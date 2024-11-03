CHP/DEM’li Ahmet Özer’in nepotizm şeması! Belediyeyi akrabalarına peşkeş çekti: ’JR Özer’ler WhatsApp’tan talimat yağdırmış

CHP DEM'in ortak belediye başkanı Ahmet Özer tutuklandı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Kardeşi Azad Özer'in Koruma Sorumlusu olduğu, kız kardeşinin oğlu Muhammet Özçoban'ın Özel Kalem Müdürü olduğu, diğer kız kardeşinin oğlu Savaş Çağlar'ın ise önce İmardan Sorumlu Danışman daha sonra ise Teknik İşler ve İmar'dan sorumlu Danışman yapıldığı belirlendi. Özer'in dayısının oğlu Muhammet Yılmaz'ın ise İşyeri Ruhsat İşleri Danışmanı olarak görev yaptığı kaydedildi. Özer'in dayısının oğlu Botan Fırat Yılmaz'ın ise özel kalem personeli olarak çalıştığı belirtildi.