CHP/DEM’li Ahmet Özer’in nepotizm şeması! Belediyeyi akrabalarına peşkeş çekti: ’JR Özer’ler WhatsApp’tan talimat yağdırmış

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eçtiğimiz günlerde 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanan ve görevden el çektirilen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer
'in cezaevine gönderilmesinin ardından, belediyeyi adeta aile şirketine çevirmesine ilişkin bilgiler de gün yüzüne çıkmaya başladı.
7 ay önce yapılan yerel seçimlerde CHP ile DEM Parti'nin 'kent uzlaşısı' adayı olarak koltuğa oturan Özer'in, göreve başladıktan hemen sonra akrabalarını birer birer işe yerleştirmeye başladığı belirlendi.
Özer'in yerine başkanvekili olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un atanmasıyla, Özer'in belediyede şimdiye kadar işe alımlarda kayırmacılık yaparak akrabalarını nasıl maaşa bağladığı da gözler önüne serildi.
Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
DANIŞMAN VEYA YÖNETİCİ
Daha önce 'Başka kimseyi bulamadım'
savunmasıyla kayınbiraderi Metin Günsan'ı Esenyurt Belediyesi
'nde Genel Koordinatör ve belediyede Mali İşler Koordinatörü olarak görevlendirmesiyle gündeme gelen Ahmet Özer
'in pek çok akrabasını "danışman" kılıfıyla işe alarak belediyeyi aile şirketine çevirdiği belirlendi.
Alınan bilgilere göre, Ahmet Özer'in oğlu Serhan Özer, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde Danışman, kızı Seraf Özer ise Medya ve İletişimden Sorumlu Danışman olarak görev yapıyor.
CHP DEM'in ortak belediye başkanı Ahmet Özer tutuklandı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Kardeşi Azad Özer'in Koruma Sorumlusu olduğu, kız kardeşinin oğlu Muhammet Özçoban'ın Özel Kalem Müdürü olduğu, diğer kız kardeşinin oğlu Savaş Çağlar'ın ise önce İmardan Sorumlu Danışman daha sonra ise Teknik İşler ve İmar'dan sorumlu Danışman yapıldığı belirlendi. Özer'in dayısının oğlu Muhammet Yılmaz'ın ise İşyeri Ruhsat İşleri Danışmanı olarak görev yaptığı kaydedildi. Özer'in dayısının oğlu Botan Fırat Yılmaz'ın ise özel kalem personeli olarak çalıştığı belirtildi.