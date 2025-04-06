Lana Del Rey’in eşiyle fotoğrafı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu!

Lana Del Rey ve Jeremy Dufrene çifti, yaklaşık 7 ay önce Louisiana'daki Des Allemandes Körfezi'nde evlendi. Dünyaca ünlü şarkıcının timsah uzmanı ile evliliği hayranlarını şoka uğrattı.

Damadı 'çirkin' bulan çok sayıda insan sosyal medyada, 3 çocuk babası adamı eleştiri yağmuruna tuttu. Rey, düğünün üzerinden aylar geçmesinin ardından, Instagram üzerinden birkaç fotoğrafın bulunduğu bir kolaj paylaşımı yaptı.

Paylaşımda eşi ile mutluluk pozuna da yer veren ünlü şarkıcı, sosyal medyada büyük ilgi topladı.