CHP/DEM’li Ahmet Özer’in yeni skandalı ortaya çıktı! Esenyurt Belediyesi’nde aile saltanıtı kurmuş

Yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında DEM ile iş birliği sonucunda Esenyurt Belediye Başkanı olan Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle 30 Ekim'de tutuklandı.
Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
CHP DEM'in ortak belediye başkanı Ahmet Özer tutuklandı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
695 PKK'LI İLE İRTİBAT HALİNDEYDİ: CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Özer'e yapılan iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucunda, terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 kişiyle ve özellikle kırmızı bültenle aranan terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği belirlenmişti. Emniyetteki işlemleri sona eren Özer, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İfadesi alınan Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CHP DEM'in ortak belediye başkanı Ahmet Özer tutuklandı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
ÖZER'İN YENİ SKANDALI ORTAYA ÇIKTI
Ahmet Özer'in, yakınlarını 'torpille' belediyede işe yerleştirdiği ortaya çıktı. Oğlu Serhan Özer'in Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde Danışman yapan Özer, kızı Serap Özer'i Medya ve İletişimden Sorumlu Müdür, kardeşi Azad Özer'i Koruma Sorumlusu olarak işe aldığı belirlendi.
Bununla da yetinmeyen Özer, kız kardeşinin oğlu Muhammet Özçoban'ı Özel Kalem Müdürü, dayısının oğlu Muhammet Yılmaz'ı ise İşyeri Ruhsat Müdürü yaptı. Kız kardeşinin oğlu Savaş Çağlar'ı ise önce İmardan Sorumlu Danışman, daha sonra ise Teknik İşler ve İmar Müdürü olarak atadığı ortaya çıktı.