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CHP/DEM'in Esenyurt'taki nepotizm çarkı çökertildi! Terör tutuklusu Ahmet Özer'in akrabaları belediyeden kovuldu

Terör tutuklusu CHP/DEM'li Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatına son verildi. Esenyurt Belediye Başkan Vekili, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy başkanlığındaki ilk encümen toplantısında Özer'in 6 akrabasının iş akdine son verildi. Belediye ile ilişiği kesilenler arasında Ahmet Özer'in kardeşi, kuzenleri, yeğeni ve kayınbiraderi bulunuyor. Öte yandan görevden alınan Özer'in oğlu Serhan Özer ve kızı Seraf Özer'in belediye müdürlüklerinin birçoğunun WhatsApp gruplarında yer aldığı ve talimatlar yağdırdığı tespit edildi.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 16:11 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 16:27
CHP/DEM’in Esenyurt’taki nepotizm çarkı çökertildi! Terör tutuklusu Ahmet Özer’in akrabaları belediyeden kovuldu

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CHP'nin DEM komiseri Ahmet Özer "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

695 PKK'lıyla irtibat halinde olduğu tespit edilen ve 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüşen Özer'in yerine kayyum atandı.

Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Terör tutuklusu Ahmet Özer'in, seçimden bu yana geçen 7 ay içinde belediyeyi aile şirketine çevirdiği ortaya çıktı.

Özer'in oğlunu, kızını, kardeşini, iki kuzenini, iki yeğenini ve kayınbiraderini belediyede işe aldığı belirlendi. Ahmet Özer'in oğlu Serhan Özer ve kızı Seraf Özer'in belediye müdürlüklerinin birçoğunun WhatsApp gruplarında yer aldığı ve talimatlar yağdırdığı tespit edildi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilk encümen toplantısını yaptı (DHA)Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilk encümen toplantısını yaptı (DHA)

İLK ENCÜMEN TOPLANTISI YAPILDI

Esenyurt Belediye Başkan Vekili, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy ise vakit kaybetmeden ilçenin sorunlarını çözmek için kolları sıvadı.

Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

AHMET ÖZER'İN 6 AKRABASININ İŞ AKDİ SONLANDIRILDI

Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen ilk belediye encümen toplantısında terör tutuklusu Ahmet Özer'in 6 akrabasının iş akdine son verildi. Özer'in görevde olduğu dönemde işe alınan kardeşi, yakın koruması Azad Özer, eşinin kardeşi Metin Günsan, özel kalemi kuzeni Boran Fırat Yılmaz, iş yeri ruhsatları danışmanı kuzeni Muhammet Yılmaz, özel kalem görevlisi yeğeni Muhammet Özçoban ve yine özel kalem görevlisi yeğeni M.E.K.'nin belediye ile ilişiği kesildi.

Böylelikle 'Özer'lerin kurduğu nepotizm ağı çökertildi.

Öte yandan Ahmet Özer'in oğlu Serhan Özer, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde Danışman, kızı Seraf Özer ise Medya ve İletişimden Sorumlu Danışman olarak görev yapıyor.

CHP/DEMli Ahmet Özerin nepotizm şeması! Belediyeyi akrabalarına peşkeş çekti: JR Özerler WhatsApptan talimat yağdırmışCHP/DEMli Ahmet Özerin nepotizm şeması! Belediyeyi akrabalarına peşkeş çekti: JR Özerler WhatsApptan talimat yağdırmış


KIZI VE OĞLU WHATSAPP GRUPLARINDA TALİMAT YAĞDIRDI

Ahmet Özer'in oğlu Serhan Özer'in, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Danışmanı olarak görevli olmasına rağmen belediye müdürlüklerinin birçoğunun WhatsApp gruplarında yer aldığı, talimatlarının birçoğunu WhatsApp grupları üzerinden verdiği anlaşıldı. Belediye başkanının kızı avukat Seraf Özer'in ise Medya ve İletişimden Sorumlu Danışman olarak mesaisinin büyük kısmını belediyede geçirdiği ve sosyal medya guruplarından belediye çalışanlarına talimatlar verdiği belirtildi.

SKANDAL ATAMAYI 'BAŞKA BİRİNİ BULAMADIM' DİYE SAVUNMUŞTU

Esenyurt Belediye Meclisi haziran ayı oturumunda AK Parti Grup Başkanvekili Togay Çoban, Başkan Ahmet Özer'e belediyeye oğlunu, kız kardeşini, amcaoğlunu, kayınbiraderini işe alıp almadığını sormuş, Özer ise kayınbiraderi Metin Günsan'ın belediyede çalıştığını doğrulamıştı.

CHP/DEMli Ahmet Özerin yeni skandalı ortaya çıktı! Esenyurt Belediyesinde aile saltanatı kurmuşCHP/DEMli Ahmet Özerin yeni skandalı ortaya çıktı! Esenyurt Belediyesinde aile saltanatı kurmuş

Özer, skandal atamayı, "Ama kayınbiraderim olduğu için çalışmıyor. Üniversite genel sekreterliği yaptığı, hastane başmüdürlüğü yaptığı için, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor. Çalışacak da" sözleriyle savunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "O atama geri alındı, atama resmileşmedi. Böyle bir atama yapılmamış kabul ediyoruz" demesine rağmen Özer'in bu atamayı geri almadığı ve kayınbiraderini Genel Koordinatör olarak görevlendirdiği ortaya çıkmıştı.

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