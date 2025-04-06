Lüks seyahat! Rusya’da demiryolu taşımacılığında yeni dönem

Rusya'da demiryolu taşımacılığında yeni bir dönem başlıyor. Moskova ile Petersburg arasında sefer yapan trenlerde, lüks bir vagon hizmete girecek.

Bu hizmetin bedeli ise kişi başı yaklaşık 4 bin dolar... Vagon, cuma ve pazar günleri trenin bir parçası olacak. 8,5 saatlik seyahat boyunca yolculara yatak odası, salon, yemek odası, çalışma odası ve banyosu bulunan bir süit oda tahsis edilecek.

Fiyata ayrıca akşam yemeği, kahvaltı, şehir içi transfer hizmeti ve Petersburg'daki VIP bekleme salonuna erişim de dahil olacak.