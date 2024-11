CHP/DEM’in Esenyurt’taki nepotizm çarkı çökertildi! Terör tutuklusu Ahmet Özer’in akrabaları belediyeden kovuldu

Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



Terör tutuklusu Ahmet Özer'in, seçimden bu yana geçen 7 ay içinde belediyeyi aile şirketine çevirdiği ortaya çıktı.



Özer'in oğlunu, kızını, kardeşini, iki kuzenini, iki yeğenini ve kayınbiraderini belediyede işe aldığı belirlendi. Ahmet Özer'in oğlu Serhan Özer ve kızı Seraf Özer'in belediye müdürlüklerinin birçoğunun WhatsApp gruplarında yer aldığı ve talimatlar yağdırdığı tespit edildi.



Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilk encümen toplantısını yaptı (DHA)



İLK ENCÜMEN TOPLANTISI YAPILDI



Esenyurt Belediye Başkan Vekili, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy ise vakit kaybetmeden ilçenin sorunlarını çözmek için kolları sıvadı.