CHP/DEM’li Ahmet Özer’in konuşma dökümü ortaya çıktı! Teröristleri böyle övdü: Değerli evlatlar

CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'in "Kent uzlaşısı" kılıfıyla ortak adayı olan, 700'e yakın terörist ve PKK elebaşlarından Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü tespit edilen Ahmet Özer tutuklandı.

Özer'in özellikle 2021 ve 2023 yılında hesabına yaşanan yüklü miktardaki para trafiği de soruşturma dosyasına girdi.

Özer'in tutuklanmasına gerekçe gösterilen delillerin arasında 2023 yılında Ahmet adlı bir şahıs ve kardeşleri "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla cezaevinde bulunan Mehmet Kaya ile yaptığı telefon görüşmeleri yer aldı.

SUÇU: TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAK! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi.

KONUŞMA DÖKÜMÜ ORTAYA ÇIKTI

Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in Ahmet adlı şahıs ile arasında geçen konuşma şöyle:

Ahmet adlı şahıs: Bu Mehmet vardı ya senin de arkadaşın..

Özer: Kaya...

Ahmet adlı şahıs: Evet, annesi ölmüş.

Özer: Telefon numarasını atar mısın?

(...)

Özer: Bir de diyelim ki orada kurumlar falan Van'da… Geldiğimizde görüşmemiz gereken falan, kimler var kimler yok. Bir onların başkanları varsa, adları, telefonları, bana gönderme imkanın var mı?

(...)

Özer: Ama şeye yakın...

Ahmet adlı şahıs: Hangi kuruluş istiyorsun?

Özer: Partiye diyelim yarın bir yoklama falan yapıldığında sorulacak yerler. TAYDER'e sorarlar mesela onlar gibi tamam. (...) Benim aday olmamı istiyorlar. Onun için bunlarla bir görüşmemiz lazım. Yani hani sandık mandık kurulursa hiç olmazsa bir şey çıksın ortaya.

(...)

Özer: Onun partide bir görevi var mı?

Ahmet adlı şahıs: Kimin?

Özer: Mehmet Kaya'nın?

Ahmet adlı şahıs: Yani daha doğrusu onun değil de, annesi şeydir yani onun iki kardeşi de şeydir ya.

Özer: Evet evet tamam.

Ahmet adlı şahıs: Onun için bu arkadaşların anası ölmüş, onun bir tanesi de cezaevindedir.

Özer: Tamam tamam.

Ahmet adlı şahıs: Onun için millet biraz kıymet veriyor daha doğrusu.

TERÖRİST ANNESİ İÇİN BU SÖZLERİ SÖYLEDİ: DEĞERLİ EVLATLAR YETİŞTİRDİ

Mehmet Kaya ile Özer arasında yapılan görüşme de şöyle:

Özer: Başınız sağ olsun.

Kaya: Allah razı olsun sağ olasın hocam.

Özer: Çok üzüldüm. Çok değer verdiğimiz bir annemizdi.

Kaya: Sağ olasın hocam. Allah razı olsun.

Özer: Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi.

Kaya: Sizin gibi değerli dostlarımız sağ olsun hocam, sağ olasın.

Özer: Başımız sağ olsun, ben Van'a gelince görüşürüz.

Kaya: Tamam hocam.

Özer: Van'a geldiğimde de sana ihtiyacım var.

Kaya: Tamam hocam. Beklerim hocam hürmetim var, sağ olasın hocam.

Özer: Başın sağ olsun görüşmek üzere.

SORGUDA "HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Bu konuşma sorulduğunda Özer, "Görüşme yaptığım iddia edilen şahıslar ve iddia edilen görüşme içeriğinde ismi geçen şahısları hatırlamıyorum" yanıtını verdi.

Terör suçundan tutuklanan Ahmet Özer

'DERNEĞİ BİLMİYORUM'

Özer'e 15 Aralık 2023'te yanındaki şahıslar ile Van'da MEBYA-DER (Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği) isimli derneğe giriş yaptığının tespit edildiği belirtildi. Derneğin terör örgütüne müzahir dernekler arasında yer aldığı kaydedilerek "Yaptığınız ziyaretin amacı nedir?" diye sorulan Özer "Böyle bir ziyareti hatırlamıyorum ve MEBYA-DER isimli derneği de bilmiyorum. Tüm iddiaları reddediyorum." dedi.