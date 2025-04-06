Ünlü rapçi Eminem dede oldu!

Grammy ödüllü dünyaca ünlü rapçi Eminem, 52 yaşında dede oldu. Gerçek adı Marshall Bruce Mathers olan sanatçının kızı Hailie Jade Mathers, eşi Evan McClintock ile ilk çocuklarını kucaklarına aldıklarını duyurdu.

29 yaşındaki Hailie, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir erkek bebek dünyaya getirdiğini açıkladı. Çift, oğullarına Elliot Marshall McClintock adını verdiklerini belirtti. Eminem, dede olacağını ilk öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadıktan sonra kızıyla duygusal bir şekilde sarılarak sevinç gözyaşları dökmüştü.