SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP/DEM'li Ahmet Özer'in nepotizm şeması! Belediyeyi akrabalarına peşkeş çekti: 'JR Özer'ler WhatsApp'tan talimat yağdırmış

Terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan CHP'nin DEM komiseri Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, seçimden bu yana geçen 7 ay içinde belediyeyi aile şirketine çevirdiği ortaya çıktı. Özer’in oğlunu, kızını, kardeşini, iki kuzenini, iki yeğenini ve kayınbiraderini belediyede işe aldığı belirlendi. Ahmet Özer'in oğlu Serhan Özer ve kızı Seraf Özer'in belediye müdürlüklerinin birçoğunun WhatsApp gruplarında yer aldığı ve talimatlar yağdırdığı tespit edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 07:01
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in nepotizm şeması! Belediyeyi akrabalarına peşkeş çekti: ’JR Özer’ler WhatsApp’tan talimat yağdırmış

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Geçtiğimiz günlerde 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanan ve görevden el çektirilen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in cezaevine gönderilmesinin ardından, belediyeyi adeta aile şirketine çevirmesine ilişkin bilgiler de gün yüzüne çıkmaya başladı.

7 ay önce yapılan yerel seçimlerde CHP ile DEM Parti'nin 'kent uzlaşısı' adayı olarak koltuğa oturan Özer'in, göreve başladıktan hemen sonra akrabalarını birer birer işe yerleştirmeye başladığı belirlendi.

Özer'in yerine başkanvekili olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un atanmasıyla, Özer'in belediyede şimdiye kadar işe alımlarda kayırmacılık yaparak akrabalarını nasıl maaşa bağladığı da gözler önüne serildi.
Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


DANIŞMAN VEYA YÖNETİCİ

Daha önce 'Başka kimseyi bulamadım' savunmasıyla kayınbiraderi Metin Günsan'ı Esenyurt Belediyesi'nde Genel Koordinatör ve belediyede Mali İşler Koordinatörü olarak görevlendirmesiyle gündeme gelen Ahmet Özer'in pek çok akrabasını "danışman" kılıfıyla işe alarak belediyeyi aile şirketine çevirdiği belirlendi.

Alınan bilgilere göre, Ahmet Özer'in oğlu Serhan Özer, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde Danışman, kızı Seraf Özer ise Medya ve İletişimden Sorumlu Danışman olarak görev yapıyor.
CHP DEM'in ortak belediye başkanı Ahmet Özer tutuklandı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)CHP DEM'in ortak belediye başkanı Ahmet Özer tutuklandı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Kardeşi Azad Özer'in Koruma Sorumlusu olduğu, kız kardeşinin oğlu Muhammet Özçoban'ın Özel Kalem Müdürü olduğu, diğer kız kardeşinin oğlu Savaş Çağlar'ın ise önce İmardan Sorumlu Danışman daha sonra ise Teknik İşler ve İmar'dan sorumlu Danışman yapıldığı belirlendi. Özer'in dayısının oğlu Muhammet Yılmaz'ın ise İşyeri Ruhsat İşleri Danışmanı olarak görev yaptığı kaydedildi. Özer'in dayısının oğlu Botan Fırat Yılmaz'ın ise özel kalem personeli olarak çalıştığı belirtildi.
Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


KIZI VE OĞLU WHATSAPP GRUPLARINDA TALİMAT YAĞDIRDI

Ahmet Özer'in oğlu Serhan Özer'in, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Danışmanı olarak görevli olmasına rağmen belediye müdürlüklerinin birçoğunun WhatsApp gruplarında yer aldığı, talimatlarının birçoğunu WhatsApp grupları üzerinden verdiği anlaşıldı. Belediye başkanının kızı avukat Seraf Özer'in ise Medya ve İletişimden Sorumlu Danışman olarak mesaisinin büyük kısmını belediyede geçirdiği ve sosyal medya guruplarından belediye çalışanlarına talimatlar verdiği belirtildi.
CHP/DEMli Ahmet Özerin yeni skandalı ortaya çıktı! Esenyurt Belediyesinde aile saltanıtı kurmuşCHP/DEMli Ahmet Özerin yeni skandalı ortaya çıktı! Esenyurt Belediyesinde aile saltanıtı kurmuş


SKANDAL ATAMAYI 'BAŞKA BİRİNİ BULAMADIM' DİYE SAVUNMUŞTU

Esenyurt Belediye Meclisi haziran ayı oturumunda AK Parti Grup Başkanvekili Togay Çoban, Başkan Ahmet Özer'e belediyeye oğlunu, kız kardeşini, amcaoğlunu, kayınbiraderini işe alıp almadığını sormuş, Özer ise kayınbiraderi Metin Günsan'ın belediyede çalıştığını doğrulamıştı. Özer, skandal atamayı, "Ama kayınbiraderim olduğu için çalışmıyor. Üniversite genel sekreterliği yaptığı, hastane başmüdürlüğü yaptığı için, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor. Çalışacak da" sözleriyle savunmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "O atama geri alındı, atama resmileşmedi. Böyle bir atama yapılmamış kabul ediyoruz" demesine rağmen Özer'in bu atamayı geri almadığı ve kayınbiraderini Genel Koordinatör olarak görevlendirdiği ortaya çıkmıştı.

CHP/DEMli Ahmet Özerin konuşma dökümü ortaya çıktı! Teröristleri böyle övdü: Değerli evlatlarCHP/DEMli Ahmet Özerin konuşma dökümü ortaya çıktı! Teröristleri böyle övdü: Değerli evlatlar

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’de il kongrelerine ilişkin takvim belli oldu! Gözler 9 Kasım’da: Başkan Erdoğan da katılacak
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’den acı haber! Cansız bedeni mezarlıkta bulundu! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı
Başkan Erdoğan imzaladı! Atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı I Birçok kurum ve kuruluşta görev değişikleri
Diyarbakır’da kan donduran kaza! Otomobilin çarptığı yaya feci şekilde can verdi: Bedeni ortadan ikiye bölündü
CHP’de Esenyurt depremi! Mansur Yavaş ve Burcu Köksal’dan olay sözler: Yörüngesini şaşıranlar var
Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Kasımpaşa’ya 3-1 yenildi
Narin Güran’ın cesedini gömen Nevzat Bahtiyar’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Kırmızı arabasıyla arama çalışmalarına katılmış
İngiltere’den skandal liste Türkiye’ye seyahat uyarısı! Batı neyin hazırlığını yapıyor?
Narin cinayetinde pes dedirten olay! Baba Arif Güran’dan tutuklu Enes Güran’a mide bulandıran nasihat: Kendini dik yap, dik tut
ABD’de seçimde hile iddiası: Teksas karıştı! Rusya müdahalesi iddiası! Son anketlerde Trump mı önde Harris mi?
İşten çıkarmadılar izne çıkardılar! TUSAŞ saldırısındaki teröristin diğer kardeşi de CHP’li belediyede çalışan çıktı
CANLI | Roketler İsrail’i vurdu Pentagon yardıma koştu: ABD’den takviye kuvvet! İran’dan nükleer tehdit
Fenerbahçeli yıldıza sürpriz teklif! Son karar Mourinho’nun
CHP’li Kartal Belediyesi’nde işçiler greve gitti! Sokaklarda çöp dağları oluştu | İstanbul’a yakışmayan görüntüler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan Narin Güran açıklaması: Bakanlık avukatları sürece müdahil olacak
SON DAKİKA