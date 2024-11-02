CHP/DEM’li Ahmet Özer’in yeni skandalı ortaya çıktı! Esenyurt Belediyesi’nde aile saltanıtı kurmuş

CHP DEM'in ortak belediye başkanı Ahmet Özer tutuklandı (AA)



Bununla birlikte, Ahmet Özer'in oğlu Serhan Özer Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Danışmanı yapan olarak görevli olmasına rağmen belediye müdürlüklerinin birçoğunun whatsapp guruplarında yer aldığı, talimatlarının birçoğunu whatsapp grupları üzerinden verdiği anlaşıldı. Belediye başkanının diğer çocuğu Avukat Seraf Özer ise Medya ve İletişimden Sorumlu olarak mesaisinin büyük kısmını belediyede geçiriyor ve tüm sosyal medya guruplarından talimatlar veriyor.



ABD'den transfer ettiği yakın köylüsü ve arkadaşı Cevdet Özister Fen İşleri, Temizlik ve Park Bahçeler gibi teknik müdürlüklerden sorumlu Genel Koordinatör olduğu, Özer'in DEM Parti ile ilişkilerini koordine ettiği belirlendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN