı kabul etmediğini söylediği kaydedildi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç. Takvim/ ArşivSosyal medya fenomeni Murat Övüç. Takvim/ Arşiv


4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ
Hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Övüç'ün 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç. Takvim/ ArşivSosyal medya fenomeni Murat Övüç. Takvim/ Arşiv

Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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